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【歐洲疫情分佈圖】意大利「日失一村人」死亡破萬

環球社會熱點 13:43 2020/03/29

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【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數突破1萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情未見好轉。重災區意大利疫情仍在穩步擴散。意大利疫情死亡人數突破1萬，全球最多。有傳媒形容，意大利猶如每天失去一村人口，情景悽慘。另一南歐國家西班牙疫情也急轉直下，死亡人數近6,000全球第二。西班牙疫情確診人數亦正大步追趕中國，假如趨勢不變，數天即會超越。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

英國首相、衛生大臣雙確診 死亡急增3成

德國醫院爆煲 專家：取捨救人要考慮存活率

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國
日期 意大利 西班牙 中國
3月28日
星期六		 確診9.25萬
（全球第二）
增0.60萬
死亡10,023		 確診7.32萬
（全球第四）
增0.75萬
死亡5,982		 確診8.29萬
（全球第三）
增~0.01萬
死亡3,304
3月27日
星期五		 確診8.65萬
增0.59萬		 確診6.57萬
增0.79萬		 確診8.19萬
增~0.01萬
3月26日
星期四		 確診8.06萬
增0.62萬		 確診5.78萬
增0.83萬		 確診8.18萬
增~0.01萬
3月25日
星期三		 確診7.44萬
增0.52萬		 確診4.95萬
增0.96萬		 確診8.17萬
增~0.01萬
3月24日
星期二		 確診6.92萬
增0.53萬		 確診3.99萬
增0.48萬		 確診8.16萬
增~0.01萬
3月23日
星期一		 確診6.39萬
增0.48萬		 確診3.51萬
增0.63萬		 確診8.15萬
增~0.01萬
確診數字未反映周六最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

全球確診突破60萬 美國佔逾10萬最多

【美國疫情分佈】確診破10萬拋離各國 25州禁足

【封城禁足】愛爾蘭緊急法 禁加租或驅逐租戶

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（28日）下午，意大利共有9.25萬人確診新冠肺炎，10,023人死亡。

儘管意大利新增確診速度較高峰期略為回落，但日增約5,000至6,000人染病，對這人口只有6,000萬的國家來說仍然十分嚴重。意大利確診人數現已拋離中國，全球第二僅次美國。

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意大利疫情死亡人數全球最多下，英國廣播公司（BBC）駐羅馬記者Mark Lowen形容，意大利悲劇有如「日失一村人」：

「這場悲劇規模之大，對意大利人來說，每天要明白過來都是一場鬥爭。意大利猶如每天失去一村人口。令人咋舌。」

（Every day is a struggle for Italians to take in the scale of this tragedy. It's as if the country is losing the population of a village day after day. It's staggering.）

意大利女護士確診後輕生 憂傳染他人

意大利已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰

另一南歐國家西班牙疫情也急劇惡化，過去3天確診人數以7,000至8,000水平增長，最新總數升至7.32萬人，全球第四。若趨勢不變，數天就會超越中國。

西班牙疫情死亡人數則已遠遠拋離中國，達5,982人，全球排行第二僅次意大利。

西班牙日前決定延長緊急狀態至4月12日，期間繼續封城，民眾只可外出購買食物、藥品和工作。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）指，延長緊急狀態是艱難決定，但堅信社會隔離是控制疫情唯一有效辦法。

西班牙搶購中國醫療物資 延長封城15日

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新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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德國4因素 死亡率遠低意大利西班牙

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 意大利／92,472宗／10,023死
  • 西班牙／73,235宗／5,982死
  • 德國／57,695宗／433死
  • 法國／38,105宗／2,317死
  • 英國／17,312宗／1,021死
  • 瑞士／14,076宗／264死
  • 荷蘭／9,819宗／640死
  • 比利時／9,134宗／353死
  • 奧地利／8,271宗／68死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／7,402宗／108死
  • 葡萄牙／5,170宗／100死
  • 挪威／4,032宗／23死
  • 瑞典／3,447宗／105死
  • 捷克／2,631宗／11死
  • 愛爾蘭／2,415宗／36死
  • 丹麥／2,366宗／65死
  • 盧森堡／1,831宗／18死
  • 波蘭／1,638宗／18死
  • 羅馬尼亞／1,452宗／37死
  • 俄羅斯／1,264宗／4死
  • 芬蘭／1,167宗／9死
  • 希臘／1,061宗／32死
  • 冰島／963宗／2死
  • 斯洛文尼亞／684宗／9死
  • 塞爾維亞／659宗／10死
  • 克羅地亞／657宗/5死
  • 愛沙尼亞／645宗/1死
  • 立陶宛／394宗／7死
  • 烏克蘭／356宗／9死
  • 匈牙利／343宗／11死
  • 保加利亞／331宗／7死
  • 安道爾／308宗／3死
  • 拉脫維亞／305宗
  • 斯洛伐克／292宗／2死
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／278宗／6死
  • 北馬其頓／241宗／4死
  • 摩爾多瓦／231宗／2死
  • 聖馬力諾／224宗／22死
  • 阿爾巴尼亞／197宗／10死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／179宗／5死
  • 馬耳他／149宗
  • 白俄羅斯／94宗
  • 黑山／82宗／1死
  • 列支敦士登／56宗
  • 摩納哥／43宗／1死
  • 梵蒂岡／6宗

以上數字截至香港時間周日（29日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

歐洲封關30天 英國拒跟從成漏洞

全球主要封關國家地區 措施列表一覽

法網美洲國家盃延期 全球體育賽事疫情安排一覽

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