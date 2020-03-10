【歐洲疫情分佈圖】意大利6000萬人封城 相當湖北

上一篇文章
【日本疫情分佈圖】「或捱到明年」確診突破1200
新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，意大利更取代南韓，成為中國以外新冠肺炎疫情最嚴重國家。意大利確診人數一天激增近1800，總數突破9000宗，增幅已連續多日刷新紀錄。意大利疫情死亡人數更升至近530人。意大利政府將封城措施擴大至全國，暫停意甲等體育賽事，並禁止民眾聚集。封城消息引起意大利社會混亂，多地民眾到商店搶購生活用品。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周二（10日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有47國出現新冠肺炎確診個案，病例達到15114宗，死亡人數增至529人。意大利、法國及德國確診人數都在4位數，法國死亡人數也增至30人；瑞士、英國、荷蘭等以3位數隨後。
意大利疫情成為中國以外全球最嚴重，染病人數已遠遠超出南韓的7000餘例。意大利政府擴大非常措施，全國處於「封城」狀態，限制民眾跨區來往。意大利人口約6,000萬，相當於中國湖北省，而意大利此前封城措施只限於北部疫情重災區省份。
世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
以上數字截至歐洲中央時間周二（10日）零時（香港時間周二上午7時）。
縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。
歐洲現時未染疫國家僅餘黑山、以及土耳其（橫跨歐亞）。塞浦路斯屬歐盟及世衛歐洲統計區，但地理上屬亞洲，當地也未有出現新冠肺炎確診個案。