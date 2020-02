▲ 新冠肺炎美國疫情 夏威夷無事也瘋搶物資

新型冠狀病毒肺炎(又稱武漢肺炎)蔓延全球,美國情況亦變差,開始出現社區傳播。目前美國當地的確診個案,大部來集中在加州,夏威夷暫未有確診個案,但氣氛亦變得緊張,民眾未雨綢繆,蜂擁至商店購買物資,貨架被搶購一空。

大批民眾湧至當地超市,搶購口罩、清毒液、廁紙等等日用品。有民眾在twitter上載圖片,顯示當地一間沃爾瑪旗下的零售商店Sam's Club,有廁紙貨架被搶空,店內的消毒酒精液亦被清空。

當地零售業人士指,口罩被瘋搶,基本上一上架便被買光,有關貨架持續空空如也。罐頭等可長期存放的糧食亦極受歡迎,亦有民眾擔心家中愛犬缺糧,購買大量狗糧以備不時之需。

不少人大手入貨,貨品堆滿巨型手推車,有居民表示,留意到新冠肺炎的消息,於是提前入貨做準備,強調小心穩妥好過後悔(better to be safe than sorry)。

雖夏威夷是太平洋孤島,但以新冠病毒的傳染性,觀乎其他地區的經驗,病毒傳入夏威夷似乎是難以避免。當地經濟高度依靠旅遊業,一旦疫症傳入,旅客不再前往當地,夏威夷經濟恐承受沉重打擊。

