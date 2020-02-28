全民派錢1萬蚊幾時到？楊偉雄：網上銀行收款快

▲ 針對全民派錢，創新及科技局局長楊偉雄今日出席電台節目後表示，當局將利用新渠道，譬如網上銀行加快收款。

《財政預算案2020》早前宣布，18歲以上香港永久居民每人將獲派一萬元，不過「如何派」、「錢幾時到手」等仍是未知之數。創新及科技局局長楊偉雄今日出席電台節目後表示，當局將探用科技方案，將出錯機會減到最低，並盡量利用新的渠道，譬如網上銀行加快收款。

至於另一個全民關注的「口罩荒」問題，他指出，口罩現在是一個全球性的問題，不是香港單一的問題，強調政府正全力採購口罩，所做的工夫不下於其他地區。「生產方面，現時有些國家禁止出口機械，或禁止出口原材料，這是要面對的問題，這是全球也要面對的問題。」

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此外，創科局將資助研發可重用口罩。他稱：「生產力促進局會協助業界（設立口罩生產線），怎樣生產、怎樣布局、怎樣把效率做到最高。但我們幫的地方不是助你開設廠房，而是助你能夠最快開設廠房，例如尋找潔淨廠房，以及在科技上最需要幫助的地方。」

楊偉雄強調，《財政預算案》中與創科有關項目，均是投放針對性的資源，令現時行之有效的措施繼續優化，如增加科技券資助額。而未來基金可以直接投資於香港與創科有關的項目，對創科企業來說是好消息。惟受疫情影響，拖累會議延遲10幾至20日，智慧燈柱技術諮詢專責委員會表示，會盡快提交報告，但未有指定日子。

責任編輯：姚慧儀