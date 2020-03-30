【歐洲疫情分佈圖】意大利新增確診放緩 棺材堆滿教堂

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數突破1萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發。重災區意大利、西班牙新增確診人數放緩，但死亡人數持續大幅上升。西班牙一天有821人死於新冠肺炎疫情，死亡人數接近7,000。意大利疫情死亡人數更超過1萬，全球最多。傳媒形容，意大利猶如每天失去一村人口，情景悽慘。有意大利神父每天都要為疫情死者舉行葬禮，棺材堆滿教堂。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

英國首相衛生大臣雙確診 死亡急增30%

德國醫院爆煲 專家：取捨救人要考慮存活率

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國 日期 意大利 西班牙 中國 3月29日

星期日 確診9.77萬

（全球第二）

增0.52萬

死亡10,779 確診8.01萬

（全球第四）

增0.69萬

死亡6,803 確診8.21萬

（全球第三）

增~0.01萬

死亡3,308 3月28日

星期六 確診9.25萬

增0.60萬 確診7.32萬

增0.75萬 確診8.20萬

增~0.01萬 3月27日

星期五 確診8.65萬

增0.59萬 確診6.57萬

增0.79萬 確診8.19萬

增~0.01萬 3月26日

星期四 確診8.06萬

增0.62萬 確診5.78萬

增0.83萬 確診8.18萬

增~0.01萬 3月25日

星期三 確診7.44萬

增0.52萬 確診4.95萬

增0.96萬 確診8.17萬

增~0.01萬 3月24日

星期二 確診6.92萬

增0.53萬 確診3.99萬

增0.48萬 確診8.16萬

增~0.01萬 確診數字未反映周一最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

【美國疫情分佈】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂

特朗普：死10萬人已很好

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至包括歐洲時間周日（29日），意大利共有9.77萬人確診新冠肺炎，10,779人死亡，比前一天多逾700人。

西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至8.01萬宗，逼近中國之8.21萬宗。西班牙一日新增821人死亡，死者總數升至6,803人。

意大利棺材堆滿教堂 神父：很多人獨自死去

意大利、西班牙新增確診增幅分別是4天及5天低，但兩地疫情仍然嚴峻。日增約5,000至7,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

在意大利疫情重災區倫巴第大區，有教堂堆滿疫情死者棺木。神父坦言，處理死者身後事雖是神父工作，但自己從沒想到會如此之多，葬禮由原本每個星期舉行，變成現在每日舉行。

美國專家：醫療系統最快2周後崩潰

Bill Gates：美國須隨中國封城6周 非各自為政

意大利疫情死亡人數全球最多下，英國廣播公司（BBC）駐羅馬記者Mark Lowen形容，意大利悲劇有如「日失一村人」：

「這場悲劇規模之大，對意大利人來說，每天要明白過來都是一場鬥爭。意大利猶如每天失去一村人口。令人咋舌。」

（Every day is a struggle for Italians to take in the scale of this tragedy. It's as if the country is losing the population of a village day after day. It's staggering.）

意大利女護士確診後輕生 憂傳染他人

意大利已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰

▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

西班牙遺棄長者死床上 溜冰場作停屍間

德國4因素 死亡率遠低意大利西班牙

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

意大利／97,689宗／ 10,779 死

西班牙／80,110宗／6,803死

德國／62,435宗／541死

法國／40,723宗／2,611死

英國／19,784宗／1,231死

瑞士／14,829宗／300死

荷蘭／10,930宗／772死

比利時／10,836宗／431死

土耳其（橫跨歐亞）／9,217宗／131死

奧地利／8,788宗／86死

葡萄牙／5,962宗／119死

挪威／4,284宗／26死

瑞典／3,700宗／110死

捷克／2,817宗／17死

愛爾蘭／2,615宗／46死

丹麥／2,564宗／72死

盧森堡／1,950宗／21死

波蘭／1,862宗／22死

羅馬尼亞／1,815宗／43死

俄羅斯／1,534宗／8死

芬蘭／1,240宗／11死

希臘／1,156宗／39死

冰島／1,020宗／2死

塞爾維亞／741宗／13死

斯洛文尼亞／730宗／11死

克羅地亞／713宗/6死

愛沙尼亞／679宗/3死

烏克蘭／475宗／10死

立陶宛／460宗／7死

匈牙利／447宗／15死

保加利亞／354宗／8死

拉脫維亞／376宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／340宗／6死

安道爾／334宗／6死

斯洛伐克／314宗

摩爾多瓦／263宗／2死

北馬其頓／259宗／6死

聖馬力諾／224宗／22死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／214宗／6死

阿爾巴尼亞／212宗／10死

馬耳他／151宗

白俄羅斯／94宗

黑山／91宗／1死

列支敦士登／56宗

摩納哥／46宗／1死

梵蒂岡／6宗

以上數字截至香港時間周一（30日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

西班牙搶購中國醫療物資 延長封城15日

【治療新冠肺炎】Bill Gates朱克伯格聯手打瘟疫