【課堂無邊界】Google教育社群助教師綫上授課　供G Suite教育版參考資源

▲ 資訊科技教育領袖協會主席黃健威指出，Google教育社群日前與Google香港推出一系列網上教學資源，助教師繼續授課。

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，全港學校延長停課至復活節假期後，有不少學校持續推行綫上教學，減低停課帶來的影響。Google香港日前與主力為學界提供教學及應用支援的Google教育社群（Google Educator Groups，GEG）合作，推出一系列網上教學資源，幫助教師藉免費綫上教育工具「G Suite教育版（G Suite for Education）」繼續授課。

GEG的資訊科技教育領袖協會（AITLE）主席、英華書院資訊科技主任黃健威指出，教師在進行電子教學或面對「單打獨鬥」困境，即使有意進行遙距教學，也未懂如何使用。

故GEG期望為本地及海外教師提供免費參考資源，包括舉辦網上工作坊解答教師疑難、建立播放清單、自學資源等，讓尚未熟悉Google網上教學工具的教師由淺入深，掌握關鍵教學互動功能。

該教育社群在上周一開始，以直播形式舉辦一連兩周共4場網上工作坊，向教師分享協助學與教之資源、G Suite教育版的應用心得，包括有何工具使用等，並有專人解答疑難。

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G Suite教育版主要包括Google Classroom助老師管理各班別及科目的教學資源、隨時向學生發布信息，如提醒學生上課時間及需提交的作業，以及發放作業，檢視學生進度；Google Hangouts Meet則可實時進行視像教學，與學生有更多互動，免費版已能支援多達100人的視像會議。還可以使用其他Google工具如Drive、文檔、簡報、Gmail等實時協作。

▲ G Suite教育版以網上形式運作，學生可透過手機或平板電腦輕鬆上課。（Google提供圖片）

Google香港營銷主管丁樂恩表示，G Suite教育版是一套以網上形式運作、毋須安裝軟件的免費學習工具，學生即使家中無電腦，亦可透過手機或平板電腦輕鬆上課。

事實上，隨着雲端服務在教育上各種應用在近年逐漸受重視，教育界對使用流動設備進行電子學習的需求增加。黃健威指就觀察所得，本港現時已有約400至500間中小學校採用G Suite教育版作為教學工具。

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改功課減壓 互相分享資源

在聖公會諸聖中學任教初中電腦科的何嘉琪，以及在聖公會聖本德中學任教物理、通識及電腦科的孔任熙均表示，學校自2016採用G Suite教育版，對於網上授課、減低批改學生功課壓力、教師間互相分享教學資源也有幫助。

▲ G Suite教育版（G Suite for Education）上的應用功能

▲ G Suite教育版（G Suite for Education）上教師可自由建立作業、測驗、或重範使用過去作業予其他班級。

何嘉琪表示，平台可自動評改選擇題、對答案，為學生即時評分，有助教師投入更多時間跟進學生進度，因材施教。教師之間又可以分工製作教材並於互相分享，或邀請其他老師在直播期間觀課以促進交流。而過去曾經有學生不習慣、或將課本遺留在學校中，亦可以手寫並拍照上載提交功課。

▲ G Suite教育版（G Suite for Education）上的應用功能

在促進學生在分組活動交流上，孔任熙舉例指，過往在通識課堂分組討論不同議題上的持分者衝突時，同學之間都是各自分組討論後逐一滙報，但現時藉該平台文檔工具的實時共同編輯功能，群策群力可更快觀察其他持份者的論點，再分析找出衝突點。

記者：張寶燕