【歐洲疫情分佈圖】意大利5月初重開製造業建築業 疫情放緩

上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（04月26日 時間20:00）
歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情持續，意大利在確診及死亡病例增幅放緩下，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）表示，意大利將於5月初重開製造業及建築業，並安排學校於9月復課。西班牙疫情持續，上周六（25日）增約4,000宗病例。另外，俄羅斯疫情亦未緩和，於一日内再增5,900宗病例。
【美國疫情】吸入清潔劑求助個案急升 特朗普「醫學笑話」之過？
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|英國
|俄羅斯
|4月25日
星期六
|確診22.3萬
增0.4萬
死亡22,902
|確診14.83萬
增0.49萬
死亡20,319
|確診7.45萬
增0.59萬
死亡681
|4月24日
星期五
|確診21.9萬
增0.6萬
|確診14.34萬
增0.54萬
|確診6.86萬
增0.59萬
|4月23日
星期四
|確診21.3萬
增0.46萬
|確診13.8萬
增0.45萬
|確診6.27萬
增0.48萬
|4月22日
星期三
|確診20.84萬
增0.42萬
|確診13.35萬
增0.45萬
|確診5.79萬
增0.52萬
|4月21日
星期二
|確診20.42萬
增0.4萬
|確診12.9萬
增0.43萬
|確診5.27萬
增0.57萬
|確診數字未反映周日最新變化
|資料來源：Worldometer
意大利前一日再增2,357人確診新冠肺炎，為近5日以來最低，累計增至超過19.5萬人確診。另外，意大利再增415人死亡，爲繼3月17日以來的最低，累計死亡人數超過2.6萬人。
孔特周日（26日）接受意大利媒體採訪時表示，該國將於5月4日重開製造業及建築業，並計劃學校於今年9月復課。孔特指政府目前正加緊工作，料可於下周初公布上述復工復課的措施詳情。
西班牙上周六新增3,995宗確診病例，累計增至22.3萬宗。死亡病例則新增378宗，增至2.29萬宗。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）發表電視講話，表示如該國新增確診感染人數持續下降，由5月2日起將允許民眾外出運動和散步。
【Bill Gates評疫情】怎樣復工才安全 蓋茨教路5大條件
俄羅斯再增5,966人確診新冠肺炎，累計增至7.45萬人確診。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，死亡人數仍較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。
英國的新增確診約4,900宗，疫情仍未放緩。英國首相約翰遜（Boris Johnson）將於周一復工，重新帶領抗疫工作。另外英國政府宣布，將有1,000萬前線工作人員及其家人，如NHS醫護、記者、老師、外賣員等，可在政府網站登記預約檢測；現時每日檢測量逾5萬，目標為每日進行10萬次測試。
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周日（26日）晚上，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http：//bit.ly/2ZN5x1l