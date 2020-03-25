【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情大爆發，意大利仍爲歐洲疫情重災區。意大利確診數字更升至接近7萬宗，政府官員更預計實際確診數字可能為目前的10倍。意大利再增逾700人死亡，死亡人數增至近7千宗。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
禁止婚禮只准葬禮 英國封城3周
意大利已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰
西班牙疫情亦急劇惡化，於一日内急增逾500人死亡，超越中國成為全球第二多，更增至近4萬人確診，在歐洲僅次意大利。
禍不單行的是，西班牙有大量醫護人員也染上新冠肺炎，令醫療系統極其緊張。
西班牙當局指出，當地有多近4000名醫護人員確診，佔當地確診病例逾10%。
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意大利確診死亡兩連降「見到曙光 勝利未至」
意大利疫情至今亦有至少23名醫生殉職，當中多數在重災區倫巴第工作，但意大利疫情也出現見頂希望。
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英國則一改之前「嘆慢板」態度，周一起全國封城3周，規定民眾不得外出，酒店、售賣非必需品商店、教堂關門。當局亦禁止民眾舉行婚禮、浸禮，以減少社交活動傳播病毒風險，但葬禮除外。
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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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歐洲新冠肺炎疫情：
- 意大利／69176宗／6820死
- 西班牙／33089宗／2682死
- 德國／29212宗／126死
- 法國／19856宗／860死
- 瑞士／8015宗／66死
- 英國／6650宗／335死
- 荷蘭／4749宗／213死
- 奧地利／4486宗／25死
- 比利時／3743宗／88死
- 挪威／2371宗／8死
- 葡萄牙／2060宗／23死
- 瑞典／2016宗／25死
- 土耳其／1529宗／37死
- 丹麥／1460宗／24死
- 捷克／1236宗／1死
- 愛爾蘭／1125宗／6死
- 盧森堡／875宗／8死
- 波蘭／749宗／8死
- 芬蘭／700宗／1死
- 希臘／695宗／17死
- 冰島／588宗／2死
- 羅馬尼亞／576宗／7死
- 斯洛文尼亞／442宗／1死
- 俄羅斯／438宗／
- 愛沙尼亞／352宗
- 克羅地亞／306宗
- 塞爾維亞／249宗／2死
- 保加利亞／201宗／3死
- 斯洛伐克／191宗
- 匈牙利／187宗／8死
- 聖馬力諾／187宗／20死
- 拉脫維亞／180宗
- 立陶宛／179宗／1死
- 安道爾／164宗／1死
- 北馬其頓／136宗／2死
- 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／131宗／1死
- 阿爾巴尼亞／123宗／4死
- 摩爾多瓦／109宗／1死
- 馬爾他／107宗
- 烏克蘭／84宗／3死
- 白俄羅斯／81宗
- 列支敦士登／46宗
- 摩納哥／17宗
- 黑山／16宗／1死
- 梵蒂岡／1宗
以上數字截至香港時間周三（23日）中午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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