【歐洲疫情分佈圖】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，僅意大利一國疫情死亡人數，已增至逾3,400，超出中國。歐洲新冠肺炎確診人數更突破10萬大關，遠超中國成為全球疫情最重災區。德國、法國疫情確診人數亦突破1萬關口，加入意大利、西班牙行列。以至梵蒂岡疫情亦急劇惡化，確診人數一日間由1人激增至13人。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
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世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周五（20日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，病例增至104,711宗，比前一天劇增超過1.9萬宗。區內再添800多宗死亡病例，使歐洲疫情死亡人數增至4,894人。
最新一批死者有超過一半來自意大利，意大利疫情死亡人數升至3,407人，超越中國之3,200餘人，成為全球最致命疫區。
|意大利
|中國內地
|確診人數
|死亡人數
|確診人數
|死亡人數
|41,035
|3,407
|81,189
|3,252
|截至包括3月19日
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歐洲確診人數更開始拋離中國。縱世衛組織歐洲統計區域包括若干地理上屬於亞洲國家，但就算撇除相關數字，歐洲疫情確診與死亡人數都已全面超越中國，疫情在全球最嚴重。
|
|世衛組織歐洲區
|中國內地
|日期截至
|確診人數
|死亡人數
|確診人數
|死亡人數
|包括3月19日
|104,711
|4,894
|81,189
|3,252
|包括3月18日
|85,493
|4,070
|81,137
|3,249
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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
- 意大利／41,035宗（增5,502宗）／3,407死（增429死）
- 西班牙／17,147宗（增3,431宗）／767死（增169死）
- 德國／10,999宗（增3,843宗）／20死（增8死）
- 法國／10,995宗（增1,861宗）／372死（增128死）
- 瑞士／3,863宗（增853宗）／33死（增12死）
- 英國／3,277宗（增647宗）／144死（增41死）
- 荷蘭／2,460宗（增409宗）／76死（增18死）
- 奧地利／1,843宗（增372宗）／5死（增2死）
- 比利時／1,795 宗（增309宗）／12死（增7死）
- 挪威／1,552宗（增383宗）／6死（增3死）
- 瑞典／1,423宗（增144宗）
- 丹麥／1,132宗（增88宗）／6死（增2死）
- 葡萄牙／785宗／3死
- 捷克／694宗
- 愛爾蘭／557宗／3死
- 希臘／418宗／5死
- 芬蘭／369宗
- 盧森堡／345宗／4死
- 冰島／330宗
- 波蘭／325宗／5死
- 斯洛文尼亞／319宗／1死
- 愛沙尼亞／267宗
- 羅馬尼亞／260宗
- 俄羅斯／199宗
- 土耳其／191宗／2死
- 聖馬力諾／126宗／14死
- 塞爾維亞／123宗
- 斯洛伐克／123宗
- 保加利亞／94宗／3死
- 拉脫維亞／86宗
- 克羅地亞／81宗
- 安道爾／75宗
- 匈牙利／73宗／1死
- 阿爾巴尼亞／70宗／2死
- 馬爾他／53宗
- 摩爾多瓦／49宗
- 北馬其頓／48宗
- 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／44宗
- 白俄羅斯／36宗
- 立陶宛／36宗
- 列支敦士登／25宗
- 烏克蘭／16宗／2死
- 梵蒂岡／13宗
- 黑山／10宗
- 摩納哥／9宗
- ————————
- 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
- 以色列／529宗
- 亞美尼亞／122宗
- 塞浦路斯／58宗
- 哈薩克／46宗
- 格魯吉亞／38宗
- 阿塞拜疆／34宗／1死
- 烏茲別克／21宗
- 吉爾吉斯／3宗
- ————————
- 地區：
- 法羅群島（丹麥）／72宗
- 直布羅陀（英國）／10宗
- 澤西（英國王室屬地）／5宗
- 格陵蘭（丹麥；位於北美洲）／2宗
- 根西（英國王室屬地）／1宗
- ————————
- 總53國＋4地區／104,711宗／4,894死
- 比前一天增加19,218宗／824死
以上數字截至歐洲中央時間周四（19日）晚上10時半（香港時間周五早上5時半）。
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