【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國

▲ 【歐洲疫情地圖分佈圖】新冠肺炎歐洲疫情全球最嚴重 歐洲確診死亡人數超越中國 最後一國黑山亦告失守

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情大爆發，意大利仍爲歐洲疫情重災區。意大利確診數字更升至接近7萬宗，政府官員更預計實際確診數字可能為目前的10倍。意大利再增逾700人死亡，死亡人數增至近7千宗。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

禁止婚禮只准葬禮 英國封城3周

意大利已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰

西班牙疫情亦急劇惡化，於一日内急增逾500人死亡，超越中國成為全球第二多，更增至近4萬人確診，在歐洲僅次意大利。

禍不單行的是，西班牙有大量醫護人員也染上新冠肺炎，令醫療系統極其緊張。

西班牙當局指出，當地有多近4000名醫護人員確診，佔當地確診病例逾10%。

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意大利確診死亡兩連降「見到曙光 勝利未至」

意大利疫情至今亦有至少23名醫生殉職，當中多數在重災區倫巴第工作，但意大利疫情也出現見頂希望。

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英國則一改之前「嘆慢板」態度，周一起全國封城3周，規定民眾不得外出，酒店、售賣非必需品商店、教堂關門。當局亦禁止民眾舉行婚禮、浸禮，以減少社交活動傳播病毒風險，但葬禮除外。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情：

意大利／69176宗／6820死

西班牙／33089宗／2682死

德國／29212宗／126死

法國／19856宗／860死

瑞士／8015宗／66死

英國／6650宗／335死

荷蘭／4749宗／213死

奧地利／4486宗／25死

比利時／3743宗／88死

挪威／2371宗／8死

葡萄牙／2060宗／23死

瑞典／2016宗／25死

土耳其／1529宗／37死

丹麥／1460宗／24死

捷克／1236宗／1死

愛爾蘭／1125宗／6死

盧森堡／875宗／8死

波蘭／749宗／8死

芬蘭／700宗／1死

希臘／695宗／17死

冰島／588宗／2死

羅馬尼亞／576宗／7死

斯洛文尼亞／442宗／1死

俄羅斯／438宗／

愛沙尼亞／352宗

克羅地亞／306宗

塞爾維亞／249宗／2死

保加利亞／201宗／3死

斯洛伐克／191宗

匈牙利／187宗／8死

聖馬力諾／187宗／20死

拉脫維亞／180宗

立陶宛／179宗／1死

安道爾／164宗／1死

北馬其頓／136宗／2死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／131宗／1死

阿爾巴尼亞／123宗／4死

摩爾多瓦／109宗／1死

馬爾他／107宗

烏克蘭／84宗／3死

白俄羅斯／81宗

列支敦士登／46宗

摩納哥／17宗

黑山／16宗／1死

梵蒂岡／1宗

以上數字截至香港時間周三（23日）中午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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