【歐洲疫情分佈圖】意大利5月初重開製造業建築業 疫情放緩

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國俄羅斯疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情持續，意大利在確診及死亡病例增幅放緩下，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）表示，意大利將於5月初重開製造業及建築業，並安排學校於9月復課。西班牙疫情持續，上周六（25日）增約4,000宗病例。另外，俄羅斯疫情亦未緩和，於一日内再增5,900宗病例。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 英國 俄羅斯 4月25日

星期六 確診22.3萬

增0.4萬

死亡22,902 確診14.83萬

增0.49萬

死亡20,319 確診7.45萬

增0.59萬

死亡681 4月24日

星期五 確診21.9萬

增0.6萬 確診14.34萬

增0.54萬 確診6.86萬

增0.59萬 4月23日

星期四 確診21.3萬

增0.46萬 確診13.8萬

增0.45萬 確診6.27萬

增0.48萬 4月22日

星期三 確診20.84萬

增0.42萬 確診13.35萬

增0.45萬 確診5.79萬

增0.52萬 4月21日

星期二 確診20.42萬

增0.4萬 確診12.9萬

增0.43萬 確診5.27萬

增0.57萬 確診數字未反映周日最新變化 資料來源：Worldometer

意大利前一日再增2,357人確診新冠肺炎，為近5日以來最低，累計增至超過19.5萬人確診。另外，意大利再增415人死亡，爲繼3月17日以來的最低，累計死亡人數超過2.6萬人。

孔特周日（26日）接受意大利媒體採訪時表示，該國將於5月4日重開製造業及建築業，並計劃學校於今年9月復課。孔特指政府目前正加緊工作，料可於下周初公布上述復工復課的措施詳情。

西班牙上周六新增3,995宗確診病例，累計增至22.3萬宗。死亡病例則新增378宗，增至2.29萬宗。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）發表電視講話，表示如該國新增確診感染人數持續下降，由5月2日起將允許民眾外出運動和散步。

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俄羅斯再增5,966人確診新冠肺炎，累計增至7.45萬人確診。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，死亡人數仍較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。

英國的新增確診約4,900宗，疫情仍未放緩。英國首相約翰遜（Boris Johnson）將於周一復工，重新帶領抗疫工作。另外英國政府宣布，將有1,000萬前線工作人員及其家人，如NHS醫護、記者、老師、外賣員等，可在政府網站登記預約檢測；現時每日檢測量逾5萬，目標為每日進行10萬次測試。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／223,759宗／22,902死

意大利／195,351宗 / 26,384死

法國／161,644宗／22,648死

德國／156,513宗／5,877死

英國／149,569宗／20,381死

土耳其（橫跨歐亞）／107,773宗／2,706死

俄羅斯／80,949宗／747死

比利時／46,134宗／7,094死

荷蘭／37,384宗／4,424死

瑞士／28,894宗／1,607死

葡萄牙／23,392宗／880死

愛爾蘭／18,561宗／1,063死

瑞典／18,177宗／2,192死

奧地利／15,225宗／542死

波蘭／11,395宗／526死

羅馬尼亞／10,635宗／608死

白俄羅斯／9,590宗／72死

丹麥／8,643宗／418死

烏克蘭／8,617宗／209死

挪威／7,499宗／201死

捷克／7,352宗／219死

塞爾維亞／6,630宗／125死

芬蘭／4,576宗／190死

盧森堡／3,711宗／85死

摩爾多瓦／3,304宗／94死

希臘／2,506宗／130死

匈牙利／2,500宗／272死

克羅地亞／2,016宗／54死

冰島／1,790宗／10死

愛沙尼亞／1,635宗／49死

波黑／1,486宗 / 59死

立陶宛／1,438宗／41死

斯洛文尼亞／1,388宗／82死

斯洛伐克／1,379宗／18死

北馬其頓／1,367宗／59死

保加利亞／1,290宗／55死

拉脫維亞／812宗／12死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／810宗／14死

安道爾／738宗／40死

阿爾巴尼亞／712宗／28死

聖馬力諾／513宗／41死

馬耳他／448宗／4死

黑山／320宗／7死

摩納哥／94宗／4死

列支敦士登／81宗／1死

梵蒂岡／9宗

以上數字截至香港時間周日（26日）晚上，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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