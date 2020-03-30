【歐洲疫情分佈圖】意大利新增確診放緩 棺材堆滿教堂

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【美國疫情】FDA批准口罩消毒技術 日增40萬個N95重用
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發。重災區意大利、西班牙新增確診人數放緩，但死亡人數持續大幅上升。西班牙一天有821人死於新冠肺炎疫情，死亡人數接近7,000。意大利疫情死亡人數更超過1萬，全球最多。傳媒形容，意大利猶如每天失去一村人口，情景悽慘。有意大利神父每天都要為疫情死者舉行葬禮，棺材堆滿教堂。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國
|日期
|意大利
|西班牙
|中國
|3月29日
星期日
|確診9.77萬
（全球第二）
增0.52萬
死亡10,779
|確診8.01萬
（全球第四）
增0.69萬
死亡6,803
|確診8.21萬
（全球第三）
增~0.01萬
死亡3,308
|3月28日
星期六
|確診9.25萬
增0.60萬
|確診7.32萬
增0.75萬
|確診8.20萬
增~0.01萬
|3月27日
星期五
|確診8.65萬
增0.59萬
|確診6.57萬
增0.79萬
|確診8.19萬
增~0.01萬
|3月26日
星期四
|確診8.06萬
增0.62萬
|確診5.78萬
增0.83萬
|確診8.18萬
增~0.01萬
|3月25日
星期三
|確診7.44萬
增0.52萬
|確診4.95萬
增0.96萬
|確診8.17萬
增~0.01萬
|3月24日
星期二
|確診6.92萬
增0.53萬
|確診3.99萬
增0.48萬
|確診8.16萬
增~0.01萬
|確診數字未反映周一最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至包括歐洲時間周日（29日），意大利共有9.77萬人確診新冠肺炎，10,779人死亡，比前一天多逾700人。
西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至8.01萬宗，逼近中國之8.21萬宗。西班牙一日新增821人死亡，死者總數升至6,803人。
意大利、西班牙新增確診增幅分別是4天及5天低，但兩地疫情仍然嚴峻。日增約5,000至7,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。
在意大利疫情重災區倫巴第大區，有教堂堆滿疫情死者棺木。神父坦言，處理死者身後事雖是神父工作，但自己從沒想到會如此之多，葬禮由原本每個星期舉行，變成現在每日舉行。
意大利疫情死亡人數全球最多下，英國廣播公司（BBC）駐羅馬記者Mark Lowen形容，意大利悲劇有如「日失一村人」：
「這場悲劇規模之大，對意大利人來說，每天要明白過來都是一場鬥爭。意大利猶如每天失去一村人口。令人咋舌。」
（Every day is a struggle for Italians to take in the scale of this tragedy. It's as if the country is losing the population of a village day after day. It's staggering.）
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周一（30日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。