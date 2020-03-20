【歐洲疫情分佈圖】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化

▲ 【歐洲疫情地圖分佈圖】新冠肺炎歐洲疫情全球最嚴重 歐洲確診死亡人數超越中國 最後一國黑山亦告失守

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，僅意大利一國疫情死亡人數，已增至逾3,400，超出中國。歐洲新冠肺炎確診人數更突破10萬大關，遠超中國成為全球疫情最重災區。德國、法國疫情確診人數亦突破1萬關口，加入意大利、西班牙行列。以至梵蒂岡疫情亦急劇惡化，確診人數一日間由1人激增至13人。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周五（20日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，病例增至104,711宗，比前一天劇增超過1.9萬宗。區內再添800多宗死亡病例，使歐洲疫情死亡人數增至4,894人。

最新一批死者有超過一半來自意大利，意大利疫情死亡人數升至3,407人，超越中國之3,200餘人，成為全球最致命疫區。

意大利 中國內地 確診人數 死亡人數 確診人數 死亡人數 41,035 3,407 81,189 3,252 截至包括3月19日

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歐洲確診人數更開始拋離中國。縱世衛組織歐洲統計區域包括若干地理上屬於亞洲國家，但就算撇除相關數字，歐洲疫情確診與死亡人數都已全面超越中國，疫情在全球最嚴重。

世衛組織歐洲區 中國內地 日期截至 確診人數 死亡人數 確診人數 死亡人數 包括3月19日 104,711 4,894 81,189 3,252 包括3月18日 85,493 4,070 81,137 3,249

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／41,035宗（增5,502宗）／3,407死（增429死）

西班牙／17,147宗（增3,431宗）／767死（增169死）

德國／10,999宗（增3,843宗）／20死（增8死）

法國／10,995宗（增1,861宗）／372死（增128死）

瑞士／3,863宗（增853宗）／33死（增12死）

英國／3,277宗（增647宗）／144死（增41死）

荷蘭／2,460宗（增409宗）／76死（增18死）

奧地利／1,843宗（增372宗）／5死（增2死）

比利時／1,795 宗（增309宗）／12死（增7死）

挪威／1,552宗（增383宗）／6死（增3死）

瑞典／1,423宗（增144宗）

丹麥／1,132宗（增88宗）／6死（增2死）

葡萄牙／785宗／3死

捷克／694宗

愛爾蘭／557宗／3死

希臘／418宗／5死

芬蘭／369宗

盧森堡／345宗／4死

冰島／330宗

波蘭／325宗／5死

斯洛文尼亞／319宗／1死

愛沙尼亞／267宗

羅馬尼亞／260宗

俄羅斯／199宗

土耳其／191宗／2死

聖馬力諾／126宗／14死

塞爾維亞／123宗

斯洛伐克／123宗

保加利亞／94宗／3死

拉脫維亞／86宗

克羅地亞／81宗

安道爾／75宗

匈牙利／73宗／1死

阿爾巴尼亞／70宗／2死

馬爾他／53宗

摩爾多瓦／49宗

北馬其頓／48宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／44宗

白俄羅斯／36宗

立陶宛／36宗

列支敦士登／25宗

烏克蘭／16宗／2死

梵蒂岡／13宗

黑山／10宗

摩納哥／9宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／529宗

亞美尼亞／122宗

塞浦路斯／58宗

哈薩克／46宗

格魯吉亞／38宗

阿塞拜疆／34宗／1死

烏茲別克／21宗

吉爾吉斯／3宗

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地區：

法羅群島（丹麥）／72宗

直布羅陀（英國）／10宗

澤西（英國王室屬地）／5宗

格陵蘭（丹麥；位於北美洲）／2宗

根西（英國王室屬地）／1宗

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總53國＋4地區／104,711宗／4,894死

比前一天增加19,218宗／824死

以上數字截至歐洲中央時間周四（19日）晚上10時半（香港時間周五早上5時半）。

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歐洲最後一國黑山日前亦宣告在疫情下失守，出現兩宗新冠肺炎病例。歐洲所有國家現在都已成為疫區。

歐洲疫情不斷惡化，歐洲30國本周聯手集體封關30天，不少國家亦各自推出強力措施，嘗試控制疫情。學校停課、戲院博物館運動場關門、餐廳只能做外賣生意，以至封城封區限制民眾外出，這些場面在歐洲已變得到處可見。

疫情嚴重衝擊歐洲經濟下，歐洲央行重推量化寬鬆鬆（QE）救市。歐洲央行周三公佈7500億歐元（約6.35萬億港元）量寬買債計劃，規模比美國聯儲局較早前推出7000億美元（約5.46萬億港元）量寬還大，期望紓緩意大利、西班牙等疫情最為嚴重、財政最為緊拙局面。

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