【歐洲疫情分佈圖】意大利1600萬人封城 確診續破紀錄

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發。意大利新冠肺炎確診人數增幅，連續多日刷新紀錄，最新增加逾1200人；意大利疫情確診總數接近6000。歐洲及周邊地區逾40國出現新冠肺炎病例，確診總人數逼近1萬。歐洲未染疫國家隻手可數。意大利政府擴大封城非常措施，意大利北部整個倫巴第大區包括米蘭，加上威尼斯等地完全封城，覆蓋1600萬人。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
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世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲中央時間周六（7日）晚上（香港周六早上），世衛組織歐洲統計區域內，共有45國出現新冠肺炎確診病例，總數為9358宗，比前一天大幅增加2081宗，再創紀錄。
區內新增死亡病例則少於前一天，40宗，死亡人數增至255人。周五（6日）新增57人死亡，是歐洲疫情至今最致命一天紀錄。
意大利疫情擴大速度也繼續刷新紀錄。意大利周六激增1247人確診，總數至5883人，並再有37人死亡，使意大利疫情死亡人數增至234人，佔歐洲死者總數90%。
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意大利政府頒佈緊急法令，封鎖意大利北部整個倫巴第大區（包括11省和米蘭市），以及摩德納（Modena），帕爾馬（Palma），皮亞琴察（Piacenza）等附近11個省，威尼斯同受影響。
意大利封鎖區域人口達到1600萬人，區內博物館、運動場等公共設施都會關閉。封關消息傳出後，區內有大批民眾嘗試離開，米蘭火車站與附近一帶公路都水泄不通。有地方政府官員批評中央政府措施愴悴。
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歐洲疫情最新失守國家為馬耳他、摩爾多瓦。綜觀歐洲，現時未染疫國家隻手可數，只有黑山、阿爾巴尼亞、摩爾多瓦、保加利亞，以及土耳其（橫跨歐亞）。（塞浦路斯屬歐盟及世衛歐洲統計區，但地理上屬亞洲。）
新冠肺炎疫情傳遍亞歐非美洲，縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。
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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
- 意大利／5883宗／增1247宗／234死
- 德國／795宗／增156宗
- 法國／716宗／增103宗／11死
- 西班牙／374宗／增0宗／5死
- 瑞士／264宗／增84宗／1死
- 英國／210宗／增43宗／2死
- 荷蘭／188宗／增60宗／1死
- 比利時／169宗／增161宗
- 瑞典／161宗／增60宗
- 挪威／147宗／增34宗
- 奧地利／79宗／增32宗
- 希臘／66宗／增34宗
- 冰島／45宗／增19宗
- 丹麥／31宗／增8宗
- 聖馬力諾／27宗／增3宗／1死
- 捷克／26宗／增13宗
- 芬蘭／19宗／增0宗
- 愛爾蘭／19宗／增12宗
- 葡萄牙／13宗／增0宗
- 克羅地亞／11宗／增0宗
- 愛沙尼亞／10宗／增0宗
- 羅馬尼亞／9宗／增2宗
- 斯洛文尼亞／9宗／增0宗
- 俄羅斯／7宗／增3宗
- 白俄羅斯／6宗／增0宗
- 匈牙利／5宗／增1宗
- 波蘭／5宗／增0宗
- 馬爾他／3宗／首批病例
- 北馬其頓／3宗／增0宗
- 斯洛伐克／3宗／增2宗
- 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／2宗／增0宗
- 安道爾／1宗／增0宗
- 拉脫維亞／1宗／增0宗
- 列支敦士登／1宗／增0宗
- 立陶宛／1宗／增0宗
- 盧森堡／1宗／增0宗
- 摩納哥／1宗／增0宗
- 摩爾多瓦／1宗／首宗
- 塞爾維亞／1宗／增0宗
- 烏克蘭／1宗／增0宗
- 梵蒂岡／1宗／增0宗
- ————————
- 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
- 以色列／21宗／增2宗
- 格魯吉亞／12宗／增3宗
- 阿塞拜疆／9宗／增0宗
- 亞美尼亞／1宗／增0宗
- ————————
- 總計45國／9358宗／255死
- 比前一日多2國／2081宗／40死
以上數字截至歐洲中央時間3月7日晚上11時50分（香港時間3月8日早上6時50分）。
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