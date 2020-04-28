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【歐洲疫情分佈圖】俄羅斯日增6000確診 疫情未退卻

環球社會熱點 16:39 2020/04/28

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【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國俄羅斯疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情持續，最早大規模爆發的西班牙和意大利，在確診及死亡病例增幅放緩下，已陸續放寬封城措施，逐步復工。但俄羅斯疫情亦未有退卻跡象，繼前一日增6,400宗病例，周一（27日）再增6,200宗確診病例，確診人數已超越中國。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 英國 俄羅斯
4月27日
星期一		 確診22.94萬
增0.28萬
死亡23,521		 確診15.71萬
增0.43萬
死亡21,092		 確診8.71萬
增0.62萬
死亡794
4月26日
星期日		 確診22.66萬
增0.29萬		 確診15.28萬
增0.45萬		 確診8.09萬
增0.64萬
4月25日
星期六		 確診22.37萬
增0.4萬		 確診14.83萬
增0.49萬		 確診7.45萬
增0.59萬
4月24日
星期五		 確診21.97萬
增0.67萬		 確診14.34萬
增0.54萬		 確診6.86萬
增0.59萬
4月23日
星期四		 確診21.3萬
增0.46萬		 確診13.8萬
增0.45萬		 確診6.27萬
增0.48萬
確診數字未反映周二最新變化
資料來源：Worldometer

俄羅斯再增6,198人確診新冠肺炎，累計增至8.71萬人確診，超越了中國官方公布的82,830宗。俄羅斯的活躍病例（未痊癒病例）佔7.9萬宗，反映疫情仍未受控。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，死亡人數仍較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。

英國的新增確診約4,300宗，累計15.71萬人確診，活躍病例有13.57萬宗，疫情未完全放緩。英國首相約翰遜（Boris Johnson）於周一復工，重新帶領抗疫工作。有政府專家建議，英國應仿傚南韓的做法，逐步解封及追蹤接觸史。

【英國疫情】ICU異常發炎病童急增 或關新冠肺炎事

【英國疫情】退伍軍人籌款過億 皇家郵政蓋章賀百歲壽辰

意大利前一日再增1,739人確診新冠肺炎，為自3月10日以來最低，累計增至超過19.94萬人確診，但目前活躍病例僅有10.58萬宗，疫情趨向平穩。

西班牙周一新增2,793宗確診病例，累計增至22.94萬宗。目前活躍病例約有8.5萬宗，較上周疫情高峰的10萬宗，呈明顯緩和趨勢。死亡病例則新增331宗，增至2.35萬宗。

西班牙已於周日（26日）起，允許全國630萬名14歲以下的兒童，每天出門活動一小時；由5月2日起將允許民眾外出運動和散步，5月中會進一步放寬其他措施。

【英國疫情】約翰遜已復工 政府專家倡仿傚南韓解封

【德國疫情】勞工部長倡就在家工作權立法 近期經驗反映可行

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新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【意大利疫情】下月4日逐步解封 意甲或有望復賽

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／229,422宗／23,521死
  • 意大利／199,414宗 / 26,977死
  • 法國／165,977宗／23,327死
  • 德國／158,758宗／6,126死
  • 英國／158,348宗／21,157死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／112,261宗／2,900死
  • 俄羅斯／87,147宗／794死
  • 比利時／46,687宗／7,207死
  • 荷蘭／38,440宗／4,534死
  • 瑞士／29,164宗／1,665死
  • 葡萄牙／24,027宗／928死
  • 愛爾蘭／19,648宗／1,102死
  • 瑞典／18,926宗／2,274死
  • 奧地利／15,274宗／549死
  • 波蘭／11,902宗／562死
  • 羅馬尼亞／11,339宗／646死
  • 白俄羅斯／11,289宗／75死
  • 烏克蘭／9,410宗／239死
  • 丹麥／8,896宗／427死
  • 挪威／7,599宗／205死
  • 捷克／7,449宗／223死
  • 塞爾維亞／6,630宗／125死
  • 芬蘭／4,695宗／193死
  • 盧森堡／3,729宗／88死
  • 摩爾多瓦／3,481宗／102死
  • 匈牙利／2,649宗／291死
  • 希臘／2,534宗／136死
  • 克羅地亞／2,039宗／59死
  • 冰島／1,792宗／10死
  • 愛沙尼亞／1,647宗／50死
  • 波黑／1,565宗 / 60死
  • 立陶宛／1,449宗／41死
  • 斯洛文尼亞／1,402宗／83死
  • 北馬其頓／1,399宗／65死
  • 保加利亞／1,387宗／58死
  • 斯洛伐克／1,381宗／18死
  • 拉脫維亞／836宗／13死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／822宗／15死
  • 安道爾／743宗／40死
  • 阿爾巴尼亞／736宗／28死
  • 聖馬力諾／538宗／41死
  • 馬耳他／450宗／4死
  • 黑山／321宗／7死
  • 摩納哥／95宗／4死
  • 列支敦士登／82宗／1死
  • 梵蒂岡／9宗

以上數字截至香港時間周二（28日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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