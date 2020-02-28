  • 21°C
香港時間 : 2020228日 (五) 22:20
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

IDC料下半年全球手機出貨量U型反彈 惟全年仍萎縮2.3%

金融經濟 16:10 2020/02/28

分享：

IDC估計，5G將促進全球手機出貨量在2021年回歸增長步伐。

市場調查機構IDC表示，受新冠肺炎 (俗稱武漢肺炎）影響，預計上半年智能手機出貨量按年跌10.6%，全球智能手機市場將會萎縮2.3%，出貨量或略高於13億部。不過，5G將促進全球手機出貨量會在2021年回歸增長步伐，料按年增長6.3%。

IDC解釋，全球最大手機市場中國最受肺炎衝擊，其他主要地區的供應鏈因而受阻，工廠關閉，強制隔離和物流及出行等障礙使供應商難以製造和交付設備，且在政府刺激措施生效前，中國的需求衝擊將會延續幾個季度。但隨疫情改善，5G網絡進一步擴建，預計從第三季度開始，全球智能手機市場的情況將會好轉，料下半年開始，全球智能手機出貨量呈U型回升。

另外，IDC指，由於中國手機市場在3月的潛在復甦時難以回復至去年的水平，料內地首季出貨量按年跌40%。同時，消費者傾向從網絡渠道購買智能手機，相信上半年綫上銷售佔比會增加，這或反映購買行為的永久轉變。

相關文章：

【5G手機】中國2月手機銷量料「腰斬」 小米盧偉冰：小米市佔持續增長

【新冠肺炎】IDC︰中國首季電子產品出貨量料跌40% 全年挫10%

IDC： 去年中國平板電腦市場蘋果續稱霸 疫情料累首季出貨量跌30%

蘋果2021年印度開設首間零售店

【武漢肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

責任編輯：袁諾曦

疫情 5G 小米 肺炎 新冠肺炎 智能手機 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指暴瀉1190點　騰訊ADR較港收市價低逾10元（不斷更新）
道指暴瀉1190點　騰訊ADR較港收市價低逾10元（不斷更新）
道指本周4日累跌逾3000點 恒指再次超前道指
道指本周4日累跌逾3000點 恒指再次超前道指
滙豐阿里散戶護盤 滙豐驚見「五千人操」（第三版）
滙豐阿里散戶護盤 滙豐驚見「五千人操」（第三版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
港股夜期反覆再跌194點　失26000關（不斷更新）
港股夜期反覆再跌194點　失26000關（不斷更新）
【口罩供應】連秘魯80萬個口罩都掃到　Big Big Shop首批1200盒口罩明日開放登記（附登記方法）
【口罩供應】連秘魯80萬個口罩都掃到　Big Big Shop首批1200盒口罩明日開放登記（附登記方法）