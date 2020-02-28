  • 21°C
香港時間 : 2020228日 (五) 22:18
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【課堂無邊界】Google教育社群助教師綫上授課　供G Suite教育版參考資源

科技 16:58 2020/02/28

分享：

資訊科技教育領袖協會主席黃健威指出，Google教育社群日前與Google香港推出一系列網上教學資源，助教師繼續授課。

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，全港學校延長停課至復活節假期後，有不少學校持續推行綫上教學，減低停課帶來的影響。Google香港日前與主力為學界提供教學及應用支援的Google教育社群（Google Educator Groups，GEG）合作，推出一系列網上教學資源，幫助教師藉免費綫上教育工具「G Suite教育版（G Suite for Education）」繼續授課。

GEG的資訊科技教育領袖協會（AITLE）主席、英華書院資訊科技主任黃健威指出，教師在進行電子教學或面對「單打獨鬥」困境，即使有意進行遙距教學，也未懂如何使用。

故GEG期望為本地及海外教師提供免費參考資源，包括舉辦網上工作坊解答教師疑難、建立播放清單、自學資源等，讓尚未熟悉Google網上教學工具的教師由淺入深，掌握關鍵教學互動功能。

該教育社群在上周一開始，以直播形式舉辦一連兩周共4場網上工作坊，向教師分享協助學與教之資源、G Suite教育版的應用心得，包括有何工具使用等，並有專人解答疑難。

＞＞＞【停課不停學】網絡需求增　電訊商為學生推免費SIM卡

G Suite教育版主要包括Google Classroom助老師管理各班別及科目的教學資源、隨時向學生發布信息，如提醒學生上課時間及需提交的作業，以及發放作業，檢視學生進度；Google Hangouts Meet則可實時進行視像教學，與學生有更多互動，免費版已能支援多達100人的視像會議。還可以使用其他Google工具如Drive、文檔、簡報、Gmail等實時協作。

G Suite教育版以網上形式運作，學生可透過手機或平板電腦輕鬆上課。（Google提供圖片）

Google香港營銷主管丁樂恩表示，G Suite教育版是一套以網上形式運作、毋須安裝軟件的免費學習工具，學生即使家中無電腦，亦可透過手機或平板電腦輕鬆上課。

事實上，隨着雲端服務在教育上各種應用在近年逐漸受重視，教育界對使用流動設備進行電子學習的需求增加。黃健威指就觀察所得，本港現時已有約400至500間中小學校採用G Suite教育版作為教學工具。

>＞＞教育科技掀熱潮　GRWTH支援網上學習

改功課減壓 互相分享資源

在聖公會諸聖中學任教初中電腦科的何嘉琪，以及在聖公會聖本德中學任教物理、通識及電腦科的孔任熙均表示，學校自2016採用G Suite教育版，對於網上授課、減低批改學生功課壓力、教師間互相分享教學資源也有幫助。

G Suite教育版（G Suite for Education）上的應用功能

G Suite教育版（G Suite for Education）上教師可自由建立作業、測驗、或重範使用過去作業予其他班級。

何嘉琪表示，平台可自動評改選擇題、對答案，為學生即時評分，有助教師投入更多時間跟進學生進度，因材施教。教師之間又可以分工製作教材並於互相分享，或邀請其他老師在直播期間觀課以促進交流。而過去曾經有學生不習慣、或將課本遺留在學校中，亦可以手寫並拍照上載提交功課。

G Suite教育版（G Suite for Education）上的應用功能

在促進學生在分組活動交流上，孔任熙舉例指，過往在通識課堂分組討論不同議題上的持分者衝突時，同學之間都是各自分組討論後逐一滙報，但現時藉該平台文檔工具的實時共同編輯功能，群策群力可更快觀察其他持份者的論點，再分析找出衝突點。

記者：張寶燕

相關文章

Google新工具助用家快速搜尋GIF圖
今日
Google新工具助用家快速搜尋GIF圖
【停課不停學】培養學生自律　線上學習平台成新趨勢
2020/02/20
【停課不停學】培養學生自律　線上學習平台成新趨勢
【Home Office】在家工作　如何跟同事維持有效溝通？
2020/02/27
【Home Office】在家工作　如何跟同事維持有效溝通？
【Home Office】實施在家工作　4要點需注意
2020/02/27
【Home Office】實施在家工作　4要點需注意
Google 學校 老師 疫情 軟件 雲端 聖公會諸聖中學 聖公會聖本德中學 英華書院 Gmail

上一篇文章

自駕巴士台北5月上路測試　最快9月開放試乘

下一篇文章

蘋果將推出内置觸控板iPad Pro鍵盤

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為風暴】Google警告華為用戶　不可用非授權方式下載GMS
【華為風暴】Google警告華為用戶　不可用非授權方式下載GMS
【新冠肺炎】亞馬遜警告口罩賣家勿亂加價
【新冠肺炎】亞馬遜警告口罩賣家勿亂加價
【Home Office】在家工作　如何跟同事維持有效溝通？
【Home Office】在家工作　如何跟同事維持有效溝通？
AirTag定位裝置細節曝光　機身防水+磁吸式充電
AirTag定位裝置細節曝光　機身防水+磁吸式充電
【新冠肺炎】外媒痛批中國　禁市民在微信、Twitter分享疫情資訊
【新冠肺炎】外媒痛批中國　禁市民在微信、Twitter分享疫情資訊
【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學
【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學