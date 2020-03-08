【歐洲疫情分佈圖】意大利1600萬人封城 確診續破紀錄

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情分佈圖地圖】意大利疫情最嚴重，德國、法國、西班牙、英國等國確診3位數

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發。意大利新冠肺炎確診人數增幅，連續多日刷新紀錄，最新增加逾1200人；意大利疫情確診總數接近6000。歐洲及周邊地區逾40國出現新冠肺炎病例，確診總人數逼近1萬。歐洲未染疫國家隻手可數。意大利政府擴大封城非常措施，意大利北部整個倫巴第大區包括米蘭，加上威尼斯等地完全封城，覆蓋1600萬人。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲中央時間周六（7日）晚上（香港周六早上），世衛組織歐洲統計區域內，共有45國出現新冠肺炎確診病例，總數為9358宗，比前一天大幅增加2081宗，再創紀錄。

區內新增死亡病例則少於前一天，40宗，死亡人數增至255人。周五（6日）新增57人死亡，是歐洲疫情至今最致命一天紀錄。

意大利疫情擴大速度也繼續刷新紀錄。意大利周六激增1247人確診，總數至5883人，並再有37人死亡，使意大利疫情死亡人數增至234人，佔歐洲死者總數90%。

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意大利政府頒佈緊急法令，封鎖意大利北部整個倫巴第大區（包括11省和米蘭市），以及 摩德納 （ Modena ） ，帕爾馬 （Palma） ，皮亞琴察 （Piacenza）等附近11個省，威尼斯同受影響。

意大利封鎖區域人口達到1600萬人，區內博物館、運動場等公共設施都會關閉。封關消息傳出後，區內有大批民眾嘗試離開，米蘭火車站與附近一帶公路都水泄不通。有地方政府官員批評中央政府措施愴悴。

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歐洲疫情最新失守國家為馬耳他、摩爾多瓦。綜觀歐洲，現時未染疫國家隻手可數，只有黑山、阿爾巴尼亞、摩爾多瓦、保加利亞，以及土耳其（橫跨歐亞）。（塞浦路斯屬歐盟及世衛歐洲統計區，但地理上屬亞洲。）

新冠肺炎疫情傳遍亞歐非美洲，縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／5883宗／增1247宗／234死

德國／795宗／增156宗

法國／716宗／增103宗／11死

西班牙／374宗／增0宗／5死

瑞士／264宗／增84宗／1死

英國／210宗／增43宗／2死

荷蘭／188宗／增60宗／1死

比利時／169宗／增161宗

瑞典／161宗／增60宗

挪威／147宗／增34宗

奧地利／79宗／增32宗

希臘／66宗／增34宗

冰島／45宗／增19宗

丹麥／31宗／增8宗

聖馬力諾／27宗／增3宗／1死

捷克／26宗／增13宗

芬蘭／19宗／增0宗

愛爾蘭／19宗／增12宗

葡萄牙／13宗／增0宗

克羅地亞／11宗／增0宗

愛沙尼亞／10宗／增0宗

羅馬尼亞／9宗／增2宗

斯洛文尼亞／9宗／增0宗

俄羅斯／7宗／增3宗

白俄羅斯／6宗／增0宗

匈牙利／5宗／增1宗

波蘭／5宗／增0宗

馬爾他／3宗／首批病例

北馬其頓／3宗／增0宗

斯洛伐克／3宗／增2宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／2宗／增0宗

安道爾／1宗／增0宗

拉脫維亞／1宗／增0宗

列支敦士登／1宗／增0宗

立陶宛／1宗／增0宗

盧森堡／1宗／增0宗

摩納哥／1宗／增0宗

摩爾多瓦／1宗／首宗

塞爾維亞／1宗／增0宗

烏克蘭／1宗／增0宗

梵蒂岡／1宗／增0宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／21宗／增2宗

格魯吉亞／12宗／增3宗

阿塞拜疆／9宗／增0宗

亞美尼亞／1宗／增0宗

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總計45國／9358宗／255死

比前一日多2國／2081宗／40死

以上數字截至歐洲中央時間3月7日晚上11時50分（香港時間3月8日早上6時50分）。

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