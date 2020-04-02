【歐洲疫情分佈圖】法國死亡超中國 意大利西班牙破10萬確診

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【美國疫情】美軍航母中毒撤離 羅斯福號千人逼爆關島酒店
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。法國累計增至超過4,000人死亡，超越中國成為全球新冠肺炎死亡病例第四高的國家。另外，重災區意大利及西班牙累計確診人數突破10萬，西班牙單日確診超過8,000。
|意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國
|日期
|意大利
|西班牙
|中國
|
4月1日
星期三
|確診11.06萬
（全球第二）
增0.48萬
死亡13,155
|確診10.41萬
（全球第三）
增0.82萬
死亡9,387
|確診8.24萬
（全球第四）
增~0.01萬
死亡3,316
|3月31日
星期二
|確診10.58萬
增0.4萬
|確診9.59萬
增0.79萬
|確診8.23萬
增~0.01萬
|3月30日
星期一
|確診10.17萬
增0.4萬
|確診8.80萬
增0.79萬
|確診8.22萬
增~0.01萬
|3月29日
星期日
|確診9.77萬
增0.52萬
|確診8.01萬
增0.69萬
|確診8.21萬
增~0.01萬
|3月28日
星期六
|確診9.25萬
增0.60萬
|確診7.32萬
增0.75萬
|確診8.20萬
增~0.01萬
|確診數字未反映周四最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周三（1日），意大利共有11.06萬人確診新冠肺炎，13,155人死亡，比前一天多逾700人。
西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至10.41萬宗，超越中國。西班牙一日新增近3,000人死亡，死者總數升至9,387人。
意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至8,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。
意大利政府周一（30日）表示，原定本周五完結的全國封鎖措施，會延長至4月12日，即復活節假期的星期日。
意大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）在科學委員會會議後的聲明中稱：「評估是將所有遏制措施至少延長到復活節，政府將朝這方向前進。」
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周四（4月2日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。