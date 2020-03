【歐洲疫情分佈圖】意大利新增確診放緩 棺材堆滿教堂

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數突破1萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)歐洲疫情持續爆發。重災區意大利、西班牙新增確診人數放緩,但死亡人數持續大幅上升。西班牙一天有821人死於新冠肺炎疫情,死亡人數接近7,000。意大利疫情死亡人數更超過1萬,全球最多。傳媒形容,意大利猶如每天失去一村人口,情景悽慘。有意大利神父每天都要為疫情死者舉行葬禮,棺材堆滿教堂。

英國首相衛生大臣雙確診 死亡急增30%

德國醫院爆煲 專家:取捨救人要考慮存活率

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國 日期 意大利 西班牙 中國 3月29日

星期日 確診9.77萬

(全球第二)

增0.52萬

死亡10,779 確診8.01萬

(全球第四)

增0.69萬

死亡6,803 確診8.21萬

(全球第三)

增~0.01萬

死亡3,308 3月28日

星期六 確診9.25萬

增0.60萬 確診7.32萬

增0.75萬 確診8.20萬

增~0.01萬 3月27日

星期五 確診8.65萬

增0.59萬 確診6.57萬

增0.79萬 確診8.19萬

增~0.01萬 3月26日

星期四 確診8.06萬

增0.62萬 確診5.78萬

增0.83萬 確診8.18萬

增~0.01萬 3月25日

星期三 確診7.44萬

增0.52萬 確診4.95萬

增0.96萬 確診8.17萬

增~0.01萬 3月24日

星期二 確診6.92萬

增0.53萬 確診3.99萬

增0.48萬 確診8.16萬

增~0.01萬 確診數字未反映周一最新變化 資料來源:Johns Hopkins CSSE

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心(Johns Hopkins CSSE)追蹤數據顯示,截至包括歐洲時間周日(29日),意大利共有9.77萬人確診新冠肺炎,10,779人死亡,比前一天多逾700人。

西班牙疫情同樣嚴重,確診人數增至8.01萬宗,逼近中國之8.21萬宗。西班牙一日新增821人死亡,死者總數升至6,803人。

意大利、西班牙新增確診增幅分別是4天及5天低,但兩地疫情仍然嚴峻。日增約5,000至7,000人染病,對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

在意大利疫情重災區倫巴第大區,有教堂堆滿疫情死者棺木。神父坦言,處理死者身後事雖是神父工作,但自己從沒想到會如此之多,葬禮由原本每個星期舉行,變成現在每日舉行。

意大利疫情死亡人數全球最多下,英國廣播公司(BBC)駐羅馬記者Mark Lowen形容,意大利悲劇有如「日失一村人」:

「這場悲劇規模之大,對意大利人來說,每天要明白過來都是一場鬥爭。意大利猶如每天失去一村人口。令人咋舌。」

(Every day is a struggle for Italians to take in the scale of this tragedy. It's as if the country is losing the population of a village day after day. It's staggering.)

▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗;深紅色至少1000宗;鮮紅色至少100宗;橙色至少10宗;黃色至少1宗

歐洲新冠肺炎疫情分佈:

意大利/97,689宗/ 10,779 死

西班牙/80,110宗/6,803死

德國/62,435宗/541死

法國/40,723宗/2,611死

英國/19,784宗/1,231死

瑞士/14,829宗/300死

荷蘭/10,930宗/772死

比利時/10,836宗/431死

土耳其(橫跨歐亞)/9,217宗/131死

奧地利/8,788宗/86死

葡萄牙/5,962宗/119死

挪威/4,284宗/26死

瑞典/3,700宗/110死

捷克/2,817宗/17死

愛爾蘭/2,615宗/46死

丹麥/2,564宗/72死

盧森堡/1,950宗/21死

波蘭/1,862宗/22死

羅馬尼亞/1,815宗/43死

俄羅斯/1,534宗/8死

芬蘭/1,240宗/11死

希臘/1,156宗/39死

冰島/1,020宗/2死

塞爾維亞/741宗/13死

斯洛文尼亞/730宗/11死

克羅地亞/713宗/6死

愛沙尼亞/679宗/3死

烏克蘭/475宗/10死

立陶宛/460宗/7死

匈牙利/447宗/15死

保加利亞/354宗/8死

拉脫維亞/376宗

波斯尼亞和黑塞哥維那(波黑)/340宗/6死

安道爾/334宗/6死

斯洛伐克/314宗

摩爾多瓦/263宗/2死

北馬其頓/259宗/6死

聖馬力諾/224宗/22死

塞浦路斯(歐盟亞洲成員)/214宗/6死

阿爾巴尼亞/212宗/10死

馬耳他/151宗

白俄羅斯/94宗

黑山/91宗/1死

列支敦士登/56宗

摩納哥/46宗/1死

梵蒂岡/6宗

以上數字截至香港時間周一(30日)下午,資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心(Johns Hopkins CSSE)追蹤數據。

