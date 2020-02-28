YouTube擬放寬廣告機制　允許創作者於影片賣廣告位

▲ 最近YouTube正進行小規模的試點項目，容許平台上的內容提供者，選擇是否在自己的影片中出售廣告位。

於YouTube投放廣告絕對是一宗大生意，單計2019年，YouTube的廣告收入便為Google進漲超過150億美元（約1169億港元）。最近YouTube正進行小規模的試點項目，容許平台上的內容提供者，直接於自己的影片中，向合作品牌出售廣告位。

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Youtube影片貨幣化一直備受爭議，由於現時Youtube的主要收入來源，就是在影片中落廣告，若果熱門影片中無法置入廣告的話，Youtube將承受巨大利益損失。因此，該企一直呼籲知名Youtuber啟用影片中的貨幣化功能，但廣告置入時間拉長，會影響觀眾體驗，令不少Youtuber卻步。

外媒Tubefilter報道，YouTube未來可能允許創作者在自己影片中出售廣告位。YouTube產品管理總監Tom Leung於Creator Insider頻道中指，正在測試一種新方法，讓創作者向正在合作的品牌銷售廣告位，相信此舉將吸引不少YouTuber，能夠從中賺取廣告收入。不過，Tom Leung並未透露任何廣告銷售細節，YouTube亦拒絕評論事件。

責任編輯：姚慧儀