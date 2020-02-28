【即市解構】疫情擴散港股大跌約700點　恒指下一支持還看25500

▲ 分析認為，隨周日開始陸續有中國數據公布，不排除港股會再有一浪跌浪。

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）擴散至全球各地，A股跌逾3%，港股亦大跌逾700點，一度失守26000關。分析認為，美股連日暴挫，港股相對堅挺，但A股大跌下，港股亦難逃一跌，下關支持要看25500點。

港股大跌下，手機相關股份跌勢最慘烈，國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉指，相信與蘋果隔晚下挫有關，同時市場擔憂內地工廠復工進度緩慢，產業鏈的產能復甦時間可能延長，都影響手機相關設備股的表現。

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美股周四再跌逾千點，程嘉偉稱，現時歐美股市的走勢，與1月底時疫情在武漢大爆發時相若，市場過度擔心疫情的進展，以致歐美股市連日出現大調整，跌幅有點過份，中港股市也因此受累，但不排除連日暴挫後，歐美股市下周初會有技術反彈。

現時港股於26000水平徘徊，程嘉偉表示，隨周日開始陸續有中國數據公布，不排除港股會再有一浪跌浪，下一關支持位要數去年10月10日的低點25521點，屆時恒指市盈率約9倍，可伺機低吸疫情受惠股及新興經濟股份。

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