【歐洲疫情分佈圖】意大利確診2000佔90%死 法國再翻倍

▲ 新冠肺炎歐洲疫情分佈圖。意大利重災區，德國法國確診急升，西班牙英國等國亦有雙位數確診

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情有大爆發之虞。新冠肺炎在歐洲主要經意大利傳向多國，逾30歐洲及周邊國家出現病例，確診個案超過2700宗，意大利佔逾2000宗。德國、法國疫情急劇擴大，確診數字突破3位數。西歐國家之中，現時只有梵蒂岡未有新冠肺炎確診個案。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲時間周一（2日）晚，世衛組織歐洲統計區域共有34國出現新冠肺炎確診病例，總數為2734宗，比前一天多578宗。區內再多20名病人死亡，總數增至56人。

意大利確診人數首次超過2000宗，並有52人死亡，佔區內死者總數90%。意大利自周日以來有18宗死亡病例，而新冠肺炎確診病人自要來自意北倫巴第區，但意大利南部西西里島亦有疫情。

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法國與德國近日疫情趨勢不斷反覆。法國前一天確診病例維持100宗不變後，周一幾乎翻倍增加91宗，總數191宗再次超越德國，成為意大利後歐洲疫情第二嚴重國家。

法國病例急劇增加，法國政府上周已公佈緊急抗疫措施，指定全國108間醫院成為新冠肺炎治療設施，並增購2億個口罩。

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德國同日確診增幅則相對法國溫和，增28宗至157宗。德國確診人數此前曾一天激增逾倍，又曾試過新增零確診，走勢與法國一樣異常反覆。

德國逾半病例都出現在人口最多州份：北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）。北威州有多名學校和託兒所員工確診染病，州內學校和託兒所本周起關閉，以防疫情蔓延。

柏林國際旅遊貿易展覽會（ITB Berlin）宣佈取消，展會原定3月4至8日舉行。ITB Berlin是全球最大同類型展會，去年有超過1萬商家參展。

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意大利、法國、德國、英國、荷蘭、瑞士、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、克羅地亞、希臘都有本地傳播病例，反映新冠肺炎已在這些國家社區爆發。

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周已經坦言，德國近日新增確診病例，病人感染途徑已經無法再追查，反映德國疫情進入社區爆發階段。他指德國瘟疫（epidemic）已經開始。

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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／2036宗／增347宗

法國／191宗／增91宗

德國／157宗／增28宗

西班牙／114宗／增48宗

英國／43宗／增7宗

瑞士／30宗／增6宗

挪威／25宗／增6宗

奧地利／18宗／增8宗

荷蘭／18宗／增5宗

瑞典／15宗／增1宗

聖馬力諾／9宗／增8宗

克羅地亞／8宗／增1宗

芬蘭／7宗／增1宗

希臘／7宗／增0宗

丹麥／5宗／增1宗

捷克／3宗／增0宗

羅馬尼亞／3宗／增0宗

俄羅斯／3宗／增1宗

葡萄牙／2宗／首批病例

安道爾／1宗／首宗

拉脫維亞／1宗／首宗

白俄羅斯／1宗／增0宗

比利時／1宗／增0宗

愛沙尼亞／1宗／增0宗

愛爾蘭／1宗／增0宗

冰島／1宗／增0宗

立陶宛／1宗／增0宗

盧森堡／1宗／增0宗

摩納哥／1宗／增0宗

北馬其頓／1宗／增0宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／10宗／增3宗

阿塞拜疆／3宗／增0宗

格魯吉亞／3宗／增0宗

亞美尼亞／1宗／增0宗

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總計34國／2734宗／56死

比前一日多3國／578宗／20死

以上數字截至歐洲中央時間3月2日晚上11時30分（香港時間3月3日早上6時30分）。

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