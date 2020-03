【歐洲疫情分佈圖】意大利「日失一村人」逾9000死

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數逼近1萬

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)歐洲疫情未見好轉。重災區意大利疫情仍在穩定擴散。意大利疫情死亡人數超過9,000,全球最多。有傳媒形容,意大利猶如每天失去一村人口,情景悽慘。另一南歐國家西班牙疫情也急轉直下,死亡人數逾5,000全球第二。西班牙疫情確診人數亦正大步追趕中國,假如趨勢不變,數天即會超越。

(歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看)

英國首相、衛生大臣雙確診 死亡急增3成

德國醫院爆煲 專家:取捨救人要考慮存活率

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 日期 意大利 西班牙 中國 3月27日

星期五 確診8.65萬

(全球第二)

增0.59萬

死亡9,134 確診6.57萬

(全球第四)

增0.79萬

死亡5,138 確診8.19萬

(全球第三)

增~0.01萬

死亡3,299 3月26日

星期四 確診8.06萬

增0.62萬 確診5.78萬

增0.83萬 確診8.18萬

增~0.01萬 3月25日

星期三 確診7.44萬

增0.52萬 確診4.95萬

增0.96萬 確診8.17萬

增~0.01萬 3月24日

星期二 確診6.92萬

增0.53萬 確診3.99萬

增0.48萬 確診8.16萬

增~0.01萬 3月23日

星期一 確診6.39萬

增0.48萬 確診3.51萬

增0.63萬 確診8.15萬

增~0.01萬 確診數字未反映周六最新變化 資料來源:Johns Hopkins CSSE

【美國疫情分佈】確診破10萬拋離各國 25州禁足

【封城禁足】愛爾蘭緊急法 禁加租或驅逐租戶

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心(Johns Hopkins CSSE)追蹤數據顯示,截至香港時間周六(28日)上午,意大利共有8.65萬人確診新冠肺炎,9,134人死亡。

儘管意大利新增確診速度較高峰期略為回落,但日增約5,000至6,000人染病,對這人口只有6,000萬的國家來說仍然十分嚴重。意大利確診人數現已超越中國,全球第二僅次美國。

美國專家:醫療系統最快2周後崩潰

Bill Gates:美國須隨中國封城6周 非各自為政

意大利疫情死亡人數更突破9,000,全球最多。英國廣播公司(BBC)駐羅馬記者Mark Lowen形容,意大利悲劇有如「日失一村人」:

「這場悲劇規模之大,對意大利人來說,每天要明白過來都是一場鬥爭。意大利猶如每天失去一村人口。單計倫巴第大區,過去24小時就有541人喪命,令人咋舌。」

(Every day is a struggle for Italians to take in the scale of this tragedy. It's as if the country is losing the population of a village day after day. There have been 541 deaths just in the region of Lombardy in the past 24 hours. It's staggering.)

意大利女護士確診後輕生 憂傳染他人

意大利已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰

另一南歐國家西班牙疫情也急劇惡化,過去3天確診人數以8,000至9,000水平增長,最新總數升至6.57萬人,全球第四。若趨勢不變,數天就會超越中國。

西班牙疫情死亡人數則已遠遠拋離中國,達5,138人,全球排行第二僅次意大利。

西班牙日前決定延長緊急狀態至4月12日,期間繼續封城,民眾只可外出購買食物、藥品和工作。西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)指,延長緊急狀態是艱難決定,但堅信社會隔離是控制疫情唯一有效辦法。

西班牙搶購中國醫療物資 延長封城15日

法國政府承諾 4月病毒檢測增至200萬次

▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗;深紅色至少1000宗;鮮紅色至少100宗;橙色至少10宗;黃色至少1宗

西班牙遺棄長者死床上 溜冰場作停屍間

德國4因素 死亡率遠低意大利西班牙

歐洲新冠肺炎疫情分佈:

意大利/86,498宗/9,134死

西班牙/65,719宗/5,138死

德國/50,871宗/351死

法國/33,414宗/1,997死

英國/14,751宗/761死

瑞士/12,928宗/231死

荷蘭/8,647宗/547死

奧地利/7,697宗/58死

比利時/7,284宗/289死

土耳其/5,698宗/92死

葡萄牙/4,268宗/76死

挪威/3,771宗/19死

瑞典/3,069宗/105死

捷克/2,279宗/9死

丹麥/2,200宗/52死

愛爾蘭/2,121宗/22死

盧森堡/1,605宗/15死

波蘭/1,389宗/16死

羅馬尼亞/1,292宗/26死

芬蘭/1,041宗/7死

俄羅斯/1,036宗/4死

希臘/966宗/28死

冰島/890宗/2死

斯洛文尼亞/632宗/9死

克羅地亞/586宗/3死

愛沙尼亞/575宗/1死

塞爾維亞/457宗/1死

立陶宛/358宗/5死

烏克蘭/310宗/5死

匈牙利/300宗/10死

保加利亞/293宗/3死

拉脫維亞/280宗

斯洛伐克/269宗

安道爾/267宗/3死

波斯尼亞和黑塞哥維那(波黑)/237宗/4死

聖馬力諾/223宗/21死

北馬其頓/219宗/3死

摩爾多瓦/199宗/2死

阿爾巴尼亞/186宗/8死

塞浦路斯(歐盟亞洲成員)/162宗/5死

馬耳他/139宗

白俄羅斯/94宗

黑山/82宗/1死

列支敦士登/56宗

摩納哥/42宗

梵蒂岡/4宗

以上數字截至香港時間周六(28日)中午,資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心(Johns Hopkins CSSE)追蹤數據。

歐洲封關30天 英國拒跟從成漏洞

全球主要封關國家地區 措施列表一覽

法網美洲國家盃延期 全球體育賽事疫情安排一覽