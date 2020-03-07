【歐洲疫情分佈圖】梵蒂岡城破 未染疫國家隻手可數

上一篇文章
【日本疫情】大阪兩Live House相關確診增至近40宗
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情大爆發，逾40歐洲及周邊國家出現新冠肺炎病例。梵蒂岡堅守多日後，終在歐洲疫情之中失陷；未染疫東歐國家也所餘無幾。西歐國家確診個案全上升，多國突破3位數。歐洲疫情新增確診、死亡病例增幅都有持續擴大趨勢。意大利病例接連兩天激增近800，死亡升至近200例。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲中央時間周五（6日）晚（香港周六早上），世衛組織歐洲統計區域內，共有43國出現新冠肺炎確診病例，總數為7277宗，比前一天急升1708宗。
區內一天再多57名病人死亡，再創是為歐洲疫情至今最致命一天紀錄。歐洲疫情死亡人數升至215人。
歐洲疫情最新失守國家為梵蒂岡、斯洛伐克、塞爾維亞、波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）。梵蒂岡確診首宗新冠肺炎病例，當局稱接收患者的診所，門診服務已暫停，以作深層清潔。
德國及法國確診人數再度激增約200例，總數分別639及613例；法國添4死，總數至9人。西班牙增至5死，確診上升逾百人至374人。
荷蘭、挪威、瑞典病例都突確雙位數。瑞士確診一日翻倍至180例；挪威更由33例一下子增至113例。
英國新冠肺炎確診個案增至167宗。英國疫情首名死者來自英格蘭伯克郡（Berkshire），是一名70多歲女性，有長期病患。
英國衛生部早前表示，「因為個案數量眾多」，宣佈停止每日公佈新增確診患者地點。當局受到外界炮轟下，終撤回決定，並承認溝通笨拙。
新冠肺炎疫情傳遍亞歐非美洲，縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）本周坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。
綜觀歐洲，現時未染疫國家只有黑山、阿爾巴尼亞、摩爾多瓦、保加利亞，以及土耳其（橫跨歐亞）。（塞浦路斯屬歐盟及世衛歐洲統計區，但地理上屬亞洲。）
世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
以上數字截至歐洲中央時間3月6日晚上10時半（香港時間3月7日早上5時半）。
德國萊比錫書展今年宣佈停辦。萊比錫書展是德國第二大書展，規模僅次法蘭克福書展，並有約400年歷史。今年萊比錫書展原定3月12至15日舉行。
德國柏林國際旅遊貿易展覽會（ITB Berlin）較早前亦宣佈取消，展會原定3月4至8日舉行。ITB Berlin是全球最大同類型展會，去年有超過1萬商家參展。