【新股IPO】新股唔怕大跌市闖關　記者會隔開似考場

新冠肺炎疫情瀰漫底下，不少財經界記者會均已取消，不過，沉寂一時的新股市場忽然熱鬧起來，雖然部分新股發行人，在投資者路演或傳媒發布會，均以綫上形式進行；不過，亦有部分公司如常召開投資者路演及傳媒發布會，做足防疫措施。

近日又再次掀起新股上市潮，截至2月28日（周五）合共8間公司進行招股，總集資額逾25億元。基於新冠肺炎疫情，大部分的新股發布會均於視像形成進行。早前以視像形式舉行新股發布會的包括，九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 、煜盛文化 （新上市編號：01859） 等。

▲ 部分新股發行人，如九尊數字互娛以視像形式舉行發布會。

發布會前做足預防措施

眾多新股中，僅深藍科技 （新上市編號：01950） 及常達 （新上市編號：01433） 如常與傳媒及投資者會面。舉行發布會前，公關公司要求所有在場人士，包括公司管理層、保薦人、投資者、記者等需求使用消毒酒精搓手液消毒及量度體溫後，才能進入會場內。

▲ 出席新股發布會時，投資者或記者等均需要量度體溫。

記者會隔開似考場

除了文憑試準考生的座位間距需要擴大距離，公關公司亦規定發布會場內的座位前後左右均相距一定距離。

▲ 今日舉行新股發布會的常達控股，座位均相距一定距離。

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