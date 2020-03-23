【歐洲疫情分佈圖】意大利累積確診破5萬宗 死亡個案接近5千

▲ 【歐洲疫情地圖分佈圖】新冠肺炎歐洲疫情全球最嚴重 歐洲確診死亡人數超越中國 最後一國黑山亦告失守

新型冠狀病毒肺炎在歐洲的疫情大爆發，僅意大利的死亡病例已接近5000宗，成為全球最多死亡病例的國家。西班牙的死亡病例亦超過1300宗。單計5個疫情最嚴重的歐洲國家，即英法德意西，累計確診病例便已超過12萬宗。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利仍不知死不戴口罩 或致死亡率高

勞力士瑞士關廠10日 卡地亞二手割價求售

【英國疫情】全國餐飲娛樂場所全關 推薪金保障計劃

歐洲各國確診病例急速攀升，相信與加快病毒檢測有關，進一步追貼現實疫情狀況，但從死亡病例觀察，歐洲地區一日間再多逾1200人死亡，反映疫情仍處於上升期。最大重災區意大利，加強對違反隔離令的人作出檢控，以阻疫情繼續擴散，至今已逾5萬人被控；英國一改之前「嘆慢板」態度，雖然未有對倫敦封城，但下令全國的餐飲及娛樂場所由周五晚起暫停營業，以阻人群聚集。

【意大利疫情】死亡病例突破4000宗 逾5萬人被控違反隔離令

倫敦寧封地鐵也不戴口罩 英國爆口罩恐懼症

意大利醫生染疫死亡 手套短缺堅持救人

▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【美國疫情分佈】確診幾何級上升 紐約巨災

【日本疫情分佈】四國多一縣失守 東京確診破百

CNN：港人防疫意識比日本強 機場檢疫佳

世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／53578宗（增6557宗）／4827死（增795死）

西班牙／24926宗（增3355宗）／1326死（增233死）

德國／21463宗（增1615宗）／67死（增0死）

法國／14459宗（增1827宗）／562死（增112死）

瑞士／6077宗（增533宗）／56死（增0死）

英國／5018宗（增974宗）／233死（增55死）

荷蘭／3631宗（增628宗）／136死（增29死）

奧地利／3024宗（增375宗）／8死（增2死）

比利時／2815宗（增558宗）／67死（增30死）

挪威／1926宗（增0宗）／7死（增0死）

瑞典／1746宗（增107宗）／20死（增4死）

丹麥／1326宗（增0宗）／20死（增11死）

葡萄牙／1280宗（增260宗）／6死（增6死）

捷克／995宗

土耳其／947宗／21死

愛爾蘭／785宗／3死

盧森堡／670宗／8死

波蘭／536宗／5死

希臘／530宗／13死

芬蘭／521宗／1死

冰島／473宗／1死

斯洛文尼亞／383宗／1死

羅馬尼亞／367宗

愛沙尼亞／306宗

俄羅斯／306宗／1死

塞爾維亞／219宗／1死

克羅地亞／206宗／1死

斯洛伐克／178宗／0死

保加利亞／163宗／3死

聖馬力諾／151宗／20死

匈牙利／131宗／4死

拉脫維亞／124宗

北馬其頓／114宗

立陶宛／105宗

安道爾／94宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／92宗

阿爾巴尼亞／89宗／2死

摩爾多瓦／80宗／1死

馬爾他／73宗

白俄羅斯／69宗

烏克蘭／47宗／3死

列支敦士登／36宗

摩納哥／18宗／3死

黑山／14宗

梵蒂岡／1宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／705宗／1死

亞美尼亞／136宗

塞浦路斯／84宗

哈薩克／57宗／3死

格魯吉亞／54宗

阿塞拜疆／53宗／1死

烏茲別克／41宗

吉爾吉斯／14宗

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地區：

法羅群島（丹麥）／80宗

直布羅陀（英國）／10宗

澤西（英國王室屬地）／5宗

格陵蘭（丹麥；位於北美洲）／2宗

根西（英國王室屬地）／1宗

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總53國＋4地區／151,587宗／7426死

比之前增加20774宗／1289死

以上數字截至本港時間周一（23日）中午。

歐洲封關時 英國立封關法 必要時才封機場

歐洲封關即時生效 英國拒跟從成漏洞

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歐洲最後一國黑山日前亦宣告在疫情下失守，出現兩宗新冠肺炎病例。歐洲所有國家現在都已成為疫區。

歐洲疫情不斷惡化，歐洲30國上周聯手集體封關30天，不少國家亦各自推出強力措施，嘗試控制疫情。學校停課、戲院博物館運動場關門、餐廳只能做外賣生意，以至封城封區限制民眾外出，這些場面在歐洲已變得到處可見。

疫情嚴重衝擊歐洲經濟下，歐洲央行重推量化寬鬆鬆（QE）救市。歐洲央行周三公佈7500億歐元（約6.35萬億港元）量寬買債計劃，規模比美國聯儲局較早前推出7000億美元（約5.46萬億港元）量寬還大，期望紓緩意大利、西班牙等疫情最為嚴重、財政最為緊拙局面。

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