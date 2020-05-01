【歐洲疫情分佈圖】俄羅斯總理確診 德國延長社交距離限制兩周

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【新冠肺炎】全球100萬人康復 若百分百檢測 死亡率僅約1%
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封，德國宣布社交距離的限制將會延長兩周，直至5月10日。但俄羅斯疫情持續惡化，總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）也宣布確診新冠肺炎，並要接受隔離。
（歐洲各國確診數字請往下看）
歐洲之中，俄羅斯的疫情持續惡化，單日確診急增7,099宗，累計確診突破10萬，為歐洲第6個確診逾10萬的國家。俄羅斯總理米舒斯京宣布確診，成爲俄羅斯首位患新冠肺炎的高級官員。他建議由其副手、第一副總理別洛烏索夫（Andrei Belousov）暫代總理職務。
為防範復工後引爆第2波疫情，多個原本抗拒呼籲國民戴口罩的國家都紛紛妥協，頒令強制國民外出到公眾場所，或乘坐公共交通工具時必須戴口罩，以減低播疫風險。
最新頒令戴口罩的是法國，預定5月11日起放寬限制措施，屆時將強制民眾在乘坐公共交通工具時戴口罩；學生復課後，也需佩戴口罩，但幼稚園學生可獲豁免。政府亦要求企業為員工提供口罩，當局會協助小企業購買口罩。
疫情方面，英國單日再增674人死亡，累計增至26,771人不治。英國早前宣布將護理院舍的數據納入計算，令死亡人數單日急增4,419宗，死亡人數更超越西班牙，成爲歐洲死亡人數第二高的國家，僅次於意大利。西班牙死亡病例增加268宗，是近6周以來最低，總死亡人數2.4萬多人。
歐洲主要國家解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✘
|✘
|有限度
|9月
|2/5
|意大利
|✓
|15
|有限度
|9月
|4/5
|法國
|✓
|10
|有限度
|11/5
|11/5
|英國
|✘
|2
|有限度
|✘
|7/5
|德國
|✓
|2
|有限度
|中學3/5
|6/5
|俄羅斯
|✘
|✘
|有限度
|✘
|11/5
|比利時
|✓
|✘
|有限度
|18/5
|4/5
|荷蘭
|✘
|✘
|✓
|11/5
|11/5
|瑞士
|✘
|5
|✓
|11/5
|8/6
|葡萄牙
|✘
|✘
|有限度
|✘
|3/5
|愛爾蘭
|✘
|✘
|5月中
|✘
|5/5
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|15/5
|18/5
|1/5
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
歐洲主要國家疫情最新報道
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|西班牙
|239,639
|24,543
|意大利
|205,463
|27,967
|英國
|171,253
|26,771
|法國
|167,178
|24,376
|德國
|163,009
|6,623
|俄羅斯
|106,498
|1,073
|比利時
|48,519
|7,594
|荷蘭
|39,316
|4,795
|瑞士
|29,586
|1,737
|葡萄牙
|25,045
|989
|瑞典
|21,092
|2,586
|愛爾蘭
|20,612
|1,232
|奧地利
|15,452
|584
|歐洲整體
（不包括土耳其）
|1,373,444
|135,235
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月1日下午12時25分
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