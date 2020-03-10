【歐洲疫情分佈圖】意大利6000萬人封城 相當湖北

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情分佈圖地圖】意大利疫情最嚴重，德國、法國、西班牙確診也4位數

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，意大利更取代南韓，成為中國以外新冠肺炎疫情最嚴重國家。意大利確診人數一天激增近1800，總數突破9000宗，增幅已連續多日刷新紀錄。意大利疫情死亡人數更升至近530人。意大利政府將封城措施擴大至全國，暫停意甲等體育賽事，並禁止民眾聚集。封城消息引起意大利社會混亂，多地民眾到商店搶購生活用品。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利全國封城 感染人數超越南韓

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世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周二（10日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有47國出現新冠肺炎確診個案，病例達到15114宗，死亡人數增至529人。意大利、法國及德國確診人數都在4位數，法國死亡人數也增至30人；瑞士、英國、荷蘭等以3位數隨後。

意大利疫情成為中國以外全球最嚴重，染病人數已遠遠超出南韓的7000餘例。意大利政府擴大非常措施，全國處於「封城」狀態，限制民眾跨區來往。意大利人口約6,000萬，相當於中國湖北省，而意大利此前封城措施只限於北部疫情重災區省份。

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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

英國逾300確診 政府拒升級防疫計劃

世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／9172宗／463死

法國／1412宗／30死

德國／1139宗／2死

西班牙／1024宗／25死

瑞士／332宗／1死

英國／323宗／3死

荷蘭／321宗／3死

瑞典／248宗

比利時／239宗

挪威／192宗

奧地利／131宗

丹麥／90宗

希臘／73宗

冰島／55宗

聖馬力諾／49宗／2死

捷克／36宗

芬蘭／30宗

葡萄牙／30宗

斯洛文尼亞／23宗

愛爾蘭／21宗

波蘭／16宗

羅馬尼亞／15宗

克羅地亞／11宗

愛沙尼亞／10宗

匈牙利／9宗

俄羅斯／7宗

白俄羅斯／6宗

拉脫維亞／6宗

斯洛伐克／5宗

保加利亞／4宗

北馬其頓／4宗

馬爾他／3宗

阿爾巴尼亞／2宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／2宗

塞爾維亞／2宗

安道爾／1宗

列支敦士登／1宗

立陶宛／1宗

盧森堡／1宗

摩納哥／1宗

摩爾多瓦／1宗

烏克蘭／1宗

梵蒂岡／1宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／35宗

格魯吉亞／15宗

阿塞拜疆／9宗

亞美尼亞／1宗

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總數47國／15114宗／529死

以上數字截至歐洲中央時間周二（10日）零時（香港時間周二上午7時）。

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縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。

歐洲現時未染疫國家僅餘黑山、以及土耳其（橫跨歐亞）。塞浦路斯屬歐盟及世衛歐洲統計區，但地理上屬亞洲，當地也未有出現新冠肺炎確診個案。

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