【歐洲疫情分佈圖】意大利累積確診破5萬宗 死亡個案接近5千

新型冠狀病毒肺炎在歐洲的疫情大爆發，僅意大利的死亡病例已接近5000宗，成為全球最多死亡病例的國家。西班牙的死亡病例亦超過1300宗。單計5個疫情最嚴重的歐洲國家，即英法德意西，累計確診病例便已超過12萬宗。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
意大利仍不知死不戴口罩 或致死亡率高
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【英國疫情】全國餐飲娛樂場所全關 推薪金保障計劃
歐洲各國確診病例急速攀升，相信與加快病毒檢測有關，進一步追貼現實疫情狀況，但從死亡病例觀察，歐洲地區一日間再多逾1200人死亡，反映疫情仍處於上升期。最大重災區意大利，加強對違反隔離令的人作出檢控，以阻疫情繼續擴散，至今已逾5萬人被控；英國一改之前「嘆慢板」態度，雖然未有對倫敦封城，但下令全國的餐飲及娛樂場所由周五晚起暫停營業，以阻人群聚集。
【意大利疫情】死亡病例突破4000宗 逾5萬人被控違反隔離令
倫敦寧封地鐵也不戴口罩 英國爆口罩恐懼症
意大利醫生染疫死亡 手套短缺堅持救人
▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
- 意大利／53578宗（增6557宗）／4827死（增795死）
- 西班牙／24926宗（增3355宗）／1326死（增233死）
- 德國／21463宗（增1615宗）／67死（增0死）
- 法國／14459宗（增1827宗）／562死（增112死）
- 瑞士／6077宗（增533宗）／56死（增0死）
- 英國／5018宗（增974宗）／233死（增55死）
- 荷蘭／3631宗（增628宗）／136死（增29死）
- 奧地利／3024宗（增375宗）／8死（增2死）
- 比利時／2815宗（增558宗）／67死（增30死）
- 挪威／1926宗（增0宗）／7死（增0死）
- 瑞典／1746宗（增107宗）／20死（增4死）
- 丹麥／1326宗（增0宗）／20死（增11死）
- 葡萄牙／1280宗（增260宗）／6死（增6死）
- 捷克／995宗
- 土耳其／947宗／21死
- 愛爾蘭／785宗／3死
- 盧森堡／670宗／8死
- 波蘭／536宗／5死
- 希臘／530宗／13死
- 芬蘭／521宗／1死
- 冰島／473宗／1死
- 斯洛文尼亞／383宗／1死
- 羅馬尼亞／367宗
- 愛沙尼亞／306宗
- 俄羅斯／306宗／1死
- 塞爾維亞／219宗／1死
- 克羅地亞／206宗／1死
- 斯洛伐克／178宗／0死
- 保加利亞／163宗／3死
- 聖馬力諾／151宗／20死
- 匈牙利／131宗／4死
- 拉脫維亞／124宗
- 北馬其頓／114宗
- 立陶宛／105宗
- 安道爾／94宗
- 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／92宗
- 阿爾巴尼亞／89宗／2死
- 摩爾多瓦／80宗／1死
- 馬爾他／73宗
- 白俄羅斯／69宗
- 烏克蘭／47宗／3死
- 列支敦士登／36宗
- 摩納哥／18宗／3死
- 黑山／14宗
- 梵蒂岡／1宗
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- 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
- 以色列／705宗／1死
- 亞美尼亞／136宗
- 塞浦路斯／84宗
- 哈薩克／57宗／3死
- 格魯吉亞／54宗
- 阿塞拜疆／53宗／1死
- 烏茲別克／41宗
- 吉爾吉斯／14宗
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- 地區：
- 法羅群島（丹麥）／80宗
- 直布羅陀（英國）／10宗
- 澤西（英國王室屬地）／5宗
- 格陵蘭（丹麥；位於北美洲）／2宗
- 根西（英國王室屬地）／1宗
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- 總53國＋4地區／151,587宗／7426死
- 比之前增加20774宗／1289死
以上數字截至本港時間周一（23日）中午。
歐洲封關時 英國立封關法 必要時才封機場
歐洲封關即時生效 英國拒跟從成漏洞
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歐洲最後一國黑山日前亦宣告在疫情下失守，出現兩宗新冠肺炎病例。歐洲所有國家現在都已成為疫區。
歐洲疫情不斷惡化，歐洲30國上周聯手集體封關30天，不少國家亦各自推出強力措施，嘗試控制疫情。學校停課、戲院博物館運動場關門、餐廳只能做外賣生意，以至封城封區限制民眾外出，這些場面在歐洲已變得到處可見。
疫情嚴重衝擊歐洲經濟下，歐洲央行重推量化寬鬆鬆（QE）救市。歐洲央行周三公佈7500億歐元（約6.35萬億港元）量寬買債計劃，規模比美國聯儲局較早前推出7000億美元（約5.46萬億港元）量寬還大，期望紓緩意大利、西班牙等疫情最為嚴重、財政最為緊拙局面。
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