【歐洲疫情分佈圖】德國爆升梵蒂岡城破 英國首死確診破百

▲ 新冠肺炎歐洲疫情分佈圖地圖。意大利疫情最嚴重，德國、法國、西班牙、英國確診3位數

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情大爆發，近40歐洲及周邊國家出現新冠肺炎病例。梵蒂岡堅守多日後，終在歐洲疫情之中失守。德國更激增超過100宗確診，總數突破500。歐洲疫情重災區意大利，與歐洲整體疫情新增確診、死亡病例增幅都有持續擴大趨勢。意大利此前一天激增近800確診，死亡升至接近150例。英國疫情確診病例亦突破100宗，並出現首宗死亡病例。英國政府備受批評下，轉軚撤回新政策，決定以後繼續每天公佈最新詳細疫情資訊。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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歐洲疫情最新失守國家為梵蒂岡、塞爾維亞。梵蒂岡確診首宗新冠肺炎病例，當局稱接收患者的診所，門診服務已暫停，以作深層清潔。

塞爾維亞北部邊城蘇博蒂察（Subotica）一名男子感到不適到醫院求醫，結果證實患上新冠肺炎。當地以北匈牙利日前亦出現首批確診病例。

德國確診人數再度激增，周五至少新增100多宗病例，總數至545例。德國疫情由兩天前的約180人確診，在48小時內擴大2倍。

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未計上述歐洲疫情最新進展，世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲中央時間周四（5日）晚上11時（香港周五早上6時），世衛組織歐洲統計區域內，共有39國出現新冠肺炎確診病例，總數為5569宗，比前一天急升1319宗。

未計英國首宗死亡病例，世衛歐洲統計區一天再多45名病人死亡，是為歐洲疫情至今最致命一天。歐洲疫情死亡人數升至158人。

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英國新冠肺炎確診個案一天增加30宗，總數破百至119宗。英國疫情首名死者來自英格蘭伯克郡（Berkshire），是一名70多歲女性，有長期病患。

英國衛生部早前表示，「因為個案數量眾多」，宣佈停止每日公佈新增確診患者地點。當局受到外界炮轟下，周四撤回決定，並承認溝通笨拙。

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歐洲疫情最重災區意大利方面，新冠肺炎確診病例一天激增769人，至3858人；死者再添41人，至148人。

意大利是繼中國、南韓之後，全球新冠肺炎疫情第三嚴重國家。意大利疫情比中東疫情重災區，伊朗官方公佈約3500確診、107死還多。

意大利日前宣佈全國所有學校，包括大學，停課至最早3月15日，以防病毒進一步擴散。

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與此同時，多國歐洲國家疫情亦急劇擴大。荷蘭確診人數由28增至84人，瑞士由57增至86人並出現首死，瑞典由35增至61人，希臘由9增至32人。

新冠肺炎疫情傳遍亞歐非美洲，縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）日前坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／3858宗／增769宗／148死

法國／423宗／增138宗／5死

德國／400宗／增138宗

西班牙／261宗／增61宗／3死

英國／119宗／增30宗

瑞士／86宗／增29宗／1死

荷蘭／82宗／增54宗

瑞典／61宗／增26宗

挪威／33宗／增0宗

希臘／32宗／增23宗

奧地利／27宗／增0宗

冰島／26宗／增0宗

聖馬力諾／22宗／增6宗／1死

丹麥／18宗／增8宗

捷克／12宗／增7宗

芬蘭／12宗／增5宗

克羅地亞／10宗／增1宗

葡萄牙／9宗／增4宗

比利時／8宗／增0宗

愛爾蘭／7宗／增5宗

白俄羅斯／6宗／增0宗

羅馬尼亞／6宗／增2宗

俄羅斯／4宗／增1宗

愛沙尼亞／3宗／增1宗

匈牙利／2宗／增0宗

斯洛文尼亞／2宗／首批病例

安道爾／1宗／增0宗

拉脫維亞／1宗／增0宗

列支敦士登／1宗／增0宗

立陶宛／1宗／增0宗

盧森堡／1宗／增0宗

摩納哥／1宗／增0宗

北馬其頓／1宗／增0宗

波蘭／1宗／增0宗

烏克蘭／1宗／增0宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／15宗／增0宗

格魯吉亞／9宗／增6宗

阿塞拜疆／6宗／增3宗

亞美尼亞／1宗／增0宗

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總計39國／5569宗／158死

比前一日多1國／1319宗／45死

以上數字截至歐洲中央時間3月5日晚上11時（香港時間3月6日早上6時），並未計及英國首宗死亡病例，以及梵蒂岡確診等周五新進展。

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法國與德國疫情仍然嚴峻，法國再死1人，總數至5人。西班牙死亡人數也由1人增至3人，確診人數增至261人。

德國萊比錫書展今年宣佈停辦。萊比錫書展是德國第二大書展，規模僅次法蘭克福書展，並有約400年歷史。今年萊比錫書展原定3月12至15日舉行。

德國柏林國際旅遊貿易展覽會（ITB Berlin）較早前亦宣佈取消，展會原定3月4至8日舉行。ITB Berlin是全球最大同類型展會，去年有超過1萬商家參展。

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