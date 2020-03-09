【歐洲疫情分佈圖】意大利增近1500確診 德法確診均破千

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情分佈圖地圖】意大利疫情最嚴重，德國、法國、西班牙、英國等國確診3位數

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發。意大利新冠肺炎確診人數增人，疫情確診總數約7400宗，新增近1500人染病，創單日新高；法國和德國的確診人數均破千。意大利政府擴大封城非常措施，北部整個倫巴第大區包括米蘭，加上威尼斯等地完全封城，覆蓋1600萬人。世衛稱讚意大利封城為真正犧牲。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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意大利疫情擴大速度也繼續刷新紀錄，確診人數激增1492人，總數至7375人；死亡人數大增133人至366人。

意大利政府頒佈緊急法令，封鎖意大利北部整個倫巴第大區（包括11省和米蘭市），以及 摩德納 （ Modena ） ，帕爾馬 （Parma） ，皮亞琴察 （Piacenza）等附近11個省，威尼斯同受影響。

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法國新增493人確診，總數至1209人；死亡人數至19人。德國確診人數激增245人，總數至1040人。

縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。

保加利亞周日（8日）一口氣出現4宗新冠肺炎確診個案，是該國首批病例。綜觀歐洲，現時未染疫國家隻手可數，只有黑山、阿爾巴尼亞，以及土耳其（橫跨歐亞）。（塞浦路斯屬歐盟及世衛歐洲統計區，但地理上屬亞洲。）

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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／7375宗／366死

法國／1209宗／19死

德國／1040宗／11死

西班牙／673宗／5死

瑞士／373宗／1死

英國／273宗／2死

荷蘭／265宗／1死

比利時／203宗

瑞典／200宗

挪威／176宗

奧地利／104宗

希臘／66宗

冰島／45宗

丹麥／31宗

聖馬力諾／27宗

捷克／26宗

芬蘭／19宗

愛爾蘭／19宗

葡萄牙／13宗

克羅地亞／11宗

愛沙尼亞／10宗

羅馬尼亞／9宗

斯洛文尼亞／9宗

俄羅斯／7宗

白俄羅斯／6宗

匈牙利／5宗

波蘭／5宗

馬爾他／3宗

北馬其頓／3宗

斯洛伐克／3宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／2宗

安道爾／1宗

拉脫維亞／1宗

列支敦士登／1宗

立陶宛／1宗

盧森堡／1宗

摩納哥／1宗

摩爾多瓦／1宗

塞爾維亞／1宗

烏克蘭／1宗

梵蒂岡／1宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／21宗

格魯吉亞／12宗

阿塞拜疆／9宗

亞美尼亞／1宗

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