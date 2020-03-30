  • 21°C
香港時間 : 2020330日 (一) 17:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲疫情分佈圖】意大利新增確診放緩 棺材堆滿教堂

環球社會熱點 16:47 2020/03/30

分享：

【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數突破1萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發。重災區意大利、西班牙新增確診人數放緩，但死亡人數持續大幅上升。西班牙一天有821人死於新冠肺炎疫情，死亡人數接近7,000。意大利疫情死亡人數更超過1萬，全球最多。傳媒形容，意大利猶如每天失去一村人口，情景悽慘。有意大利神父每天都要為疫情死者舉行葬禮，棺材堆滿教堂。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

英國首相衛生大臣雙確診 死亡急增30%

德國醫院爆煲 專家：取捨救人要考慮存活率

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國
日期 意大利 西班牙 中國
3月29日
星期日		 確診9.77萬
（全球第二）
增0.52萬
死亡10,779		 確診8.01萬
（全球第四）
增0.69萬
死亡6,803		 確診8.21萬
（全球第三）
增~0.01萬
死亡3,308
3月28日
星期六		 確診9.25萬
增0.60萬		 確診7.32萬
增0.75萬		 確診8.20萬
增~0.01萬
3月27日
星期五		 確診8.65萬
增0.59萬		 確診6.57萬
增0.79萬		 確診8.19萬
增~0.01萬
3月26日
星期四		 確診8.06萬
增0.62萬		 確診5.78萬
增0.83萬		 確診8.18萬
增~0.01萬
3月25日
星期三		 確診7.44萬
增0.52萬		 確診4.95萬
增0.96萬		 確診8.17萬
增~0.01萬
3月24日
星期二		 確診6.92萬
增0.53萬		 確診3.99萬
增0.48萬		 確診8.16萬
增~0.01萬
確診數字未反映周一最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

【美國疫情分佈】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂

特朗普：死10萬人已很好

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至包括歐洲時間周日（29日），意大利共有9.77萬人確診新冠肺炎，10,779人死亡，比前一天多逾700人。

西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至8.01萬宗，逼近中國之8.21萬宗。西班牙一日新增821人死亡，死者總數升至6,803人。

意大利棺材堆滿教堂 神父：很多人獨自死去

意大利、西班牙新增確診增幅分別是4天及5天低，但兩地疫情仍然嚴峻。日增約5,000至7,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

在意大利疫情重災區倫巴第大區，有教堂堆滿疫情死者棺木。神父坦言，處理死者身後事雖是神父工作，但自己從沒想到會如此之多，葬禮由原本每個星期舉行，變成現在每日舉行。

美國專家：醫療系統最快2周後崩潰

Bill Gates：美國須隨中國封城6周 非各自為政

意大利疫情死亡人數全球最多下，英國廣播公司（BBC）駐羅馬記者Mark Lowen形容，意大利悲劇有如「日失一村人」：

「這場悲劇規模之大，對意大利人來說，每天要明白過來都是一場鬥爭。意大利猶如每天失去一村人口。令人咋舌。」

（Every day is a struggle for Italians to take in the scale of this tragedy. It's as if the country is losing the population of a village day after day. It's staggering.）

意大利女護士確診後輕生 憂傳染他人

意大利已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰

新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

西班牙遺棄長者死床上 溜冰場作停屍間

德國4因素 死亡率遠低意大利西班牙

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 意大利／97,689宗／ 10,779 死
  • 西班牙／80,110宗／6,803死
  • 德國／62,435宗／541死
  • 法國／40,723宗／2,611死
  • 英國／19,784宗／1,231死
  • 瑞士／14,829宗／300死
  • 荷蘭／10,930宗／772死
  • 比利時／10,836宗／431死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／9,217宗／131死
  • 奧地利／8,788宗／86死
  • 葡萄牙／5,962宗／119死
  • 挪威／4,284宗／26死
  • 瑞典／3,700宗／110死
  • 捷克／2,817宗／17死
  • 愛爾蘭／2,615宗／46死
  • 丹麥／2,564宗／72死
  • 盧森堡／1,950宗／21死
  • 波蘭／1,862宗／22死
  • 羅馬尼亞／1,815宗／43死
  • 俄羅斯／1,534宗／8死
  • 芬蘭／1,240宗／11死
  • 希臘／1,156宗／39死
  • 冰島／1,020宗／2死
  • 塞爾維亞／741宗／13死
  • 斯洛文尼亞／730宗／11死
  • 克羅地亞／713宗/6死
  • 愛沙尼亞／679宗/3死
  • 烏克蘭／475宗／10死
  • 立陶宛／460宗／7死
  • 匈牙利／447宗／15死
  • 保加利亞／354宗／8死
  • 拉脫維亞／376宗
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／340宗／6死
  • 安道爾／334宗／6死
  • 斯洛伐克／314宗
  • 摩爾多瓦／263宗／2死
  • 北馬其頓／259宗／6死
  • 聖馬力諾／224宗／22死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／214宗／6死
  • 阿爾巴尼亞／212宗／10死
  • 馬耳他／151宗
  • 白俄羅斯／94宗
  • 黑山／91宗／1死
  • 列支敦士登／56宗
  • 摩納哥／46宗／1死
  • 梵蒂岡／6宗

以上數字截至香港時間周一（30日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

 

西班牙搶購中國醫療物資 延長封城15日

【治療新冠肺炎】Bill Gates朱克伯格聯手打瘟疫

相關文章

【德國疫情】專家建議取捨考慮存活率非年齡 醫院或爆煲
2020/03/27
【德國疫情】專家建議取捨考慮存活率非年齡 醫院或爆煲
【美國禁足】Bill Gates：不能逐州來 須全國封城6周
2020/03/28
【美國禁足】Bill Gates：不能逐州來 須全國封城6周
【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好
今日
【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好
【美國疫情分佈圖】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂
今日
【美國疫情分佈圖】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂
【日本疫情分佈圖】東京醫院及千葉殘疾院舍爆集體感染
2020/03/29
【日本疫情分佈圖】東京醫院及千葉殘疾院舍爆集體感染
疫情 傳染病 歐洲 新冠肺炎 德國 意大利 法國 英國 冠狀病毒 武漢肺炎

上一篇文章

【美國疫情】FDA批准口罩消毒技術 日增40萬個N95重用

下一篇文章

「人終須一死」巴西總統淡化疫情 續會晤支持者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【荷蘭疫情】緊急回收60萬個不合格中國口罩
【荷蘭疫情】緊急回收60萬個不合格中國口罩
【歐洲疫情分佈圖】意大利新增確診放緩 棺材堆滿教堂
【歐洲疫情分佈圖】意大利新增確診放緩 棺材堆滿教堂
【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好
【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好
新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間16:00）
【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死
【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死
【美國疫情分佈圖】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂
【美國疫情分佈圖】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂