【歐洲疫情分佈圖】意大利醫院瀕崩潰 捷克德國封關

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情分佈圖地圖】意大利疫情確診破萬，西班牙疫情也急劇惡化，西班牙德國捷克都封關

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發。重災區意大利疫情繼續惡化，增至接近2.5萬人確診，當地醫療系統瀕臨崩潰。歐洲多國疫情確診數字也在急速上升，並開始跟隨意大利封關。德國宣佈關閉西部和南部邊境，捷克周一起全國封關，禁止外國人入境。西班牙疫情也愈來愈嚴重，確診人數逼近8000，患病者包括首相夫人，西班牙全國封關。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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捷克全國封城 外國人禁止入境

世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周一（16日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有50國出現新冠肺炎確診個案，病例增至5.5萬宗，比前一天激增約1萬宗。區內死亡人數增至2314人。

意大利疫情死亡人數超越1800，當地醫療系統瀕臨崩潰。威尼斯所屬威尼托大區政府呼籲，民眾留在家中自我隔離，避免前往醫院增添醫療系統壓力。當局更警告，如民眾拖垮醫療系統，政府會宣布戒嚴。

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西班牙宣佈緊急狀態，首相桑切斯（Pedro Sanchez）禁止西班牙公民離開家園，但購買必需品、藥品或工作除外。所有博物館、文化中心和運動場館將關閉，飯店和咖啡館只能進行外賣生意。而銀行和加油站等基本服務將保持開放。全國各地的學校已經關閉。

而在法國，政府下令關閉非必要的公共場所，包括餐廳、酒吧、電影院、夜店等都將停止營業。

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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／24747宗／1809死

西班牙／7753宗／288死

法國／5923宗／126死

德國／4838宗／12死

瑞士／2200宗／13死

英國／1144宗／21死

荷蘭／1135宗／20死

挪威／1077宗／1死

瑞典／992宗

比利時／886宗／3死

丹麥／864宗／1死

奧地利／660宗／1死

希臘／331宗／4死

捷克／253宗

芬蘭／241宗

愛爾蘭／169宗／1死

冰島／138宗

羅馬尼亞／123宗

葡萄牙／112宗

波蘭／111宗／3死

愛沙尼亞／79宗

聖馬力諾／77宗／5死

斯洛伐克／61宗

斯洛文尼亞／57宗

塞爾維亞／46宗

保加利亞／43宗／3死

阿爾巴尼亞／42宗／1死

俄羅斯／34宗

匈牙利／32宗／1死

克羅地亞／31宗

拉脫維亞／30宗

摩爾多瓦／23宗

白俄羅斯／21宗

馬爾他／21宗

盧森堡／19宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／18宗

北馬其頓／13宗

立陶宛／9宗

土耳其／5宗

列支敦士登／4宗

烏克蘭／3宗／1死

摩納哥／2宗

安道爾／2宗

梵蒂岡／1宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／200宗

格魯吉亞／33宗

亞美尼亞／26宗

塞浦路斯／26宗

阿塞拜疆／19宗

哈薩克／6宗

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地區：

法羅群島（丹麥）／11宗

澤西（英國王室屬地）／2宗

直布羅陀（英國王室屬地）／1宗

根西（英國王室屬地）／1宗

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總50國＋4地區／54895宗／2314死

以上數字截至歐洲中央時間周日（15日）晚上11時（香港時間周一早上6時）。

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