【歐洲復工及疫情一覽】法國強制戴口罩 俄羅斯確診破10萬

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國俄羅斯疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封，為防範復工後引爆第2波疫情，多個原本抗拒呼籲國民戴口罩的國家都紛紛妥協，頒令強制國民外出到公眾場所，或乘坐公共交通工具時必須戴口罩，以減低播疫風險。

最新頒令戴口罩的是法國，預定5月11日起放寬限制措施，屆時將強制民眾在乘坐公共交通工具時戴口罩；學生復課後，也需佩戴口罩，但幼稚園學生可獲豁免。政府亦要求企業為員工提供口罩，當局會協助小企業購買口罩。

疫情方面，英國宣布將護理院舍的數據納入計算，令死亡人數單日急增4,419宗，累計26,097人不治。

歐洲之中，俄羅斯的疫情持續惡化，單日確診急增7,099宗，累計確診突破10萬，為歐洲第6個確診逾10萬的國家。

西班牙死亡病例增加268宗，是近6周以來最低，總死亡人數2.4萬多人。

【歐洲疫情】一文看清各國復工解封時間表

（歐洲各國確診數字請往下看）

歐洲主要國家解封情況一覽

國家/措施 強制戴口罩 限聚人數 恢復營商 恢復上課 預定進一步解封日期 西班牙 ✘ ✘ 有限度 9月 2/5 意大利 ✓ 15 有限度 9月 4/5 法國 ✓ 10 有限度 11/5 11/5 英國 ✘ 2 有限度 ✘ 7/5 德國 ✓ 2 有限度 中學3/5 6/5 俄羅斯 ✘ ✘ 有限度 ✘ 11/5 比利時 ✓ ✘ 有限度 18/5 4/5 荷蘭 ✘ ✘ ✓ 11/5 11/5 瑞士 ✘ 5 ✓ 11/5 8/6 葡萄牙 ✘ ✘ 有限度 ✘ 3/5 愛爾蘭 ✘ ✘ 5月中 ✘ 5/5 瑞典 ✘ 50 ✓ ✓ ✘ 奧地利 ✓ 10 15/5 18/5 1/5 註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃

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歐洲主要國家疫情最新數據一覽

國家/數字 累計確診病例 累計死亡病例 西班牙 236,899 24,275 意大利 203,591 27,682 法國 166,420 24,087 英國 165,221 26,097 德國 161,539 6,467 俄羅斯 106,498 1,073 比利時 48,519 7,594 荷蘭 38,802 4,711 瑞士 29,407 1,716 葡萄牙 24,505 973 愛爾蘭 20,253 1,190 瑞典 20,302 2,462 奧地利 15,452 584 歐洲整體

（不包括土耳其及以色列） 1,356,158 133,178 資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港4月30日下午5時

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