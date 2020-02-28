▲ 新冠肺炎病毒測試失準 新西蘭首宗確診為「假陰性」 喉鼻陰性肺陽性

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在全球愈擴愈大，新西蘭衛生部長稱，新西蘭證實首宗新冠肺炎確診個案為「假陰性」，先後從患者喉嚨和鼻咽處採集的兩個樣本均為陰性，但其後檢驗到患者肺部，對新冠肺炎病毒呈陽性反應。

【歐洲疫情分佈】確診升不停 官方統計追不上

日本疫情終於全國停課 官員議員竟然炮轟

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，周五（28日）證實，一宗新冠肺炎疑似病例，經檢測後呈陽性。該患者現年60歲，為新西蘭公民，最近從伊朗經巴厘島（Bali）回國。他先前曾兩次對新冠肺炎的測試呈陰性。

新西蘭衛生局長布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示，此人本周從伊朗回國。從他的喉嚨或鼻咽處採集兩個樣本均為陰性，但其後患者肺部的樣本結果為陽性。該人於周三（26日）晚上抵達新西蘭，然後乘私家車回家，現時在奧克蘭醫院被隔離。

美國恐現超級傳播 社區爆發首病人延誤4日確診

【日本疫情分佈】全國10死 北海道緊急狀態

他表示，目前新冠肺炎在新西蘭擴散的風險很低。衛生官員已經開始追踪患者的其他親密接觸者，包括與患者乘坐從巴厘島到新西蘭，同一班飛機的乘客。

新西蘭衛生部表示，任何乘坐過阿聯酋航空EK450，於2月26日抵達奧克蘭的人，都應致電0800 358 5453與新西蘭衛生部聯繫。

日本神奈川縣新病毒檢測 30分鐘有結果

早前，阿德恩表示，新冠病毒的流行將對新西蘭的經濟增長產生不可避免的影響。新西蘭最大的貿易夥伴是中國，其肉類、奶製品、木材和海鮮的出口商的中國訂單紛紛被取消，新西蘭食品銷售、旅遊業和服務業與中國關係密切。

南韓新天地教主或遭起訴 首爾研撤教會登記

美隔離區恐變播毒區 防具不足如常回家

責任編輯：曾子龍