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【歐洲疫情分佈圖】法國死亡超中國 意大利西班牙破10萬確診

環球社會熱點 14:18 2020/04/02

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【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數突破1萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。法國累計增至超過4,000人死亡，超越中國成為全球新冠肺炎死亡病例第四高的國家。另外，重災區意大利及西班牙累計確診人數突破10萬，西班牙單日確診超過8,000。

【美國疫情】美軍航母中毒撤離 羅斯福號千人逼爆關島酒店

【美國疫情】紐約24小時500死 州長斥民違規聚集

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國
日期 意大利 西班牙 中國

4月1日

星期三

 確診11.06萬
（全球第二）
增0.48萬
死亡13,155		 確診10.41萬
（全球第三）
增0.82萬
死亡9,387		 確診8.24萬
（全球第四）
增~0.01萬
死亡3,316
3月31日
星期二		 確診10.58萬
增0.4萬		 確診9.59萬
增0.79萬		 確診8.23萬
增~0.01萬
3月30日
星期一		 確診10.17萬
增0.4萬		 確診8.80萬
增0.79萬		 確診8.22萬
增~0.01萬
3月29日
星期日		 確診9.77萬
增0.52萬		 確診8.01萬
增0.69萬		 確診8.21萬
增~0.01萬
3月28日
星期六		 確診9.25萬
增0.60萬		 確診7.32萬
增0.75萬		 確診8.20萬
增~0.01萬
確診數字未反映周四最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

【美國疫情】料24萬人死 特朗普仍拒絕全國禁足

【美國疫情】彭斯：情況似意大利 惟料6月有轉機

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周三（1日），意大利共有11.06萬人確診新冠肺炎，13,155人死亡，比前一天多逾700人。

西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至10.41萬宗，超越中國。西班牙一日新增近3,000人死亡，死者總數升至9,387人。

【美國疫情】紐約州後生仔確診比例高 肥胖或是成因

澳洲充公80萬個中國劣質口罩 官員力撐：其他產品達標

 

意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至8,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

意大利政府周一（30日）表示，原定本周五完結的全國封鎖措施，會延長至4月12日，即復活節假期的星期日。

意大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）在科學委員會會議後的聲明中稱：「評估是將所有遏制措施至少延長到復活節，政府將朝這方向前進。」

【美國疫情】華府怪責中國 CNN：應怪特朗普

【美國疫情】德州44大學生確診 假期曾到墨西哥旅行

 

新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【德國疫情】州財長自殺 曾憂慮疫情經濟危機

【限制聚集人數】美國竟多達10人 澳洲只有2人

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 意大利／110,574宗／13,155死
  • 西班牙／104,118宗／9,387死
  • 德國／77,981宗／931死
  • 法國／57,763宗／4,043死
  • 英國／29,865宗／2,357死
  • 瑞士／17,768宗／488死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／15,679宗／277死
  • 比利時／13,964宗／828死
  • 荷蘭／13,696宗／1,175死
  • 奧地利／10,711宗／146死
  • 葡萄牙／8,251宗／187死
  • 瑞典／4,947宗／239死
  • 挪威／4,877宗／44死
  • 捷克／3,589宗／39死
  • 愛爾蘭／3,447宗／85死
  • 丹麥／3,290宗／104死
  • 俄羅斯／2,777宗／24死
  • 波蘭／2,554宗／43死
  • 羅馬尼亞／2,460宗／92死
  • 盧森堡／2,319宗／29死
  • 芬蘭／1,446宗／17死
  • 希臘／1,415宗／51死
  • 冰島／1,220宗／2死
  • 塞爾維亞／1,060宗／28死
  • 克羅地亞／963宗/6死
  • 斯洛文尼亞／841宗／15死
  • 烏克蘭／794宗／20死
  • 愛沙尼亞／779宗/5死
  • 立陶宛／581宗／8死
  • 匈牙利／525宗／20死
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／459宗／13死
  • 拉脫維亞／446宗
  • 摩爾多瓦／423宗／5死
  • 保加利亞／422宗／10死
  • 斯洛伐克／400宗/1死
  • 安道爾／390宗／14死
  • 北馬其頓／354宗／11死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／320宗／9死
  • 阿爾巴尼亞／259宗／15死
  • 聖馬力諾／236宗／28死
  • 馬耳他／188宗
  • 白俄羅斯／163宗/2死
  • 黑山／123宗／2死
  • 列支敦士登／72宗
  • 摩納哥／55宗／1死
  • 梵蒂岡／6宗

以上數字截至香港時間周四（4月2日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

【意大利疫情】棺材堆滿教堂 神父：很多人獨自死去

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