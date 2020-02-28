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【科技一周回顧】港創科投資近120億元　歐盟擬立法規管電池設計

科技 20:00 2020/02/28

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【新冠肺炎】港企創手機APP「2 THX」　整合口罩開賣消息

在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情威脅下，口罩及防疫物資成為搶手貨，香港甚至出現缺貨情況，撲口罩更成為港人的日常生活。為得到最快及最新補貨資訊，不少港人會留意社交平台，近日本地一間科企公司就開發電話應用程式「2 Thx」，透過用人工智能監察Facebook專頁，整合口罩及防疫用品開賣的最新消息。

<<全民派錢1萬蚊幾時到？楊偉雄：網上銀行收款快

2.【財政預算案2020】創科投資近120億元　建微電子中心＋優化科技券（附懶人包）

財政司司長陳茂波於《財政預算案》中表示，創科是推動未來經濟發展的重要動力。過去3年，政府推出多項政策，亦提供過千億元支持一系列發展創科的措施。惟要讓創科成為成熟產業，仍有一段路要走。

他指出，未來將加大投資於4大領域，包括推動研發、再工業化及產業發展、發展創科基建，以及支援初創企業，連同相關撥款，預留金額高達約118.62億元。此外，政府亦正探討與可重用口罩相關的應用科技方案。

3.歐盟擬立法規管電池設計　為減少電子垃圾

最近，為進一步減少電子垃圾，歐盟正針對智能手機電池的規格推出新法例， 並最快於3月中旬提交草案。

據科技網站XDA Developer報道，歐洲委員會副主席Frans Timmermans，最近正計劃訂立新法案，強制電子產品生產商，製造容易更換及拆卸的電池。歐盟希望，可以藉此鼓勵用戶更換電池，而不是棄置手機，從而達到減少電子垃圾數量。

<<美國人臉識別初創數據外洩　聲稱不涉及人臉圖像數據

4.AirTag定位裝置細節曝光　機身防水+磁吸式充電

日前有傳聞指，Apple將在3月底舉行的春季發佈會，正式發表AirTag追蹤配件。有關這個小型追蹤裝置的傳聞，去年底開始已經在網絡流傳。起初有網民在iOS 13的程式碼中發現AirTag的資訊，預料將會配合iPhone 11發表，結果卻未有實現。隨著Apple的春季發佈會漸近，AirTag的傳聞又再度流出。

責任編輯：李寶如

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