【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日 時間11:00）
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情有大爆發之虞，最新確診國家為匈牙利、波蘭，使東歐也只剩少數國家未受疫情影響。新冠肺炎在歐洲主要經意大利傳向多國，近40歐洲及周邊國家出現病例，確診個案超過4200宗。意大利病例增至逾3000宗，死亡人數升至107人。意大利疫情，比伊朗官方公佈92死還要嚴重，意大利宣佈全國停課抗疫。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲時間周四（4日）晚上11時，世衛組織歐洲統計區域內，共有38國出現新冠肺炎確診病例，總數為4250宗，比前一天多885宗，增幅持續擴大。
區域內再多28名病人死亡，27人來自意大利。意大利疫情死亡人數增至107人，佔區內113死亡總數95%。
西班牙亦出現首宗死亡病例。西班牙新冠肺炎確診人數突破200，排在意大利、法國、德國之後。
意大利確診人數連日上升，增至3,089宗，比中東疫情重災區伊朗官方公佈約2,900人還多，是繼中國、南韓之後，全球新冠肺炎疫情第三嚴重國家。
意大利政府周三宣佈，全國所有學校，包括大學，在周四起停課，至最早3月15日，以防病毒進一步擴散。意大利此前停課措施只限於意北倫巴第、威尼托等地區，但意大利南部西西里島亦早已出現疫情。
但與此同時，意大利現有276人戰勝新冠肺炎康復，比上周66人顯著增加。
另一方面，東歐波蘭、烏克蘭，中歐匈牙利、列支登士登等國這兩天亦接連失守。
波蘭衛生部證實，波蘭周三出現首宗新冠肺炎確診個案，病人現於波蘭西部城市綠山城（Zielona Góra）留院，情況良好。該病人最近由德國抵達波蘭，波蘭政府指他並非來自高危群體，當局已接觸病人家人，安排他們在家隔離。
在德國與意大利以西，歐洲只剩梵蒂岡一國沒有確診病例。梵蒂岡教宗方濟各近日患上風寒惹猜測，意大利傳媒稱，教宗方濟各接受病毒測試後，證實沒有患上新冠肺炎。
世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
以上數字截至歐洲中央時間3月4日晚上11時（香港時間3月5日早上6時）。
法國與德國疫情仍然嚴峻，新冠肺炎確診病例分別增至285及262宗。德國萊比錫書展今年宣佈停辦。萊比錫書展是德國第二大書展，規模僅次法蘭克福書展，並有約400年歷史。今年萊比錫書展原定3月12至15日舉行。
德國柏林國際旅遊貿易展覽會（ITB Berlin）較早前亦宣佈取消，展會原定3月4至8日舉行。ITB Berlin是全球最大同類型展會，去年有超過1萬商家參展。
德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周已經坦言，德國近日新增確診病例，病人感染途徑已經無法再追查，反映德國疫情進入社區爆發階段。他指德國瘟疫（epidemic）已經開始。
世衛組織統計亦顯示，意大利、聖馬力洛、法國、德國、英國、荷蘭、瑞士、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、克羅地亞、希臘都有本地傳播病例，反映新冠肺炎已在這些國家社區爆發。