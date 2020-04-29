【歐洲復工及疫情一覽】法國也強制戴口罩 德國放寬限制後疫情稍反彈

上一篇文章
【美股業績】波音上季業績見紅 轉盈為虧近50億
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封，為防範復工後引爆第2波疫情，多個原本抗拒呼籲國民戴口罩的國家都紛紛妥協，頒令強制國民外出到公眾場所，或乘坐公共交通工具時必須戴口罩，以減低播疫風險。
最新頒令戴口罩的是法國，預定5月11日起放寬限制措施，屆時將強制民眾在乘坐公共交通工具時戴口罩；學生復課後，也需佩戴口罩，但幼稚園學生可獲豁免。而政府亦要求企業為員工提供口罩，當局會協助小企業購買口罩。
（歐洲各國確診數字請往下看）
歐洲主要國家解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✘
|✘
|有限度
|9月
|2/5
|意大利
|✓
|15
|有限度
|9月
|4/5
|法國
|✓
|10
|有限度
|11/5
|11/5
|英國
|✘
|2
|有限度
|✘
|7/5
|德國
|✓
|2
|有限度
|中學3/5
|6/5
|俄羅斯
|✘
|✘
|有限度
|✘
|11/5
|比利時
|✓
|✘
|有限度
|18/5
|4/5
|荷蘭
|✘
|✘
|✓
|11/5
|11/5
|瑞士
|✘
|5
|✓
|11/5
|8/6
|葡萄牙
|✘
|✘
|有限度
|✘
|3/5
|愛爾蘭
|✘
|✘
|5月中
|✘
|5/5
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|15/5
|18/5
|1/5
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
歐洲主要國家疫情最新報道
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|西班牙
|232,128
|23,822
|意大利
|201,505
|27,359
|法國
|165,911
|23,660
|英國
|161,145
|21,678
|德國
|159,912
|6,314
|俄羅斯
|99,399
|972
|比利時
|47,334
|7,331
|荷蘭
|38,416
|4,566
|瑞士
|29,264
|1,699
|葡萄牙
|24,322
|948
|愛爾蘭
|19,877
|1,159
|瑞典
|19,621
|2,355
|奧地利
|15,357
|569
|歐洲整體
(不包括土耳其及以色列)
|1,329,524
|126,569
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港4月29日下午5時
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品