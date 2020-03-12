【歐洲疫情分佈圖】意大利全國商店停業 土耳其失守

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情分佈圖地圖】意大利疫情確診破萬，西班牙疫情也急劇惡化

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，意大利情況持續轉差，意大利政府繼封城後，繼續推出非常措施，下令除糧店及藥房外，全國商店停業。此外，法國及西班牙疫情亦愈來愈嚴重，確診人數均過2000，土耳其亦告失守，首度發現個案。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

【意大利疫情】全國商店停業抗疫 僅糧店藥房例外

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意大利總理孔特（Giuseppe Conte）發表全國電視講話，宣布全國商店強行休市的措施。他呼籲民眾不要囤積食物，強調無此需要，賣糧食或其他必須品的商店仍然會營業。

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世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周四（11日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有49國出現新冠肺炎確診個案，病例達到22747宗，比前一天激增4690宗。最新染疫國家為土耳其，當地出現1宗病例。

區內死亡人數增加229人，至944人。意大利新增其中198死，再破紀錄，意大利疫情死亡人數已達829人，確診人數升至逾1.2萬。

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歐洲現時未染疫國家僅餘黑山，世衛終於轉口，宣布新型肺炎疫情是全球大流行（Pandemic），主因有三：一、過去2周裡，中國以外的新冠肺炎病例數量及受災國家或地區數量大增。料病例數、死亡人數和受感染國家的數量會進一步攀升。

【意大利疫情】全國商店停業抗疫 僅糧店藥房例外

▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／12462宗／829死／增2313宗／增198死

法國／2281宗／48死／增497宗／增15死

西班牙／2140宗／47死／增518宗／增12死

德國／1567宗／3死／增271宗／增1死

瑞士／645宗／4死／增154宗／增3死

荷蘭／503宗／5死／增122宗／增1死

挪威／489宗／增212宗

瑞典／462宗／增136宗

英國／460宗／6死／增83宗／增3死

丹麥／442宗／增180宗

比利時／314宗／增47宗

奧地利／182宗／增0宗

捷克／94宗／增33宗

希臘／89宗／增0宗

冰島／70宗／增10宗

聖馬力諾／60宗／2死／下修3宗／增0死

斯洛文尼亞／57宗／增34宗

羅馬尼亞／47宗／增30宗

愛爾蘭／43宗／增11宗

葡萄牙／41宗／增0宗

芬蘭／40宗／增0宗

俄羅斯／20宗／增13宗

克羅地亞／16宗／增5宗

波蘭／16宗／增0宗

匈牙利／13宗／增1宗

白俄羅斯／12宗／增3宗

塞爾維亞／12宗／增8宗

愛沙尼亞／10宗／增0宗

拉脫維亞／10宗／增2宗

斯洛伐克／10宗／增3宗

北馬其頓／7宗／增0宗

保加利亞／6宗／增2宗

馬爾他／6宗／增2宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／5宗／增3宗

盧森堡／5宗／增0宗

立陶宛／3宗／增2宗

摩爾多瓦／3宗／增0宗

阿爾巴尼亞／2宗／增0宗

安道爾／1宗／增0宗

梵蒂岡／1宗／增0宗

列支敦士登／1宗／增0宗

摩納哥／1宗／增0宗

土耳其／1宗／增0宗

烏克蘭／1宗／增0宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／58宗／增0宗

格魯吉亞／23宗／增0宗

阿塞拜疆／9宗／增0宗

塞浦路斯／2宗／增0宗

亞美尼亞／1宗／增0宗

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地區：

法羅群島／2宗／增0宗

直布羅陀／1宗／增0宗

根西／1宗／增0宗

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總數49國＋3地區／22747宗／944死

比前一天多1國／4690宗／229死

以上數字截至歐洲中央時間周三（11日）晚上11時（香港時間周四上午6時）。

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