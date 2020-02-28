【新冠肺炎】Google、微軟計劃將生產綫移至越南

▲ 不少科企都將生產綫設立在中國，最近受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，中國生產綫受到阻滯，為確保Pixel 4a能如期出貨，Google有意將生產綫遷移到越南。

不少科企都將生產綫設立在中國，最近受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，中國生產綫受到阻滯，為確保Pixel 4a能如期出貨，Google有意將生產綫遷移到越南。

據《日經亞洲評論》報道指，有消息人士透露，Google原定在4月份生產Pixel 4a手機，最近決定轉移到越南生產，並於下半年生產Pixel 5。事實上，去年Google就與相關夥伴合作，開設越南工廠製造Pixel系列手機。當時，Google受到中美貿易衝擊，最近又受疫情影響，促使Google開始將一部分生產程序，搬遷到越南製造。

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事實上，較早前中美貿易戰，已導致不少科企計劃將生產綫移出中國。微軟（Microsoft）已計劃在4至6月期間，在越南北部生產Surface系列，包括筆記型電腦的產品，這亦是微軟首次在中國以外生產電腦產品。

零件供應受影響 三星新機或延遲生產

外媒指，疫情亦影響iPhone生產。蘋果公司早前日發聲明指，iPhone在全球的生產受影響，加上中國需求受拖累，將無法實現本季度的收入預期。

至於三星，目前其智能手機有多達5成是在越南製造。近年，三星在內地市場的競爭力漸減，令品牌在去年結束位於中國的智能手機生產線，轉至越南等東南亞國家。不過，由於來自中國的零件供應鏈無法預期發貨，三星的智能手機業務有影響。路透社指出，三星的智能手機生產或有可能因此延遲，尤其是新機種。

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越南工業和貿易部發聲明中指，因疫情引發混亂，汽車、電子儀器、手機的廠商難於獲取生產所需的物資或原料。越南所需的原料及設備高度仰賴中國供應。當局於近日另引用越南電子機器業界團體的報告指出，疫情若無法在未來1.5個月內控制的話，零件及原料的庫存將耗盡，屆時越南的電視、手機的產量將會大減。

責任編輯：楊匡然、李寶如