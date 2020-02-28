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【新冠肺炎】台灣防疫措施升級　口罩進口免關稅

商業 16:00 2020/02/28

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台灣即日起口罩進口免關稅，藥用酒精原料關稅減半。（法新社圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）爆發以來，台灣政府的防疫措施一直成為焦點。自當地迅速增設口罩生產線、限制口罩出口後，近日措施再升級。 即日起口罩進口免關稅，藥用酒精原料關稅減半。

【新冠肺炎】南韓26日起限口罩出口 讀者網購南韓口罩訂單被取消

據台灣媒體昨日報道，台灣政府考慮到全球疫情持續，未來口罩及藥用酒精的需求仍會上升，價格亦一直提高，故有需要適度降低進口成本。由即日起，包含N95及醫療等級的口罩，關稅則由7.5%降至零。進口藥用酒精在獲得相關部門批核後，關稅即可由20%降至10%，但食用酒精原料不包含在內。以上兩項措施均為期3個月，未來再視乎疫情調整。

【新冠肺炎】台灣成功增設60條口罩生產線　首批機器明日投產 

台灣是次應對疫情的工作被外界讚賞效率高、反應快，預計3月初口罩產能即可達到每日1000萬個。 香港方面，港府本月中亦推出300億元的防疫抗疫基金支援受疫情影響的企業及市民。

【新冠肺炎】資助20條口罩生產線 今年內必需投產

至於大眾關注的口罩供應，除了數間由民間自資開設的口罩生產商外，政府亦從3方面協助有興趣、有能力的香港廠商，包括生產力局提供技術支援、政府提供直接資助，並於一定時間內以合理價格採購。不過，當局暫時未有公布相關進度。

【新冠肺炎】港產口罩將發售 藥房會否入貨？

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責任編輯：葉泳珊

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