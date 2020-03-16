【歐洲疫情分佈圖】意大利醫院瀕崩潰 捷克德國封關

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發。重災區意大利疫情繼續惡化，增至接近2.5萬人確診，當地醫療系統瀕臨崩潰。歐洲多國疫情確診數字也在急速上升，並開始跟隨意大利封關。德國宣佈關閉西部和南部邊境，捷克周一起全國封關，禁止外國人入境。西班牙疫情也愈來愈嚴重，確診人數逼近8000，患病者包括首相夫人，西班牙全國封關。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
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捷克全國封城 外國人禁止入境
世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周一（16日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有50國出現新冠肺炎確診個案，病例增至5.5萬宗，比前一天激增約1萬宗。區內死亡人數增至2314人。
意大利疫情死亡人數超越1800，當地醫療系統瀕臨崩潰。威尼斯所屬威尼托大區政府呼籲，民眾留在家中自我隔離，避免前往醫院增添醫療系統壓力。當局更警告，如民眾拖垮醫療系統，政府會宣布戒嚴。
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西班牙宣佈緊急狀態，首相桑切斯（Pedro Sanchez）禁止西班牙公民離開家園，但購買必需品、藥品或工作除外。所有博物館、文化中心和運動場館將關閉，飯店和咖啡館只能進行外賣生意。而銀行和加油站等基本服務將保持開放。全國各地的學校已經關閉。
而在法國，政府下令關閉非必要的公共場所，包括餐廳、酒吧、電影院、夜店等都將停止營業。
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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
- 意大利／24747宗／1809死
- 西班牙／7753宗／288死
- 法國／5923宗／126死
- 德國／4838宗／12死
- 瑞士／2200宗／13死
- 英國／1144宗／21死
- 荷蘭／1135宗／20死
- 挪威／1077宗／1死
- 瑞典／992宗
- 比利時／886宗／3死
- 丹麥／864宗／1死
- 奧地利／660宗／1死
- 希臘／331宗／4死
- 捷克／253宗
- 芬蘭／241宗
- 愛爾蘭／169宗／1死
- 冰島／138宗
- 羅馬尼亞／123宗
- 葡萄牙／112宗
- 波蘭／111宗／3死
- 愛沙尼亞／79宗
- 聖馬力諾／77宗／5死
- 斯洛伐克／61宗
- 斯洛文尼亞／57宗
- 塞爾維亞／46宗
- 保加利亞／43宗／3死
- 阿爾巴尼亞／42宗／1死
- 俄羅斯／34宗
- 匈牙利／32宗／1死
- 克羅地亞／31宗
- 拉脫維亞／30宗
- 摩爾多瓦／23宗
- 白俄羅斯／21宗
- 馬爾他／21宗
- 盧森堡／19宗
- 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／18宗
- 北馬其頓／13宗
- 立陶宛／9宗
- 土耳其／5宗
- 列支敦士登／4宗
- 烏克蘭／3宗／1死
- 摩納哥／2宗
- 安道爾／2宗
- 梵蒂岡／1宗
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- 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
- 以色列／200宗
- 格魯吉亞／33宗
- 亞美尼亞／26宗
- 塞浦路斯／26宗
- 阿塞拜疆／19宗
- 哈薩克／6宗
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- 地區：
- 法羅群島（丹麥）／11宗
- 澤西（英國王室屬地）／2宗
- 直布羅陀（英國王室屬地）／1宗
- 根西（英國王室屬地）／1宗
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- 總50國＋4地區／54895宗／2314死
以上數字截至歐洲中央時間周日（15日）晚上11時（香港時間周一早上6時）。
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