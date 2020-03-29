【歐洲疫情分佈圖】意大利「日失一村人」死亡破萬

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數突破1萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情未見好轉。重災區意大利疫情仍在穩步擴散。意大利疫情死亡人數突破1萬，全球最多。有傳媒形容，意大利猶如每天失去一村人口，情景悽慘。另一南歐國家西班牙疫情也急轉直下，死亡人數近6,000全球第二。西班牙疫情確診人數亦正大步追趕中國，假如趨勢不變，數天即會超越。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

英國首相、衛生大臣雙確診 死亡急增3成

德國醫院爆煲 專家：取捨救人要考慮存活率

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國 日期 意大利 西班牙 中國 3月28日

星期六 確診9.25萬

（全球第二）

增0.60萬

死亡10,023 確診7.32萬

（全球第四）

增0.75萬

死亡5,982 確診8.29萬

（全球第三）

增~0.01萬

死亡3,304 3月27日

星期五 確診8.65萬

增0.59萬 確診6.57萬

增0.79萬 確診8.19萬

增~0.01萬 3月26日

星期四 確診8.06萬

增0.62萬 確診5.78萬

增0.83萬 確診8.18萬

增~0.01萬 3月25日

星期三 確診7.44萬

增0.52萬 確診4.95萬

增0.96萬 確診8.17萬

增~0.01萬 3月24日

星期二 確診6.92萬

增0.53萬 確診3.99萬

增0.48萬 確診8.16萬

增~0.01萬 3月23日

星期一 確診6.39萬

增0.48萬 確診3.51萬

增0.63萬 確診8.15萬

增~0.01萬 確診數字未反映周六最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

全球確診突破60萬 美國佔逾10萬最多

【美國疫情分佈】確診破10萬拋離各國 25州禁足

【封城禁足】愛爾蘭緊急法 禁加租或驅逐租戶

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（28日）下午，意大利共有9.25萬人確診新冠肺炎，10,023人死亡。

儘管意大利新增確診速度較高峰期略為回落，但日增約5,000至6,000人染病，對這人口只有6,000萬的國家來說仍然十分嚴重。意大利確診人數現已拋離中國，全球第二僅次美國。

美國專家：醫療系統最快2周後崩潰

Bill Gates：美國須隨中國封城6周 非各自為政

【治療新冠肺炎】Bill Gates朱克伯格聯手打瘟疫

意大利疫情死亡人數全球最多下，英國廣播公司（BBC）駐羅馬記者Mark Lowen形容，意大利悲劇有如「日失一村人」：

「這場悲劇規模之大，對意大利人來說，每天要明白過來都是一場鬥爭。意大利猶如每天失去一村人口。令人咋舌。」

（Every day is a struggle for Italians to take in the scale of this tragedy. It's as if the country is losing the population of a village day after day. It's staggering.）

意大利女護士確診後輕生 憂傳染他人

意大利已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰

另一南歐國家西班牙疫情也急劇惡化，過去3天確診人數以7,000至8,000水平增長，最新總數升至7.32萬人，全球第四。若趨勢不變，數天就會超越中國。

西班牙疫情死亡人數則已遠遠拋離中國，達5,982人，全球排行第二僅次意大利。

西班牙日前決定延長緊急狀態至4月12日，期間繼續封城，民眾只可外出購買食物、藥品和工作。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）指，延長緊急狀態是艱難決定，但堅信社會隔離是控制疫情唯一有效辦法。

西班牙搶購中國醫療物資 延長封城15日

法國政府承諾 4月病毒檢測增至200萬次

▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

西班牙遺棄長者死床上 溜冰場作停屍間

德國4因素 死亡率遠低意大利西班牙

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

意大利／92,472宗／10,023死

西班牙／73,235宗／5,982死

德國／57,695宗／433死

法國／38,105宗／2,317死

英國／17,312宗／1,021死

瑞士／14,076宗／264死

荷蘭／9,819宗／640死

比利時／9,134宗／353死

奧地利／8,271宗／68死

土耳其（橫跨歐亞）／7,402宗／108死

葡萄牙／5,170宗／100死

挪威／4,032宗／23死

瑞典／3,447宗／105死

捷克／2,631宗／11死

愛爾蘭／2,415宗／36死

丹麥／2,366宗／65死

盧森堡／1,831宗／18死

波蘭／1,638宗／18死

羅馬尼亞／1,452宗／37死

俄羅斯／1,264宗／4死

芬蘭／1,167宗／9死

希臘／1,061宗／32死

冰島／963宗／2死

斯洛文尼亞／684宗／9死

塞爾維亞／659宗／10死

克羅地亞／657宗/5死

愛沙尼亞／645宗/1死

立陶宛／394宗／7死

烏克蘭／356宗／9死

匈牙利／343宗／11死

保加利亞／331宗／7死

安道爾／308宗／3死

拉脫維亞／305宗

斯洛伐克／292宗／2死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／278宗／6死

北馬其頓／241宗／4死

摩爾多瓦／231宗／2死

聖馬力諾／224宗／22死

阿爾巴尼亞／197宗／10死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／179宗／5死

馬耳他／149宗

白俄羅斯／94宗

黑山／82宗／1死

列支敦士登／56宗

摩納哥／43宗／1死

梵蒂岡／6宗

以上數字截至香港時間周日（29日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

歐洲封關30天 英國拒跟從成漏洞

全球主要封關國家地區 措施列表一覽

法網美洲國家盃延期 全球體育賽事疫情安排一覽