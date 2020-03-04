【歐洲疫情分佈圖】意大利激增至80死 佔歐洲95%

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月04日 時間11:00）
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情有大爆發之虞。新冠肺炎在歐洲主要經意大利傳向多國，逾30歐洲及周邊國家出現病例，確診個案超過3300宗，意大利個宗增至逾2500宗。意大利死亡人數更激增至80人。德國3月萊比錫書展宣佈停辦。西歐基本上已全面在新冠肺炎疫情下失守，只剩梵蒂岡沒有確診病例。梵蒂岡教宗方濟各近日患上風寒惹猜測，意大利傳媒稱，教宗方濟各接受病毒測試後，證實沒有患上新冠肺炎。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲時間周三（4日）零時，世衛組織歐洲統計區域內，共有35國出現新冠肺炎確診病例，總數為3365宗，比前一天多631宗。
最新失守國家為烏克蘭，當地出現首宗確診個案。英國、冰島等國病例亦顯著增加，英國現有56宗確診，排在意大利、法國、德國及西班牙之後。
世衛組織歐洲統計區域內再多29名病人死亡，意大利佔28人，法國佔1人。歐內死亡新冠肺炎病例總數增至85。
意大利確診人數增至超過2500宗，死亡人數比前一天激增40%至80人，佔區內死者總數近95%。意大利死亡病人多數為65歲以上長者，並有長期病患。
意大利新冠肺炎確診病人自要來自意北倫巴第、威尼托地區，但意大利南部西西里島亦有疫情。
意大利現有160人戰勝新冠肺炎康復，比周六66日顯著增加。意大利當局日前表示，有逾700名確診患者留院，而大部分確診患者都症狀輕微或沒有病徵，獲安排在家休養。
世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
以上數字截至歐洲中央時間3月4日零時（香港時間3月4日早上7時）。
法國與德國新增確診趨勢稍為放緩。法國增加21例，總數至212例。法國此前一天大增94病例。法國政府上周已公佈緊急抗疫措施，指定全國108間醫院成為新冠肺炎治療設施，並增購2億個口罩。
法國至今有4名確診患者死亡。歐洲其餘1宗死亡病例來自意大利國中之國聖馬力諾。聖馬力諾病例亦由1宗激增至8宗。
德國新增39例至196例。德國萊比錫書展今年宣佈停辦。萊比錫書展是德國第二大書展，規模僅次法蘭克福書展，並有約400年歷史。今年萊比錫書展原定3月12至15日舉行。
德國柏林國際旅遊貿易展覽會（ITB Berlin）較早前亦宣佈取消，展會原定3月4至8日舉行。ITB Berlin是全球最大同類型展會，去年有超過1萬商家參展。
德國逾半病例都出現在人口最多州份：北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）。北威州有多名學校和託兒所員工確診染病，州內學校和託兒所本周起關閉，以防疫情蔓延。
德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周已經坦言，德國近日新增確診病例，病人感染途徑已經無法再追查，反映德國疫情進入社區爆發階段。他指德國瘟疫（epidemic）已經開始。
世衛組織統計亦顯示，意大利、聖馬力洛、法國、德國、英國、荷蘭、瑞士、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、克羅地亞、希臘都有本地傳播病例，反映新冠肺炎已在這些國家社區爆發。