【歐洲疫情分佈圖】意大利「日失一村人」逾9000死

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數逼近1萬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情未見好轉。重災區意大利疫情仍在穩定擴散。意大利疫情死亡人數超過9,000，全球最多。有傳媒形容，意大利猶如每天失去一村人口，情景悽慘。另一南歐國家西班牙疫情也急轉直下，死亡人數逾5,000全球第二。西班牙疫情確診人數亦正大步追趕中國，假如趨勢不變，數天即會超越。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 日期 意大利 西班牙 中國 3月27日

星期五 確診8.65萬

（全球第二）

增0.59萬

死亡9,134 確診6.57萬

（全球第四）

增0.79萬

死亡5,138 確診8.19萬

（全球第三）

增~0.01萬

死亡3,299 3月26日

星期四 確診8.06萬

增0.62萬 確診5.78萬

增0.83萬 確診8.18萬

增~0.01萬 3月25日

星期三 確診7.44萬

增0.52萬 確診4.95萬

增0.96萬 確診8.17萬

增~0.01萬 3月24日

星期二 確診6.92萬

增0.53萬 確診3.99萬

增0.48萬 確診8.16萬

增~0.01萬 3月23日

星期一 確診6.39萬

增0.48萬 確診3.51萬

增0.63萬 確診8.15萬

增~0.01萬 確診數字未反映周六最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（28日）上午，意大利共有8.65萬人確診新冠肺炎，9,134人死亡。

儘管意大利新增確診速度較高峰期略為回落，但日增約5,000至6,000人染病，對這人口只有6,000萬的國家來說仍然十分嚴重。意大利確診人數現已超越中國，全球第二僅次美國。

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意大利疫情死亡人數更突破9,000，全球最多。英國廣播公司（BBC）駐羅馬記者Mark Lowen形容，意大利悲劇有如「日失一村人」：

「這場悲劇規模之大，對意大利人來說，每天要明白過來都是一場鬥爭。意大利猶如每天失去一村人口。單計倫巴第大區，過去24小時就有541人喪命，令人咋舌。」

（Every day is a struggle for Italians to take in the scale of this tragedy. It's as if the country is losing the population of a village day after day. There have been 541 deaths just in the region of Lombardy in the past 24 hours. It's staggering.）

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另一南歐國家西班牙疫情也急劇惡化，過去3天確診人數以8,000至9,000水平增長，最新總數升至6.57萬人，全球第四。若趨勢不變，數天就會超越中國。

西班牙疫情死亡人數則已遠遠拋離中國，達5,138人，全球排行第二僅次意大利。

西班牙日前決定延長緊急狀態至4月12日，期間繼續封城，民眾只可外出購買食物、藥品和工作。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）指，延長緊急狀態是艱難決定，但堅信社會隔離是控制疫情唯一有效辦法。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

意大利／86,498宗／9,134死

西班牙／65,719宗／5,138死

德國／50,871宗／351死

法國／33,414宗／1,997死

英國／14,751宗／761死

瑞士／12,928宗／231死

荷蘭／8,647宗／547死

奧地利／7,697宗／58死

比利時／7,284宗／289死

土耳其／5,698宗／92死

葡萄牙／4,268宗／76死

挪威／3,771宗／19死

瑞典／3,069宗／105死

捷克／2,279宗／9死

丹麥／2,200宗／52死

愛爾蘭／2,121宗／22死

盧森堡／1,605宗／15死

波蘭／1,389宗／16死

羅馬尼亞／1,292宗／26死

芬蘭／1,041宗／7死

俄羅斯／1,036宗／4死

希臘／966宗／28死

冰島／890宗／2死

斯洛文尼亞／632宗／9死

克羅地亞／586宗/3死

愛沙尼亞／575宗/1死

塞爾維亞／457宗／1死

立陶宛／358宗／5死

烏克蘭／310宗／5死

匈牙利／300宗／10死

保加利亞／293宗／3死

拉脫維亞／280宗

斯洛伐克／269宗

安道爾／267宗／3死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／237宗／4死

聖馬力諾／223宗／21死

北馬其頓／219宗／3死

摩爾多瓦／199宗／2死

阿爾巴尼亞／186宗／8死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／162宗／5死

馬耳他／139宗

白俄羅斯／94宗

黑山／82宗／1死

列支敦士登／56宗

摩納哥／42宗

梵蒂岡／4宗

以上數字截至香港時間周六（28日）中午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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