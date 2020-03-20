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【歐洲疫情分佈圖】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化

環球社會熱點 10:56 2020/03/20

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【歐洲疫情地圖分佈圖】新冠肺炎歐洲疫情全球最嚴重 歐洲確診死亡人數超越中國 最後一國黑山亦告失守

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，僅意大利一國疫情死亡人數，已增至逾3,400，超出中國。歐洲新冠肺炎確診人數更突破10萬大關，遠超中國成為全球疫情最重災區。德國、法國疫情確診人數亦突破1萬關口，加入意大利、西班牙行列。以至梵蒂岡疫情亦急劇惡化，確診人數一日間由1人激增至13人。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利醫生染疫死亡 手套短缺堅持救人

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世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周五（20日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，病例增至104,711宗，比前一天劇增超過1.9萬宗。區內再添800多宗死亡病例，使歐洲疫情死亡人數增至4,894人。

最新一批死者有超過一半來自意大利，意大利疫情死亡人數升至3,407人，超越中國之3,200餘人，成為全球最致命疫區。

意大利 中國內地
確診人數 死亡人數 確診人數 死亡人數
41,035 3,407 81,189 3,252
截至包括3月19日

英國樂隊照搞演唱會 人群密集勢播毒

英國倫敦或封城 約翰遜轉軚下令學校停課

歐洲確診人數更開始拋離中國。縱世衛組織歐洲統計區域包括若干地理上屬於亞洲國家，但就算撇除相關數字，歐洲疫情確診與死亡人數都已全面超越中國，疫情在全球最嚴重。

  世衛組織歐洲區 中國內地
日期截至 確診人數 死亡人數 確診人數 死亡人數
包括3月19日 104,711 4,894 81,189 3,252
包括3月18日 85,493 4,070 81,137 3,249

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【美國疫情分佈】確診直逼1萬 紐約佔30%

新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【日本疫情分佈】四國多一縣失守 東京確診破百

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

  • 意大利／41,035宗（增5,502宗）／3,407死（增429死）
  • 西班牙／17,147宗（增3,431宗）／767死（增169死）
  • 德國／10,999宗（增3,843宗）／20死（增8死）
  • 法國／10,995宗（增1,861宗）／372死（增128死）
  • 瑞士／3,863宗（增853宗）／33死（增12死）
  • 英國／3,277宗（增647宗）／144死（增41死）
  • 荷蘭／2,460宗（增409宗）／76死（增18死）
  • 奧地利／1,843宗（增372宗）／5死（增2死）
  • 比利時／1,795 宗（增309宗）／12死（增7死）
  • 挪威／1,552宗（增383宗）／6死（增3死）
  • 瑞典／1,423宗（增144宗）
  • 丹麥／1,132宗（增88宗）／6死（增2死）
  • 葡萄牙／785宗／3死
  • 捷克／694宗
  • 愛爾蘭／557宗／3死
  • 希臘／418宗／5死
  • 芬蘭／369宗
  • 盧森堡／345宗／4死
  • 冰島／330宗
  • 波蘭／325宗／5死
  • 斯洛文尼亞／319宗／1死
  • 愛沙尼亞／267宗
  • 羅馬尼亞／260宗
  • 俄羅斯／199宗
  • 土耳其／191宗／2死
  • 聖馬力諾／126宗／14死
  • 塞爾維亞／123宗
  • 斯洛伐克／123宗
  • 保加利亞／94宗／3死
  • 拉脫維亞／86宗
  • 克羅地亞／81宗
  • 安道爾／75宗
  • 匈牙利／73宗／1死
  • 阿爾巴尼亞／70宗／2死
  • 馬爾他／53宗
  • 摩爾多瓦／49宗
  • 北馬其頓／48宗
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／44宗
  • 白俄羅斯／36宗
  • 立陶宛／36宗
  • 列支敦士登／25宗
  • 烏克蘭／16宗／2死
  • 梵蒂岡／13宗
  • 黑山／10宗
  • 摩納哥／9宗
  • ————————
  • 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
  • 以色列／529宗
  • 亞美尼亞／122宗
  • 塞浦路斯／58宗
  • 哈薩克／46宗
  • 格魯吉亞／38宗
  • 阿塞拜疆／34宗／1死
  • 烏茲別克／21宗
  • 吉爾吉斯／3宗
  • ————————
  • 地區：
  • 法羅群島（丹麥）／72宗
  • 直布羅陀（英國）／10宗
  • 澤西（英國王室屬地）／5宗
  • 格陵蘭（丹麥；位於北美洲）／2宗
  • 根西（英國王室屬地）／1宗
  • ————————
  • 總53國＋4地區／104,711宗／4,894死
  • 比前一天增加19,218宗／824死

以上數字截至歐洲中央時間周四（19日）晚上10時半（香港時間周五早上5時半）。

歐洲封關時 英國立封關法 必要時才封機場

歐洲封關即時生效 英國拒跟從成漏洞

歐洲最後一國黑山日前亦宣告在疫情下失守，出現兩宗新冠肺炎病例。歐洲所有國家現在都已成為疫區。

 

歐洲疫情不斷惡化，歐洲30國本周聯手集體封關30天，不少國家亦各自推出強力措施，嘗試控制疫情。學校停課、戲院博物館運動場關門、餐廳只能做外賣生意，以至封城封區限制民眾外出，這些場面在歐洲已變得到處可見。

疫情嚴重衝擊歐洲經濟下，歐洲央行重推量化寬鬆鬆（QE）救市。歐洲央行周三公佈7500億歐元（約6.35萬億港元）量寬買債計劃，規模比美國聯儲局較早前推出7000億美元（約5.46萬億港元）量寬還大，期望紓緩意大利、西班牙等疫情最為嚴重、財政最為緊拙局面。

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