【歐洲疫情分佈圖】意大利全國商店停業 醫院爆煲 土耳其失守

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，意大利情況持續轉差，意大利政府繼封城後，繼續推出非常措施，下令除糧店及藥房外，全國商店停業。此外，法國及西班牙疫情亦愈來愈嚴重，確診人數均過2000，土耳其亦告失守，首度發現個案。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
意大利全國商店停業抗疫 僅糧店藥房例外
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意大利總理孔特（Giuseppe Conte）發表全國電視講話，宣布全國商店強行休市的措施。他呼籲民眾不要囤積食物，強調無此需要，賣糧食或其他必須品的商店仍然會營業。
疫情迅速蔓延，當地醫院已經爆煲，不夠醫生及儀器治療所有人，有組織發指引，建議醫生作取捨，優先予康復機會高的人深切治療，意味放棄部分病人。
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世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周四（11日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有49國出現新冠肺炎確診個案，病例達到22747宗，比前一天激增4690宗。最新染疫國家為土耳其，當地出現1宗病例。
區內死亡人數增加229人，至944人。意大利新增其中198死，再破紀錄，意大利疫情死亡人數已達829人，確診人數升至逾1.2萬。
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歐洲現時未染疫國家僅餘黑山，世衛終於轉口，宣布新型肺炎疫情是全球大流行（Pandemic），主因有三：一、過去2周裡，中國以外的新冠肺炎病例數量及受災國家或地區數量大增。料病例數、死亡人數和受感染國家的數量會進一步攀升。
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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
- 意大利／12462宗／829死／增2313宗／增198死
- 法國／2281宗／48死／增497宗／增15死
- 西班牙／2140宗／47死／增518宗／增12死
- 德國／1567宗／3死／增271宗／增1死
- 瑞士／645宗／4死／增154宗／增3死
- 荷蘭／503宗／5死／增122宗／增1死
- 挪威／489宗／增212宗
- 瑞典／462宗／增136宗
- 英國／460宗／6死／增83宗／增3死
- 丹麥／442宗／增180宗
- 比利時／314宗／增47宗
- 奧地利／182宗／增0宗
- 捷克／94宗／增33宗
- 希臘／89宗／增0宗
- 冰島／70宗／增10宗
- 聖馬力諾／60宗／2死／下修3宗／增0死
- 斯洛文尼亞／57宗／增34宗
- 羅馬尼亞／47宗／增30宗
- 愛爾蘭／43宗／增11宗
- 葡萄牙／41宗／增0宗
- 芬蘭／40宗／增0宗
- 俄羅斯／20宗／增13宗
- 克羅地亞／16宗／增5宗
- 波蘭／16宗／增0宗
- 匈牙利／13宗／增1宗
- 白俄羅斯／12宗／增3宗
- 塞爾維亞／12宗／增8宗
- 愛沙尼亞／10宗／增0宗
- 拉脫維亞／10宗／增2宗
- 斯洛伐克／10宗／增3宗
- 北馬其頓／7宗／增0宗
- 保加利亞／6宗／增2宗
- 馬爾他／6宗／增2宗
- 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／5宗／增3宗
- 盧森堡／5宗／增0宗
- 立陶宛／3宗／增2宗
- 摩爾多瓦／3宗／增0宗
- 阿爾巴尼亞／2宗／增0宗
- 安道爾／1宗／增0宗
- 梵蒂岡／1宗／增0宗
- 列支敦士登／1宗／增0宗
- 摩納哥／1宗／增0宗
- 土耳其／1宗／增0宗
- 烏克蘭／1宗／增0宗
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- 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
- 以色列／58宗／增0宗
- 格魯吉亞／23宗／增0宗
- 阿塞拜疆／9宗／增0宗
- 塞浦路斯／2宗／增0宗
- 亞美尼亞／1宗／增0宗
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- 地區：
- 法羅群島／2宗／增0宗
- 直布羅陀／1宗／增0宗
- 根西／1宗／增0宗
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- 總數49國＋3地區／22747宗／944死
- 比前一天多1國／4690宗／229死
以上數字截至歐洲中央時間周三（11日）晚上11時（香港時間周四上午6時）。
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