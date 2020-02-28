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自駕巴士台北5月上路測試　最快9月開放試乘

科技 18:00 2020/02/28

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台北市今日宣布，將於今年5月起，在信義路公車專用道測試3輛自駕巴士，最快9月開放民眾試乘。

自動駕駛汽車在本港並未普及，反觀台灣已領先一步。台北市今日宣布，與當地初創智慧駕駛公司合作，推出「台北市信義路公車專用道自駕巴士創新實驗計畫」，將於今年5月起，在信義路公車專用道測試3輛自駕巴士，最快9月開放民眾試乘。

當局指，為期一年的三階段實驗中，第一階段為前置準備工作，4月底前需建立高識辨率地圖（High Definition map）、路口偵測設施、充電站、路側安全告示牌；第二階段預計5月開始，屆時3輛自駕巴士將於夜間時分，乘載測試人員上路考察；第三階段會在9月進行，將依據前一階段的測試結果，逐步開放夜間載客。

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台灣智慧駕駛行政總裁沈大維稱，自駕巴士有不同規格，4米巴士最多可承載9人，6米最多可承載34人。此外，具備3段障礙物偵測機制，距離目標物10米、8米和5米會有不同的減速控制，若5米內突然衝出障礙物，即會緊急煞停。基於安全考慮，實驗初期自駕巴士將以10至20公里時速行駛，之後會根據測試結果逐步放寬，調整行駛時速與測試時間。

為填補夜間公共運輸，以及解決司機人手不足的問題，台北市去年與智慧駕駛簽訂合作協議，向經濟部申請無人載的創科實驗計畫，並於今年2月18日獲准通過。交通局運輸資訊科長鍾惠存表示，雖然2017年也曾在信義路測試自駕巴士，但當時屬封閉場地，自駕巴士無法識辨紅綠燈，而5月的測試計畫為開放場地，路邊將設置偵測裝置，能更了解自駕巴士遇到闖紅燈車輛和行人時的應變力。

責任編輯：姚慧儀

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