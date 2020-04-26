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【歐洲疫情分佈圖】意大利5月初重開製造業建築業 疫情放緩

環球社會熱點 19:59 2020/04/26

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【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國俄羅斯疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情持續，意大利在確診及死亡病例增幅放緩下，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）表示，意大利將於5月初重開製造業及建築業，並安排學校於9月復課。西班牙疫情持續，上周六（25日）增約4,000宗病例。另外，俄羅斯疫情亦未緩和，於一日内再增5,900宗病例。

【意大利疫情】5月初重開製造業建築業 學校9月復課

【美國疫情】吸入清潔劑求助個案急升 特朗普「醫學笑話」之過？

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 英國 俄羅斯
4月25日
星期六		 確診22.3萬
增0.4萬
死亡22,902		 確診14.83萬
增0.49萬
死亡20,319		 確診7.45萬
增0.59萬
死亡681
4月24日
星期五		 確診21.9萬
增0.6萬		 確診14.34萬
增0.54萬		 確診6.86萬
增0.59萬
4月23日
星期四		 確診21.3萬
增0.46萬		 確診13.8萬
增0.45萬		 確診6.27萬
增0.48萬
4月22日
星期三		 確診20.84萬
增0.42萬		 確診13.35萬
增0.45萬		 確診5.79萬
增0.52萬
4月21日
星期二		 確診20.42萬
增0.4萬		 確診12.9萬
增0.43萬		 確診5.27萬
增0.57萬
確診數字未反映周日最新變化
資料來源：Worldometer

意大利前一日再增2,357人確診新冠肺炎，為近5日以來最低，累計增至超過19.5萬人確診。另外，意大利再增415人死亡，爲繼3月17日以來的最低，累計死亡人數超過2.6萬人。

孔特周日（26日）接受意大利媒體採訪時表示，該國將於5月4日重開製造業及建築業，並計劃學校於今年9月復課。孔特指政府目前正加緊工作，料可於下周初公布上述復工復課的措施詳情。

西班牙上周六新增3,995宗確診病例，累計增至22.3萬宗。死亡病例則新增378宗，增至2.29萬宗。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）發表電視講話，表示如該國新增確診感染人數持續下降，由5月2日起將允許民眾外出運動和散步。

【美國疫情】特朗普嫌疫情記招浪費時間 或拒再出席

【Bill Gates評疫情】怎樣復工才安全 蓋茨教路5大條件

俄羅斯再增5,966人確診新冠肺炎，累計增至7.45萬人確診。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，死亡人數仍較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。

英國的新增確診約4,900宗，疫情仍未放緩。英國首相約翰遜（Boris Johnson）將於周一復工，重新帶領抗疫工作。另外英國政府宣布，將有1,000萬前線工作人員及其家人，如NHS醫護、記者、老師、外賣員等，可在政府網站登記預約檢測；現時每日檢測量逾5萬，目標為每日進行10萬次測試。

【美國疫情】特朗普倡注射消毒液殺病毒 醫生指人都死埋

【美國疫情】特朗普：日光能殺新冠病毒 衛生官愕然

新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【新冠肺炎】聯合國7項人權措施 一文看清各國表現

【歐洲經濟】歐元區服務業PMI史上最低 德法形勢嚴峻

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／223,759宗／22,902死
  • 意大利／195,351宗 / 26,384死
  • 法國／161,644宗／22,648死
  • 德國／156,513宗／5,877死
  • 英國／149,569宗／20,381死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／107,773宗／2,706死
  • 俄羅斯／80,949宗／747死
  • 比利時／46,134宗／7,094死
  • 荷蘭／37,384宗／4,424死
  • 瑞士／28,894宗／1,607死
  • 葡萄牙／23,392宗／880死
  • 愛爾蘭／18,561宗／1,063死
  • 瑞典／18,177宗／2,192死
  • 奧地利／15,225宗／542死
  • 波蘭／11,395宗／526死
  • 羅馬尼亞／10,635宗／608死
  • 白俄羅斯／9,590宗／72死
  • 丹麥／8,643宗／418死
  • 烏克蘭／8,617宗／209死
  • 挪威／7,499宗／201死
  • 捷克／7,352宗／219死
  • 塞爾維亞／6,630宗／125死
  • 芬蘭／4,576宗／190死
  • 盧森堡／3,711宗／85死
  • 摩爾多瓦／3,304宗／94死
  • 希臘／2,506宗／130死
  • 匈牙利／2,500宗／272死
  • 克羅地亞／2,016宗／54死
  • 冰島／1,790宗／10死
  • 愛沙尼亞／1,635宗／49死
  • 波黑／1,486宗 / 59死
  • 立陶宛／1,438宗／41死
  • 斯洛文尼亞／1,388宗／82死
  • 斯洛伐克／1,379宗／18死
  • 北馬其頓／1,367宗／59死
  • 保加利亞／1,290宗／55死
  • 拉脫維亞／812宗／12死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／810宗／14死
  • 安道爾／738宗／40死
  • 阿爾巴尼亞／712宗／28死
  • 聖馬力諾／513宗／41死
  • 馬耳他／448宗／4死
  • 黑山／320宗／7死
  • 摩納哥／94宗／4死
  • 列支敦士登／81宗／1死
  • 梵蒂岡／9宗

以上數字截至香港時間周日（26日）晚上，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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