【歐洲疫情分佈圖】法國死亡超中國 英國西班牙單日死亡新高

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。重災區意大利及西班牙死亡人數中增分別837宗和849人，西班牙增幅創單日新高。法國和英國死亡病例大增499宗及381宗，同樣創最大單日增幅。
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|意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國
|日期
|意大利
|西班牙
|中國
|3月31日
星期二
|確診10.58萬
（全球第二）
增0.4萬
死亡12,428
|確診9.59萬
（全球第三）
增0.79萬
死亡8,464
|確診8.23萬
（全球第四）
增~0.01萬
死亡3,310
|
3月30日
星期一
|確診10.17萬
（全球第二）
增0.4萬
死亡11,591
|確診8.80萬
（全球第三）
增0.79萬
死亡7,716
|確診8.22萬
（全球第四）
增~0.01萬
死亡3,309
|3月29日
星期日
|確診9.77萬
增0.52萬
|確診8.01萬
增0.69萬
|確診8.21萬
增~0.01萬
|3月28日
星期六
|確診9.25萬
增0.60萬
|確診7.32萬
增0.75萬
|確診8.20萬
增~0.01萬
|3月27日
星期五
|確診8.65萬
增0.59萬
|確診6.57萬
增0.79萬
|確診8.19萬
增~0.01萬
|確診數字未反映周三最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周二（3月31日），意大利共有10.58萬人確診新冠肺炎，12,428人死亡，比前一天多逾800人。
西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至9.6萬宗，超越中國。西班牙一日新增849人死亡，死者總數升至6,464人。
意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至8,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。
意大利政府周一（30日）表示，原定本周五完結的全國封鎖措施，會延長至4月12日，即復活節假期的星期日。
意大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）在科學委員會會議後的聲明中稱：「評估是將所有遏制措施至少延長到復活節，政府將朝這方向前進。」
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周三（4月1日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。