【歐洲疫情分佈圖】意大利體育部促即時叫停意甲 世衛讚封城

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【國際疫情總覽】日本上季GDP下調至減7.1% 美參議員克魯茲隔離14日
新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發。意大利新冠肺炎確診人數增人；意大利疫情確診總數接近6000。歐洲及周邊地區逾40國出現新冠肺炎病例，確診總人數逼近1萬。意大利政府擴大封城非常措施，意大利北部整個倫巴第大區包括米蘭，加上威尼斯等地完全封城，覆蓋1600萬人。世衛稱讚意大利封城為真正犧牲；體育部促請，呼籲即時暫停甲組足球聯賽賽季。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
保加利亞周日（8日）一口氣出現4宗新冠肺炎確診個案，是該國首批病例。綜觀歐洲，現時未染疫國家隻手可數，只有黑山、阿爾巴尼亞，以及土耳其（橫跨歐亞）。（塞浦路斯屬歐盟及世衛歐洲統計區，但地理上屬亞洲。）
未計保加利亞疫情，世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲中央時間周六（7日）晚上（香港周日早上），世衛組織歐洲統計區域內，共有45國出現新冠肺炎確診病例，總數為9358宗，比前一天大幅增加2081宗，再創紀錄。
區內新增死亡病例則少於前一天，40宗，死亡人數增至255人。周五（6日）新增57人死亡，是歐洲疫情至今最致命一天紀錄。
意大利疫情擴大速度也繼續刷新紀錄。意大利周六激增1247人確診，總數至5883人，並再有37人死亡，使意大利疫情死亡人數增至234人，佔歐洲死者總數90%。
意大利政府頒佈緊急法令，封鎖意大利北部整個倫巴第大區（包括11省和米蘭市），以及摩德納（Modena），帕爾馬（Parma），皮亞琴察（Piacenza）等附近11個省，威尼斯同受影響。
意大利封鎖區域人口達到1600萬人，區內博物館、運動場等公共設施都會關閉。封關消息傳出後，區內有大批民眾嘗試離開，米蘭火車站與附近一帶公路都水泄不通。有地方政府官員批評中央政府措施愴悴。
新冠肺炎疫情傳遍亞歐非美洲，縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。
世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
以上數字截至歐洲中央時間3月7日晚上11時50分（香港時間3月8日早上6時50分）。