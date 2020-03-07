【歐洲疫情分佈圖】梵蒂岡城破 未染疫國家隻手可數

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情分佈圖地圖】意大利疫情最嚴重，德國、法國、西班牙、英國確診3位數

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情大爆發，逾40歐洲及周邊國家出現新冠肺炎病例。梵蒂岡堅守多日後，終在歐洲疫情之中失陷；未染疫東歐國家也所餘無幾。西歐國家確診個案全上升，多國突破3位數。歐洲疫情新增確診、死亡病例增幅都有持續擴大趨勢。意大利病例接連兩天激增近800，死亡升至近200例。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲中央時間周五（6日）晚（香港周六早上），世衛組織歐洲統計區域內，共有43國出現新冠肺炎確診病例，總數為7277宗，比前一天急升1708宗。

區內一天再多57名病人死亡，再創是為歐洲疫情至今最致命一天紀錄。歐洲疫情死亡人數升至215人。

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歐洲疫情最新失守國家為梵蒂岡、斯洛伐克、塞爾維亞、波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）。梵蒂岡確診首宗新冠肺炎病例，當局稱接收患者的診所，門診服務已暫停，以作深層清潔。

德國及法國確診人數再度激增約200例，總數分別639及613例；法國添4死，總數至9人。西班牙增至5死，確診上升逾百人至374人。

荷蘭、挪威、瑞典病例都突確雙位數。瑞士確診一日翻倍至180例；挪威更由33例一下子增至113例。

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英國新冠肺炎確診個案增至167宗。英國疫情首名死者來自英格蘭伯克郡（Berkshire），是一名70多歲女性，有長期病患。

英國衛生部早前表示，「因為個案數量眾多」，宣佈停止每日公佈新增確診患者地點。當局受到外界炮轟下，終撤回決定，並承認溝通笨拙。

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新冠肺炎疫情傳遍亞歐非美洲，縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）本周坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。

綜觀歐洲，現時未染疫國家只有黑山、阿爾巴尼亞、摩爾多瓦、保加利亞，以及土耳其（橫跨歐亞）。（塞浦路斯屬歐盟及世衛歐洲統計區，但地理上屬亞洲。）

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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／4636宗／增778宗／197死

德國／639宗／增239宗

法國／613宗／增190宗／9死

西班牙／374宗／增113宗／5死

瑞士／180宗／增94宗／1死

英國／167宗／增48宗／1死

荷蘭／128宗／增46宗／1死

挪威／113宗／增80宗

瑞典／101宗／增40宗

奧地利／47宗／增20宗

希臘／32宗／增0宗

冰島／26宗／增0宗

聖馬力諾／24宗／增2宗／1死

丹麥／23宗／增5宗

芬蘭／19宗／增7宗

葡萄牙／13宗／增4宗

捷克／13宗／增1宗

克羅地亞／11宗／增1宗

愛沙尼亞／10宗／增7宗

斯洛文尼亞／9宗／增7宗

比利時／8宗／增0宗

羅馬尼亞／7宗／增1宗

愛爾蘭／7宗／增5宗

白俄羅斯／6宗／增0宗

波蘭／5宗／增4宗

匈牙利／4宗／增2宗

俄羅斯／4宗／增0宗

北馬其頓／3宗／增2宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／2宗／首批病例

安道爾／1宗／增0宗

拉脫維亞／1宗／增0宗

列支敦士登／1宗／增0宗

立陶宛／1宗／增0宗

盧森堡／1宗／增0宗

摩納哥／1宗／增0宗

塞爾維亞／1宗／首宗

斯洛伐克／1宗／首宗

烏克蘭／1宗／增0宗

梵蒂岡／1宗／首宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／19宗／增4宗

阿塞拜疆／9宗／增3宗

格魯吉亞／9宗／增0宗

亞美尼亞／1宗／增0宗

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總計43國／7277宗／215死

比前一日多4國／1708宗／57死

以上數字截至歐洲中央時間3月6日晚上10時半（香港時間3月7日早上5時半）。

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德國萊比錫書展今年宣佈停辦。萊比錫書展是德國第二大書展，規模僅次法蘭克福書展，並有約400年歷史。今年萊比錫書展原定3月12至15日舉行。

德國柏林國際旅遊貿易展覽會（ITB Berlin）較早前亦宣佈取消，展會原定3月4至8日舉行。ITB Berlin是全球最大同類型展會，去年有超過1萬商家參展。

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