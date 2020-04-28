【歐洲疫情分佈圖】俄羅斯日增6000確診 疫情未退卻

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【美國疫情】復工得個吉？餐廳不信安全 決定繼續停工
歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情持續，最早大規模爆發的西班牙和意大利，在確診及死亡病例增幅放緩下，已陸續放寬封城措施，逐步復工。但俄羅斯疫情亦未有退卻跡象，繼前一日增6,400宗病例，周一（27日）再增6,200宗確診病例，確診人數已超越中國。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|英國
|俄羅斯
|4月27日
星期一
|確診22.94萬
增0.28萬
死亡23,521
|確診15.71萬
增0.43萬
死亡21,092
|確診8.71萬
增0.62萬
死亡794
|4月26日
星期日
|確診22.66萬
增0.29萬
|確診15.28萬
增0.45萬
|確診8.09萬
增0.64萬
|4月25日
星期六
|確診22.37萬
增0.4萬
|確診14.83萬
增0.49萬
|確診7.45萬
增0.59萬
|4月24日
星期五
|確診21.97萬
增0.67萬
|確診14.34萬
增0.54萬
|確診6.86萬
增0.59萬
|4月23日
星期四
|確診21.3萬
增0.46萬
|確診13.8萬
增0.45萬
|確診6.27萬
增0.48萬
|確診數字未反映周二最新變化
|資料來源：Worldometer
俄羅斯再增6,198人確診新冠肺炎，累計增至8.71萬人確診，超越了中國官方公布的82,830宗。俄羅斯的活躍病例（未痊癒病例）佔7.9萬宗，反映疫情仍未受控。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，死亡人數仍較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。
英國的新增確診約4,300宗，累計15.71萬人確診，活躍病例有13.57萬宗，疫情未完全放緩。英國首相約翰遜（Boris Johnson）於周一復工，重新帶領抗疫工作。有政府專家建議，英國應仿傚南韓的做法，逐步解封及追蹤接觸史。
意大利前一日再增1,739人確診新冠肺炎，為自3月10日以來最低，累計增至超過19.94萬人確診，但目前活躍病例僅有10.58萬宗，疫情趨向平穩。
西班牙周一新增2,793宗確診病例，累計增至22.94萬宗。目前活躍病例約有8.5萬宗，較上周疫情高峰的10萬宗，呈明顯緩和趨勢。死亡病例則新增331宗，增至2.35萬宗。
西班牙已於周日（26日）起，允許全國630萬名14歲以下的兒童，每天出門活動一小時；由5月2日起將允許民眾外出運動和散步，5月中會進一步放寬其他措施。
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周二（28日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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