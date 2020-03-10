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【歐洲疫情分佈圖】意大利6000萬人封城 相當湖北

環球社會熱點 13:02 2020/03/10

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【新冠肺炎歐洲疫情分佈圖地圖】意大利疫情最嚴重，德國、法國、西班牙確診也4位數

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，意大利更取代南韓，成為中國以外新冠肺炎疫情最嚴重國家。意大利確診人數一天激增近1800，總數突破9000宗，增幅已連續多日刷新紀錄。意大利疫情死亡人數更升至近530人。意大利政府將封城措施擴大至全國，暫停意甲等體育賽事，並禁止民眾聚集。封城消息引起意大利社會混亂，多地民眾到商店搶購生活用品。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利全國封城 感染人數超越南韓

【日本疫情分佈】「或捱到明年」確診突破1200

世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周二（10日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有47國出現新冠肺炎確診個案，病例達到15114宗，死亡人數增至529人。意大利、法國及德國確診人數都在4位數，法國死亡人數也增至30人；瑞士、英國、荷蘭等以3位數隨後。

意大利疫情成為中國以外全球最嚴重，染病人數已遠遠超出南韓的7000餘例。意大利政府擴大非常措施，全國處於「封城」狀態，限制民眾跨區來往。意大利人口約6,000萬，相當於中國湖北省，而意大利此前封城措施只限於北部疫情重災區省份。

法國文化部長確診 5議員也染病

【美國疫情分佈】紐約超越西岸140確診 全美26死

歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

英國逾300確診 政府拒升級防疫計劃

世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

  • 意大利／9172宗／463死
  • 法國／1412宗／30死
  • 德國／1139宗／2死
  • 西班牙／1024宗／25死
  • 瑞士／332宗／1死
  • 英國／323宗／3死
  • 荷蘭／321宗／3死
  • 瑞典／248宗
  • 比利時／239宗
  • 挪威／192宗
  • 奧地利／131宗
  • 丹麥／90宗
  • 希臘／73宗
  • 冰島／55宗
  • 聖馬力諾／49宗／2死
  • 捷克／36宗
  • 芬蘭／30宗
  • 葡萄牙／30宗
  • 斯洛文尼亞／23宗
  • 愛爾蘭／21宗
  • 波蘭／16宗
  • 羅馬尼亞／15宗
  • 克羅地亞／11宗
  • 愛沙尼亞／10宗
  • 匈牙利／9宗
  • 俄羅斯／7宗
  • 白俄羅斯／6宗
  • 拉脫維亞／6宗
  • 斯洛伐克／5宗
  • 保加利亞／4宗
  • 北馬其頓／4宗
  • 馬爾他／3宗
  • 阿爾巴尼亞／2宗
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／2宗
  • 塞爾維亞／2宗
  • 安道爾／1宗
  • 列支敦士登／1宗
  • 立陶宛／1宗
  • 盧森堡／1宗
  • 摩納哥／1宗
  • 摩爾多瓦／1宗
  • 烏克蘭／1宗
  • 梵蒂岡／1宗
  • ————————
  • 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
  • 以色列／35宗
  • 格魯吉亞／15宗
  • 阿塞拜疆／9宗
  • 亞美尼亞／1宗
  • ————————
  • 總數47國／15114宗／529死

以上數字截至歐洲中央時間周二（10日）零時（香港時間周二上午7時）。

英國疫情料最壞死50萬人 80%人染病

德國懶理世衛定性 宣布全球瘟疫大流行

縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。

歐洲現時未染疫國家僅餘黑山、以及土耳其（橫跨歐亞）。塞浦路斯屬歐盟及世衛歐洲統計區，但地理上屬亞洲，當地也未有出現新冠肺炎確診個案。

法國口罩搶購潮 馬克龍徵口罩供醫護

德國口罩供應短缺 醫院料最多捱半年

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疫情 傳染病 歐洲 新冠肺炎 德國 意大利 法國 英國 冠狀病毒 武漢肺炎

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