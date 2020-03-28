【歐洲疫情分佈圖】意大利「日失一村人」逾9000死

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月28日 時間14:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情未見好轉。重災區意大利疫情仍在穩定擴散。意大利疫情死亡人數超過9,000，全球最多。有傳媒形容，意大利猶如每天失去一村人口，情景悽慘。另一南歐國家西班牙疫情也急轉直下，死亡人數逾5,000全球第二。西班牙疫情確診人數亦正大步追趕中國，假如趨勢不變，數天即會超越。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|意大利、西班牙最近5天疫情趨勢
|日期
|意大利
|西班牙
|中國
|3月27日
星期五
|確診8.65萬
（全球第二）
增0.59萬
死亡9,134
|確診6.57萬
（全球第四）
增0.79萬
死亡5,138
|確診8.19萬
（全球第三）
增~0.01萬
死亡3,299
|3月26日
星期四
|確診8.06萬
增0.62萬
|確診5.78萬
增0.83萬
|確診8.18萬
增~0.01萬
|3月25日
星期三
|確診7.44萬
增0.52萬
|確診4.95萬
增0.96萬
|確診8.17萬
增~0.01萬
|3月24日
星期二
|確診6.92萬
增0.53萬
|確診3.99萬
增0.48萬
|確診8.16萬
增~0.01萬
|3月23日
星期一
|確診6.39萬
增0.48萬
|確診3.51萬
增0.63萬
|確診8.15萬
增~0.01萬
|確診數字未反映周六最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（28日）上午，意大利共有8.65萬人確診新冠肺炎，9,134人死亡。
儘管意大利新增確診速度較高峰期略為回落，但日增約5,000至6,000人染病，對這人口只有6,000萬的國家來說仍然十分嚴重。意大利確診人數現已超越中國，全球第二僅次美國。
意大利疫情死亡人數更突破9,000，全球最多。英國廣播公司（BBC）駐羅馬記者Mark Lowen形容，意大利悲劇有如「日失一村人」：
「這場悲劇規模之大，對意大利人來說，每天要明白過來都是一場鬥爭。意大利猶如每天失去一村人口。單計倫巴第大區，過去24小時就有541人喪命，令人咋舌。」
（Every day is a struggle for Italians to take in the scale of this tragedy. It's as if the country is losing the population of a village day after day. There have been 541 deaths just in the region of Lombardy in the past 24 hours. It's staggering.）
另一南歐國家西班牙疫情也急劇惡化，過去3天確診人數以8,000至9,000水平增長，最新總數升至6.57萬人，全球第四。若趨勢不變，數天就會超越中國。
西班牙疫情死亡人數則已遠遠拋離中國，達5,138人，全球排行第二僅次意大利。
西班牙日前決定延長緊急狀態至4月12日，期間繼續封城，民眾只可外出購買食物、藥品和工作。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）指，延長緊急狀態是艱難決定，但堅信社會隔離是控制疫情唯一有效辦法。
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周六（28日）中午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。