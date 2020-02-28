IDC料下半年全球手機出貨量U型反彈 惟全年仍萎縮2.3%

▲ IDC估計，5G將促進全球手機出貨量在2021年回歸增長步伐。

市場調查機構IDC表示，受新冠肺炎 (俗稱武漢肺炎）影響，預計上半年智能手機出貨量按年跌10.6%，全球智能手機市場將會萎縮2.3%，出貨量或略高於13億部。不過，5G將促進全球手機出貨量會在2021年回歸增長步伐，料按年增長6.3%。

IDC解釋，全球最大手機市場中國最受肺炎衝擊，其他主要地區的供應鏈因而受阻，工廠關閉，強制隔離和物流及出行等障礙使供應商難以製造和交付設備，且在政府刺激措施生效前，中國的需求衝擊將會延續幾個季度。但隨疫情改善，5G網絡進一步擴建，預計從第三季度開始，全球智能手機市場的情況將會好轉，料下半年開始，全球智能手機出貨量呈U型回升。

另外，IDC指，由於中國手機市場在3月的潛在復甦時難以回復至去年的水平，料內地首季出貨量按年跌40%。同時，消費者傾向從網絡渠道購買智能手機，相信上半年綫上銷售佔比會增加，這或反映購買行為的永久轉變。

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責任編輯：袁諾曦