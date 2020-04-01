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【歐洲疫情分佈圖】法國死亡超中國 英國西班牙單日死亡新高

環球社會熱點 13:01 2020/04/01

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【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數突破1萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。重災區意大利及西班牙死亡人數中增分別837宗和849人，西班牙增幅創單日新高。法國和英國死亡病例大增499宗及381宗，同樣創最大單日增幅。

【美國疫情】特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩

【美國疫情】Amazon旗下超市醞釀全國罷工 要求隔離有糧出

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國
日期 意大利 西班牙 中國
3月31日
星期二		 確診10.58萬
（全球第二）
增0.4萬
死亡12,428		 確診9.59萬
（全球第三）
增0.79萬
死亡8,464		 確診8.23萬
（全球第四）
增~0.01萬
死亡3,310

3月30日

星期一

 確診10.17萬
（全球第二）
增0.4萬
死亡11,591		 確診8.80萬
（全球第三）
增0.79萬
死亡7,716		 確診8.22萬
（全球第四）
增~0.01萬
死亡3,309
3月29日
星期日		 確診9.77萬
增0.52萬		 確診8.01萬
增0.69萬		 確診8.21萬
增~0.01萬
3月28日
星期六		 確診9.25萬
增0.60萬		 確診7.32萬
增0.75萬		 確診8.20萬
增~0.01萬
3月27日
星期五		 確診8.65萬
增0.59萬		 確診6.57萬
增0.79萬		 確診8.19萬
增~0.01萬
確診數字未反映周三最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

【美國疫情】多地民眾齊鼓掌撐醫護 特朗普讚醫護戰士

【美國疫情】紐約迎救兵 美軍醫院船泊岸場面盛大

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周二（3月31日），意大利共有10.58萬人確診新冠肺炎，12,428人死亡，比前一天多逾800人。

西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至9.6萬宗，超越中國。西班牙一日新增849人死亡，死者總數升至6,464人。

【意大利疫情】全國封鎖延長至4月12日 暫無完結日期

【西班牙疫情】1.2萬衛生員工染疫 佔全國確診14%

意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至8,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

意大利政府周一（30日）表示，原定本周五完結的全國封鎖措施，會延長至4月12日，即復活節假期的星期日。

意大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）在科學委員會會議後的聲明中稱：「評估是將所有遏制措施至少延長到復活節，政府將朝這方向前進。」

西班牙「紅公主」確診死亡 全球王室首例

【英國疫情】王儲查理斯王子隔離完畢 健康良好

新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【德國疫情】州財長自殺 曾憂慮疫情經濟危機

【限制聚集人數】美國竟多達10人 澳洲只有2人

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 意大利／105,792宗／12,428死
  • 西班牙／95,923宗／8,464死
  • 德國／71,808宗／755死
  • 法國／52,836宗／3,532死
  • 英國／25,481宗／1,793死
  • 瑞士／16,605宗／433死
  • 比利時／12,775宗／705死
  • 荷蘭／12,667宗／1,040死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／13,531宗／214死
  • 奧地利／10,180宗／128死
  • 葡萄牙／7,443宗／160死
  • 挪威／4,641宗／39死
  • 瑞典／4,435宗／180死
  • 捷克／3,308宗／31死
  • 愛爾蘭／3,235宗／71死
  • 羅馬尼亞／2,109宗／65死
  • 丹麥／3,039宗／90死
  • 波蘭／2,311宗／33死
  • 盧森堡／2,178宗／23死
  • 俄羅斯／2,337宗／17死
  • 芬蘭／1,418宗／17死
  • 希臘／1,314宗／49死
  • 冰島／1,135宗／2死
  • 克羅地亞／790宗/6死
  • 塞爾維亞／785宗／16死
  • 斯洛文尼亞／756宗／11死
  • 愛沙尼亞／715宗/3死
  • 烏克蘭／548宗／13死
  • 立陶宛／491宗／7死
  • 匈牙利／447宗／15死
  • 拉脫維亞／376宗
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／368宗／10死
  • 保加利亞／359宗／8死
  • 安道爾／370宗／8死
  • 斯洛伐克／336宗
  • 摩爾多瓦／298宗／2死
  • 北馬其頓／285宗／7死
  • 聖馬力諾／230宗／25死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／230宗／7死
  • 阿爾巴尼亞／223宗／11死
  • 馬耳他／156宗
  • 白俄羅斯／152宗
  • 黑山／91宗／1死
  • 列支敦士登／62宗
  • 摩納哥／49宗／1死
  • 梵蒂岡／6宗

以上數字截至香港時間周三（4月1日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

【意大利疫情】棺材堆滿教堂 神父：很多人獨自死去

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