【歐洲疫情分佈圖】俄羅斯日增6000確診 疫情未退卻

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國俄羅斯疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情持續，最早大規模爆發的西班牙和意大利，在確診及死亡病例增幅放緩下，已陸續放寬封城措施，逐步復工。但俄羅斯疫情亦未有退卻跡象，繼前一日增6,400宗病例，周一（27日）再增6,200宗確診病例，確診人數已超越中國。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 英國 俄羅斯 4月27日

星期一 確診22.94萬

增0.28萬

死亡23,521 確診15.71萬

增0.43萬

死亡21,092 確診8.71萬

增0.62萬

死亡794 4月26日

星期日 確診22.66萬

增0.29萬 確診15.28萬

增0.45萬 確診8.09萬

增0.64萬 4月25日

星期六 確診22.37萬

增0.4萬 確診14.83萬

增0.49萬 確診7.45萬

增0.59萬 4月24日

星期五 確診21.97萬

增0.67萬 確診14.34萬

增0.54萬 確診6.86萬

增0.59萬 4月23日

星期四 確診21.3萬

增0.46萬 確診13.8萬

增0.45萬 確診6.27萬

增0.48萬 確診數字未反映周二最新變化 資料來源：Worldometer

俄羅斯再增6,198人確診新冠肺炎，累計增至8.71萬人確診，超越了中國官方公布的82,830宗。俄羅斯的活躍病例（未痊癒病例）佔7.9萬宗，反映疫情仍未受控。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，死亡人數仍較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。

英國的新增確診約4,300宗，累計15.71萬人確診，活躍病例有13.57萬宗，疫情未完全放緩。英國首相約翰遜（Boris Johnson）於周一復工，重新帶領抗疫工作。有政府專家建議，英國應仿傚南韓的做法，逐步解封及追蹤接觸史。

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意大利前一日再增1,739人確診新冠肺炎，為自3月10日以來最低，累計增至超過19.94萬人確診，但目前活躍病例僅有10.58萬宗，疫情趨向平穩。

西班牙周一新增2,793宗確診病例，累計增至22.94萬宗。目前活躍病例約有8.5萬宗，較上周疫情高峰的10萬宗，呈明顯緩和趨勢。死亡病例則新增331宗，增至2.35萬宗。

西班牙已於周日（26日）起，允許全國630萬名14歲以下的兒童，每天出門活動一小時；由5月2日起將允許民眾外出運動和散步，5月中會進一步放寬其他措施。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／229,422宗／23,521死

意大利／199,414宗 / 26,977死

法國／165,977宗／23,327死

德國／158,758宗／6,126死

英國／158,348宗／21,157死

土耳其（橫跨歐亞）／112,261宗／2,900死

俄羅斯／87,147宗／794死

比利時／46,687宗／7,207死

荷蘭／38,440宗／4,534死

瑞士／29,164宗／1,665死

葡萄牙／24,027宗／928死

愛爾蘭／19,648宗／1,102死

瑞典／18,926宗／2,274死

奧地利／15,274宗／549死

波蘭／11,902宗／562死

羅馬尼亞／11,339宗／646死

白俄羅斯／11,289宗／75死

烏克蘭／9,410宗／239死

丹麥／8,896宗／427死

挪威／7,599宗／205死

捷克／7,449宗／223死

塞爾維亞／6,630宗／125死

芬蘭／4,695宗／193死

盧森堡／3,729宗／88死

摩爾多瓦／3,481宗／102死

匈牙利／2,649宗／291死

希臘／2,534宗／136死

克羅地亞／2,039宗／59死

冰島／1,792宗／10死

愛沙尼亞／1,647宗／50死

波黑／1,565宗 / 60死

立陶宛／1,449宗／41死

斯洛文尼亞／1,402宗／83死

北馬其頓／1,399宗／65死

保加利亞／1,387宗／58死

斯洛伐克／1,381宗／18死

拉脫維亞／836宗／13死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／822宗／15死

安道爾／743宗／40死

阿爾巴尼亞／736宗／28死

聖馬力諾／538宗／41死

馬耳他／450宗／4死

黑山／321宗／7死

摩納哥／95宗／4死

列支敦士登／82宗／1死

梵蒂岡／9宗

以上數字截至香港時間周二（28日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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