【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課

▲ 新冠肺炎歐洲疫情分佈圖。意大利疫情最嚴重，德國、法國、西班牙確診3位數

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情有大爆發之虞，最新確診國家為匈牙利、波蘭，使東歐也只剩少數國家未受疫情影響。新冠肺炎在歐洲主要經意大利傳向多國，近40歐洲及周邊國家出現病例，確診個案超過4200宗。意大利病例增至逾3000宗，死亡人數升至107人。意大利疫情，比伊朗官方公佈92死還要嚴重，意大利宣佈全國停課抗疫。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲時間周四（4日）晚上11時，世衛組織歐洲統計區域內，共有38國出現新冠肺炎確診病例，總數為4250宗，比前一天多885宗，增幅持續擴大。

區域內再多28名病人死亡，27人來自意大利。意大利疫情死亡人數增至107人，佔區內113死亡總數95%。

西班牙亦出現首宗死亡病例。西班牙新冠肺炎確診人數突破200，排在意大利、法國、德國之後。

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意大利確診人數連日上升，增至3,089宗，比中東疫情重災區伊朗官方公佈約2,900人還多，是繼中國、南韓之後，全球新冠肺炎疫情第三嚴重國家。

意大利政府周三宣佈，全國所有學校，包括大學，在周四起停課，至最早3月15日，以防病毒進一步擴散。意大利此前停課措施只限於意北倫巴第、威尼托等地區，但意大利南部西西里島亦早已出現疫情。

但與此同時，意大利現有276人戰勝新冠肺炎康復，比上周66人顯著增加。

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另一方面，東歐波蘭、烏克蘭，中歐匈牙利、列支登士登等國這兩天亦接連失守。

波蘭衛生部證實，波蘭周三出現首宗新冠肺炎確診個案，病人現於波蘭西部城市綠山城（Zielona Góra）留院，情況良好。該病人最近由德國抵達波蘭，波蘭政府指他並非來自高危群體，當局已接觸病人家人，安排他們在家隔離。

在德國與意大利以西，歐洲只剩梵蒂岡一國沒有確診病例。梵蒂岡教宗方濟各近日患上風寒惹猜測，意大利傳媒稱，教宗方濟各接受病毒測試後，證實沒有患上新冠肺炎。

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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／3089宗／增587宗／107死

法國／285宗／增73宗／4死

德國／262宗／增66宗

西班牙／200宗／增49宗／1死

英國／89宗／增33宗

瑞士／57宗／增20宗

瑞典／35宗／增11宗

挪威／33宗／增0宗

荷蘭／28宗／增0宗

奧地利／27宗／增9宗

冰島／26宗／增10宗

聖馬力諾／16宗／增7宗／1死

丹麥／10宗／增2宗

克羅地亞／9宗／增0宗

希臘／9宗／增2宗

比利時／8宗／增0宗

芬蘭／7宗／增0宗

白俄羅斯／6宗／增5宗

捷克／5宗／增0宗

葡萄牙／5宗／增3宗

羅馬尼亞／4宗／增1宗

俄羅斯／3宗／增0宗

愛沙尼亞／2宗／增1宗

匈牙利／2宗／首批病例

愛爾蘭／2宗／增0宗

安道爾／1宗／增0宗

拉脫維亞／1宗／增0宗

列支敦士登／1宗／首宗

立陶宛／1宗／增0宗

盧森堡／1宗／增0宗

摩納哥／1宗／增0宗

北馬其頓／1宗／增0宗

波蘭／1宗／首宗

烏克蘭／1宗／增0宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／15宗／增3宗

阿塞拜疆／3宗／增0宗

格魯吉亞／3宗／增0宗

亞美尼亞／1宗／增0宗

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總計38國／4250宗／113死

比前一日多3國／885宗／28死

以上數字截至歐洲中央時間3月4日晚上11時（香港時間3月5日早上6時）。

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法國與德國疫情仍然嚴峻，新冠肺炎確診病例分別增至285及262宗。德國萊比錫書展今年宣佈停辦。萊比錫書展是德國第二大書展，規模僅次法蘭克福書展，並有約400年歷史。今年萊比錫書展原定3月12至15日舉行。

德國柏林國際旅遊貿易展覽會（ITB Berlin）較早前亦宣佈取消，展會原定3月4至8日舉行。ITB Berlin是全球最大同類型展會，去年有超過1萬商家參展。

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德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周已經坦言，德國近日新增確診病例，病人感染途徑已經無法再追查，反映德國疫情進入社區爆發階段。他指德國瘟疫（epidemic）已經開始。

世衛組織統計亦顯示，意大利、聖馬力洛、法國、德國、英國、荷蘭、瑞士、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、克羅地亞、希臘都有本地傳播病例，反映新冠肺炎已在這些國家社區爆發。

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