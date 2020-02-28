交銀洪灝：環球股市陷瘟疫咒　市場低估疫情對經濟衝擊

▲ 洪灝指，近日疫情以幾何級增長，海外新新型冠狀病毒肺炎的確診個案首超中國，市場情緒從極端樂觀轉為極度悲觀。

美股連日急挫，中港股市未能倖免，港股一度失守26000關。交銀國際研究部主管洪灝以「瘟疫咒」為題，認為，市場仍低估新型冠狀病毒疫情對全球經濟造成的影響，雖然短期內海外市場可能出現短暫旳超跌技術反彈，但情緒波動轉瞬即逝，跟隨市場情緒變化去接這種飛刀會非常危險，市場的風險已經飆升。

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洪灝指，近日疫情以幾何級增長，海外新新型冠狀病毒肺炎的確診個案首超中國，市場情緒從極端樂觀轉為極度悲觀，現時許多重倉股跌幅超過10%，許多大基金將被迫減持，以降低組合風險，並應對贖回的壓力，導致市場價格動能極端負面，結果超賣引發更大規模的超賣。

中國為控制疫情，強制執行隔離措施，將武漢封城，使疫情得到有效控制。洪灝表示，西方政府的執行力則相對較弱，因此建議外國政府設定明確的應對策略，預期海外疫情出現可以預期的拐點之前，海外市場仍將受困。

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現時市場普遍估算，疫情對經濟的負面衝擊約0.5%至1%。洪灝坦言，這是不可能的，市場必須注意公司流動性的變化，近日美國信貸市場信用債發行為零，這種情況只會在假期或大型危機中才出現，同時標普500指數已有約200家公司發出與疫情有關的盈利預警或風險表述，全球供應鏈也將受衝擊，如美國多種從中國進口的藥物開始出現供應短缺，口罩等醫療用品亦嚴重不足。

美國總統大選已拉開帷幕，洪灝認為，自稱「社會主義者」的民主黨人桑德斯一馬當先，其均貧富、全醫保等政策將急劇擴大美國政府已經岌岌可危的財政赤字，並干擾美債的正常發行，若新冠病毒疫情拖垮了美國經濟和股市，使對於市場和商業非常不利的桑德斯上台，那才真是這次病毒最重要的歷史意義。