【歐洲疫情分佈圖】意大利增近1500確診 德法確診均破千

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發。意大利新冠肺炎確診人數增人，疫情確診總數約7400宗，新增近1500人染病，創單日新高；法國和德國的確診人數均破千。意大利政府擴大封城非常措施，北部整個倫巴第大區包括米蘭，加上威尼斯等地完全封城，覆蓋1600萬人。世衛稱讚意大利封城為真正犧牲。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
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意大利疫情擴大速度也繼續刷新紀錄，確診人數激增1492人，總數至7375人；死亡人數大增133人至366人。
意大利政府頒佈緊急法令，封鎖意大利北部整個倫巴第大區（包括11省和米蘭市），以及摩德納（Modena），帕爾馬（Parma），皮亞琴察（Piacenza）等附近11個省，威尼斯同受影響。
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法國新增493人確診，總數至1209人；死亡人數至19人。德國確診人數激增245人，總數至1040人。
縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。
保加利亞周日（8日）一口氣出現4宗新冠肺炎確診個案，是該國首批病例。綜觀歐洲，現時未染疫國家隻手可數，只有黑山、阿爾巴尼亞，以及土耳其（橫跨歐亞）。（塞浦路斯屬歐盟及世衛歐洲統計區，但地理上屬亞洲。）
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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
- 意大利／7375宗／366死
- 法國／1209宗／19死
- 德國／1040宗／11死
- 西班牙／673宗／5死
- 瑞士／373宗／1死
- 英國／273宗／2死
- 荷蘭／265宗／1死
- 比利時／203宗
- 瑞典／200宗
- 挪威／176宗
- 奧地利／104宗
- 希臘／66宗
- 冰島／45宗
- 丹麥／31宗
- 聖馬力諾／27宗
- 捷克／26宗
- 芬蘭／19宗
- 愛爾蘭／19宗
- 葡萄牙／13宗
- 克羅地亞／11宗
- 愛沙尼亞／10宗
- 羅馬尼亞／9宗
- 斯洛文尼亞／9宗
- 俄羅斯／7宗
- 白俄羅斯／6宗
- 匈牙利／5宗
- 波蘭／5宗
- 馬爾他／3宗
- 北馬其頓／3宗
- 斯洛伐克／3宗
- 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／2宗
- 安道爾／1宗
- 拉脫維亞／1宗
- 列支敦士登／1宗
- 立陶宛／1宗
- 盧森堡／1宗
- 摩納哥／1宗
- 摩爾多瓦／1宗
- 塞爾維亞／1宗
- 烏克蘭／1宗
- 梵蒂岡／1宗
- ————————
- 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
- 以色列／21宗
- 格魯吉亞／12宗
- 阿塞拜疆／9宗
- 亞美尼亞／1宗
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