【歐洲疫情分佈圖】意大利激增至80死 佔歐洲95%

▲ 新冠肺炎歐洲疫情分佈圖。意大利重災區，德國、法國確診急升，西班牙英國等國亦有多人確診

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情有大爆發之虞。新冠肺炎在歐洲主要經意大利傳向多國，逾30歐洲及周邊國家出現病例，確診個案超過3300宗，意大利個宗增至逾2500宗。意大利死亡人數更激增至80人。德國3月萊比錫書展宣佈停辦。西歐基本上已全面在新冠肺炎疫情下失守，只剩梵蒂岡沒有確診病例。梵蒂岡教宗方濟各近日患上風寒惹猜測，意大利傳媒稱，教宗方濟各接受病毒測試後，證實沒有患上新冠肺炎。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲時間周三（4日）零時，世衛組織歐洲統計區域內，共有35國出現新冠肺炎確診病例，總數為3365宗，比前一天多631宗。

最新失守國家為烏克蘭，當地出現首宗確診個案。英國、冰島等國病例亦顯著增加，英國現有56宗確診，排在意大利、法國、德國及西班牙之後。

世衛組織歐洲統計區域內再多29名病人死亡，意大利佔28人，法國佔1人。歐內死亡新冠肺炎病例總數增至85。

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意大利確診人數增至超過2500宗，死亡人數比前一天激增40%至80人，佔區內死者總數近95%。意大利死亡病人多數為65歲以上長者，並有長期病患。

意大利新冠肺炎確診病人自要來自意北倫巴第、威尼托地區，但意大利南部西西里島亦有疫情。

意大利現有160人戰勝新冠肺炎康復，比周六66日顯著增加。意大利當局日前表示，有逾700名確診患者留院，而大部分確診患者都症狀輕微或沒有病徵，獲安排在家休養。

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／2502宗／增466宗／80死

法國／212宗／增21宗／4死

德國／196宗／增39宗

西班牙／151宗／增37宗

英國／56宗／增13宗

瑞士／37宗／增7宗

挪威／33宗／增8宗

荷蘭／28宗／增10宗

瑞典／24宗／增9宗

奧地利／18宗／增8宗

冰島／16宗／增15宗

克羅地亞／9宗／增1宗

聖馬力諾／9宗／增0宗／1死

比利時／8宗／增7宗

丹麥／8宗／增3宗

芬蘭／7宗／增0宗

希臘／7宗／增0宗

捷克／5宗／增2宗

羅馬尼亞／3宗／增0宗

俄羅斯／3宗／增0宗

愛沙尼亞／2宗／增1宗

愛爾蘭／2宗／增1宗

葡萄牙／2宗／增0宗

安道爾／1宗／增0宗

白俄羅斯／1宗／增0宗

拉脫維亞／1宗／增0宗

立陶宛／1宗／增0宗

盧森堡／1宗／增0宗

摩納哥／1宗／增0宗

北馬其頓／1宗／增0宗

烏克蘭／1宗／首宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／12宗／增2宗

阿塞拜疆／3宗／增0宗

格魯吉亞／3宗／增0宗

亞美尼亞／1宗／增0宗

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總計35國／3365宗／85死

比前一日多1國／631宗／29死

以上數字截至歐洲中央時間3月4日零時（香港時間3月4日早上7時）。

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法國與德國新增確診趨勢稍為放緩。法國增加21例，總數至212例。法國此前一天大增94病例。法國政府上周已公佈緊急抗疫措施，指定全國108間醫院成為新冠肺炎治療設施，並增購2億個口罩。

法國至今有4名確診患者死亡。歐洲其餘1宗死亡病例來自意大利國中之國聖馬力諾。聖馬力諾病例亦由1宗激增至8宗。

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德國新增39例至196例。德國萊比錫書展今年宣佈停辦。萊比錫書展是德國第二大書展，規模僅次法蘭克福書展，並有約400年歷史。今年萊比錫書展原定3月12至15日舉行。

德國柏林國際旅遊貿易展覽會（ITB Berlin）較早前亦宣佈取消，展會原定3月4至8日舉行。ITB Berlin是全球最大同類型展會，去年有超過1萬商家參展。

德國逾半病例都出現在人口最多州份：北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）。北威州有多名學校和託兒所員工確診染病，州內學校和託兒所本周起關閉，以防疫情蔓延。

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德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周已經坦言，德國近日新增確診病例，病人感染途徑已經無法再追查，反映德國疫情進入社區爆發階段。他指德國瘟疫（epidemic）已經開始。

世衛組織統計亦顯示，意大利、聖馬力洛、法國、德國、英國、荷蘭、瑞士、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、克羅地亞、希臘都有本地傳播病例，反映新冠肺炎已在這些國家社區爆發。

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