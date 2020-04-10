【歐洲疫情分佈圖】法國料160萬人染疫 歐盟擬延長入境限制

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【日本疫情分佈圖】再多一縣失守 名古屋所在縣自行頒緊急狀態
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續，重災區意大利、西班牙的確診及死亡數字增幅漸放緩，但英國和法國疫情卻不斷升級。法國一個醫生工會估計，全國6700萬人口中，多達160萬人可能受感染。歐盟委員會提議，將限制非歐盟公民入境神根區國家的措施，延長至5月15日。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|意大利
|英國
|4月9日
星期四
|確診15.32萬
增0.65萬
死亡15,447
|確診14.36萬
增0.42萬
死亡18,279
|確診6.59萬
增0.49萬
死亡7,993
|4月8日
星期三
|確診14.67萬
增0.48萬
死亡14,555
|確診13.94萬
增0.38萬
死亡17,669
|確診6.1萬
增0.51萬
死亡7,097
|4月7日
星期二
|確診14.19萬
增0.52萬
|確診13.56萬
增0.31萬
|確診5.59萬
增0.36萬
|4月6日
星期一
|確診13.67萬
增0.51萬
|確診13.25萬
增0.36萬
|確診5.23萬
增0.39萬
|4月5日
星期日
|確診13.16萬
增0.54萬
|確診12.89萬
增0.43萬
|確診4.84萬
增0.59萬
|確診數字未反映周四最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
意大利周四（9日）新增4,200人確診新冠肺炎。西班牙增幅升至6,000宗水平。
英國新增確診超過6,000人，累計增至6.6萬人確診，其中倫敦地區有超過1.4萬人確診，遠遠抛離其他地區，成爲全國疫情重災區。
不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。
IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，數字高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。
IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。
【Bill Gates論疫情】美國死亡或遠低預期 蓋茨再倡封城
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周五（10日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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