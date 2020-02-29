掃地機械人爆安全漏洞　黑客可遙控及遠程偷窺

▲ 香港亦有售的Trifo Ironpie M6智能視覺掃地機械人，被揭存在嚴重漏洞，黑客可遠程查看其錄影畫面，並發動拒絕服務的攻擊。

有沒有試過在家使用清潔機械人時，機械人不按指定路線走，反而無故四圍轉？科技雖然為生活帶來方便，但隨時成為被黑客攻擊的缺口，危害個人私隱。全球資訊安全大會（RSA Conference）在2月24日到28日於美國三藩市舉行，今年的大會主題是人為因素（Human Element），Checkmarx安全研究主管Erez Yalon表示，在香港有售的Trifo Ironpie M6智能視覺掃地機械人存在嚴重漏洞，黑客可遠程查看其錄影畫面，並發動拒絕服務的攻擊。

智能家居現漏洞 黑客易入侵

【網絡安全】物聯網為黑客提供入侵方式 Android手機易被入侵

Erez Yalon接受外媒Threatpost訪問時指，Trifo Ironpie M6被揭有多個保安漏洞，除讓黑客於手機中植入惡意程式，騎劫機械人以發動阻斷服務攻擊（DDoS）外，更可利用機械人身上的鏡頭來偷窺私生活。

事實上，生產商Trifo早於去年12月便知悉問題，卻一直沒有採取任何修復方案。Yalon建議，用家可遮蓋鏡頭，或截斷Wi-Fi連線功能，避免被黑客輕易入侵關鍵位。

他又認為，這些智能產品的確能為日常生活帶來便利，但消費者亦必須盡可能地理解相應風險，同時呼籲設備製造商正視產品安全。「雖然針對物聯網（IoT）設備的安全，以及相關法規的討論越來越多，但本身這些連接設備仍存在高風險，為智能家居帶來私隱威脅。此外，不斷演變的殭屍網絡，也正向全球發起規模更大的DDoS攻擊。」

責任編輯：姚慧儀