【歐洲疫情分佈圖】意大利確診2000佔90%死 法國再翻倍

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【南韓疫情分佈圖】4800確診 官方更改統計方式
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情有大爆發之虞。新冠肺炎在歐洲主要經意大利傳向多國，逾30歐洲及周邊國家出現病例，確診個案超過2700宗，意大利佔逾2000宗。德國、法國疫情急劇擴大，確診數字突破3位數。西歐國家之中，現時只有梵蒂岡未有新冠肺炎確診個案。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲時間周一（2日）晚，世衛組織歐洲統計區域共有34國出現新冠肺炎確診病例，總數為2734宗，比前一天多578宗。區內再多20名病人死亡，總數增至56人。
意大利確診人數首次超過2000宗，並有52人死亡，佔區內死者總數90%。意大利自周日以來有18宗死亡病例，而新冠肺炎確診病人自要來自意北倫巴第區，但意大利南部西西里島亦有疫情。
法國與德國近日疫情趨勢不斷反覆。法國前一天確診病例維持100宗不變後，周一幾乎翻倍增加91宗，總數191宗再次超越德國，成為意大利後歐洲疫情第二嚴重國家。
法國病例急劇增加，法國政府上周已公佈緊急抗疫措施，指定全國108間醫院成為新冠肺炎治療設施，並增購2億個口罩。
德國同日確診增幅則相對法國溫和，增28宗至157宗。德國確診人數此前曾一天激增逾倍，又曾試過新增零確診，走勢與法國一樣異常反覆。
德國逾半病例都出現在人口最多州份：北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）。北威州有多名學校和託兒所員工確診染病，州內學校和託兒所本周起關閉，以防疫情蔓延。
柏林國際旅遊貿易展覽會（ITB Berlin）宣佈取消，展會原定3月4至8日舉行。ITB Berlin是全球最大同類型展會，去年有超過1萬商家參展。
意大利、法國、德國、英國、荷蘭、瑞士、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、克羅地亞、希臘都有本地傳播病例，反映新冠肺炎已在這些國家社區爆發。
德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周已經坦言，德國近日新增確診病例，病人感染途徑已經無法再追查，反映德國疫情進入社區爆發階段。他指德國瘟疫（epidemic）已經開始。
世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
以上數字截至歐洲中央時間3月2日晚上11時30分（香港時間3月3日早上6時30分）。