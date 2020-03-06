【歐洲疫情分佈圖】德國爆升梵蒂岡城破 英國首死確診破百

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月06日 時間21:00）
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情大爆發，近40歐洲及周邊國家出現新冠肺炎病例。梵蒂岡堅守多日後，終在歐洲疫情之中失守。德國更激增超過100宗確診，總數突破500。歐洲疫情重災區意大利，與歐洲整體疫情新增確診、死亡病例增幅都有持續擴大趨勢。意大利此前一天激增近800確診，死亡升至接近150例。英國疫情確診病例亦突破100宗，並出現首宗死亡病例。英國政府備受批評下，轉軚撤回新政策，決定以後繼續每天公佈最新詳細疫情資訊。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
歐洲疫情最新失守國家為梵蒂岡、塞爾維亞。梵蒂岡確診首宗新冠肺炎病例，當局稱接收患者的診所，門診服務已暫停，以作深層清潔。
塞爾維亞北部邊城蘇博蒂察（Subotica）一名男子感到不適到醫院求醫，結果證實患上新冠肺炎。當地以北匈牙利日前亦出現首批確診病例。
德國確診人數再度激增，周五至少新增100多宗病例，總數至545例。德國疫情由兩天前的約180人確診，在48小時內擴大2倍。
未計上述歐洲疫情最新進展，世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲中央時間周四（5日）晚上11時（香港周五早上6時），世衛組織歐洲統計區域內，共有39國出現新冠肺炎確診病例，總數為5569宗，比前一天急升1319宗。
未計英國首宗死亡病例，世衛歐洲統計區一天再多45名病人死亡，是為歐洲疫情至今最致命一天。歐洲疫情死亡人數升至158人。
英國新冠肺炎確診個案一天增加30宗，總數破百至119宗。英國疫情首名死者來自英格蘭伯克郡（Berkshire），是一名70多歲女性，有長期病患。
英國衛生部早前表示，「因為個案數量眾多」，宣佈停止每日公佈新增確診患者地點。當局受到外界炮轟下，周四撤回決定，並承認溝通笨拙。
歐洲疫情最重災區意大利方面，新冠肺炎確診病例一天激增769人，至3858人；死者再添41人，至148人。
意大利是繼中國、南韓之後，全球新冠肺炎疫情第三嚴重國家。意大利疫情比中東疫情重災區，伊朗官方公佈約3500確診、107死還多。
意大利日前宣佈全國所有學校，包括大學，停課至最早3月15日，以防病毒進一步擴散。
與此同時，多國歐洲國家疫情亦急劇擴大。荷蘭確診人數由28增至84人，瑞士由57增至86人並出現首死，瑞典由35增至61人，希臘由9增至32人。
新冠肺炎疫情傳遍亞歐非美洲，縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）日前坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。
世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
以上數字截至歐洲中央時間3月5日晚上11時（香港時間3月6日早上6時），並未計及英國首宗死亡病例，以及梵蒂岡確診等周五新進展。
法國與德國疫情仍然嚴峻，法國再死1人，總數至5人。西班牙死亡人數也由1人增至3人，確診人數增至261人。
德國萊比錫書展今年宣佈停辦。萊比錫書展是德國第二大書展，規模僅次法蘭克福書展，並有約400年歷史。今年萊比錫書展原定3月12至15日舉行。
德國柏林國際旅遊貿易展覽會（ITB Berlin）較早前亦宣佈取消，展會原定3月4至8日舉行。ITB Berlin是全球最大同類型展會，去年有超過1萬商家參展。