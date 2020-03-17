【歐洲疫情分佈圖】歐盟封關30日法國搶閘宣佈 料周二生效

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】歐盟封關30日，意大利疫情確診逼近3萬，西班牙疫情也急劇惡化

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發。法國總統馬克龍搶先宣佈，歐盟會封關30日，阻止新冠肺炎疫情進一步蔓延。歐盟封關決定料周二（17日）正式拍板生效。歐洲疫情至今已有超過10個國家，新冠肺炎病例達1000宗以上。德國、捷克、西班牙等國早前已決定，關閉部分或全部邊境，阻止外國人入境。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周二（17日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有50國出現新冠肺炎確診個案，病例增至63268萬宗，比前一天增加逾8300宗。區內再添440餘人死亡，疫情死亡人數增至2755人。

法國是歐洲疫情第三嚴重國家，超過6600人確診，近150人死亡。法國總統馬克龍周一（16日）發表全國電視講話，表示歐盟各國領導人已經決定封關，關閉歐盟外部邊境，禁止非歐盟國家公民入境30天。

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馬克龍指，歐盟外部邊境和神根區，都會自當地周二中午起關閉。歐盟領導人周二稍後會舉行視像峰會，預料會正式拍板封關。

馬克龍講話前，歐盟亦發表指引，容許神根區內國家按情況實施邊境管制。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）坦言，旅行愈少，歐盟就愈能圍堵新型冠狀病毒。

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／27980宗（增3233宗）／2158死（增349死）

西班牙／9191宗（增1438宗）／309死（增21死）

法國／6633宗（增710宗）／148死（增22死）

德國／6012宗（增1174宗）／13死（增1死）

瑞士／2200宗（增0宗）／13死（增0死）

英國／1547宗（增403宗）／55死（增34死）

荷蘭／1413宗（增278宗）／24死（增4死）

挪威／1169宗（增92宗）／3死（增2死）

瑞典／1059宗（增67宗）／0死

比利時／1058宗（增172宗）／5死（增2死）

奧地利／1016宗（增356宗）／3死（增2死）

丹麥／914宗／1死

希臘／352宗／4死

捷克／298宗

芬蘭／272宗

葡萄牙／245宗

冰島／180宗

愛爾蘭／169宗／1死

羅馬尼亞／158宗

波蘭／156宗／3死

聖馬力諾／102宗／9死

俄羅斯／93宗

愛沙尼亞／79宗

斯洛伐克／72宗

斯洛文尼亞／57宗

阿爾巴尼亞／51宗／1死

克羅地亞／49宗

塞爾維亞／46宗

保加利亞／43宗／3死

匈牙利／39宗／1死

白俄羅斯／36宗

拉脫維亞／34宗

摩爾多瓦／23宗

馬爾他／21宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／17宗

盧森堡／19宗

北馬其頓／19宗

立陶宛／17宗

安道爾／14宗

列支敦士登／7宗

土耳其／5宗

烏克蘭／3宗／1死

摩納哥／2宗

梵蒂岡／1宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／250宗

塞浦路斯／33宗

格魯吉亞／33宗

亞美尼亞／30宗

阿塞拜疆／19宗

哈薩克／6宗

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地區：

法羅群島（丹麥）／18宗

直布羅陀（英國王室屬地）／3宗

澤西（英國王室屬地）／2宗

根西（英國王室屬地）／1宗

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總50國＋4地區／63268宗／2755死

比前一天增加8373宗／441死

以上數字截至歐洲中央時間周一（16日）晚上11時（香港時間周二早上6時）。

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歐洲目前只有黑山一國未有新冠肺炎確診個案。

意大利疫情死亡人數超越2000，確診病例逼近3萬宗，令意大利醫療系統瀕臨崩潰。威尼斯所屬威尼托大區政府呼籲，民眾留在家中自我隔離，避免前往醫院增添醫療系統壓力。當局更警告，如民眾拖垮醫療系統，政府會宣布戒嚴。

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西班牙宣佈緊急狀態，禁止民眾自由出行，只有購買必需品、藥品或工作除外。西班牙所有博物館、文化中心和運動場館關閉，飯店和咖啡館只能進行外賣生意。而銀行和加油站等基本服務將保持開放。全國各地的學校已經關閉。

而在法國，政府下令關閉非必要的公共場所，包括餐廳、酒吧、電影院、夜店等都停止營業。

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