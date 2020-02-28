【盈喜盈警】一文看清企業盈喜盈警　創維稅後淨利潤按年增加約80%

▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

創維集團 （00751） 預計去年全年稅後淨利潤按年增加約80%，主要因集團實施轉型升級戰略、海外業務收入大幅增長、電視大數據運營業務快速增長、電器業務快速增長及電子物流、科技園區經營、金融等業務快速增長。

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興發鋁業 （00098） 預計，去年純利不少於5.8億元人民幣，2018年則錄得純利4.95億元人民幣，即按年增約17.1%。

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新鴻基公司 （00086） 預期，去年全年純利按年增最少5成，因集團之金融工具於期內收益錄得所致。

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環宇物流（亞洲） （06083） 預計，去年全年除稅後溢利按年增最少7成，主要因公司獲得新客戶收益；開始與一間總部設於美國且屬於世界領先巧克力、口香糖、薄荷 糖及水果風味糖製造商之現有客戶之另一品牌建立業務關係；向一間香港知名連鎖餐 廳公司提供冷鏈物流服務；及為一間總部設於瑞士之咖啡膠囊公司提供上門送貨服務。

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登輝 （01692） 發盈喜。公司預期，去年全年純利按年最少增長5成，主要因銷售增加及人民幣兌港元貶值以致成本減少。

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盛業資本 （06069） 預計去年全年純利按年增40%，主要因預期保理服務收入增加；保理資產銷售收益增加。

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盈警：

河北建設 （01727） 預計去年全年純利按年下跌35%，主要因客戶根據 政府重大活動要求及宏觀經濟下行壓力作出工作安排的變更，導致進行中的項目進度放緩導致收益減少。

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腦洞科技 （02203） 預計去年全年業績由盈轉虧，虧損介乎約4800萬元至5800萬元，主要因客戶訂單放緩及全球貿易糾紛及關稅戰而有所減少、勞動成本因製造半導體的勞工短缺而有所增加。

另外，客戶對半導體之要求而設的新質量保證系統產生之額外成本、廠房及機械及存貨之減值虧損撥備分別約23百萬港元及10百萬港元，故拖累業績表現。

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同仁堂科技 （01666） 預計去年全年淨利潤下跌35%至40%。公司指，因公司整體面臨產能不足、新產能未釋放等問題；而工業單位生產產能不足直接導致了銷售量的下降。

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天彩控股 （03882） 預計去年全年收入按年下跌45%，淨虧損大幅下跌68%。公司降解釋，收入減少主要因中美貿易戰，美利堅合眾國客戶的訂單數目，較去年同期訂單數目大幅減少。

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瑞港建設 （06816） 預計去年全年純利按年下跌5成，主要因澳門的項目進度有所延誤，引致產生額外成本及海事建築工程收入減少；巴基斯坦的租賃業務方面，該合約於2019年財年內届滿，導致船舶及設備使用量減少而令租賃收入下降和調遣費用上升。

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東瀛遊 （06882） 預計，去年全年純利按年下跌6成，主要因酒店業務經營 開支的增加、旅遊業務的收益及毛利下降。

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世紀睿科 （01450） 預計，去年年底虧損擴大4240萬元至不少於8120萬元人民幣，主要因整體市場環境下行趨勢導致收益減少不少於36%、其他收益淨額大幅減少至於90%。

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霸王集團 （01338） 預計虧損進一步擴大。去年全年將錄得1000萬淨虧損，2018年全年錄得120萬淨虧損；收入則按年下跌12%至16%，主要因個別减值虧損和應付所得税回撥所抵銷。

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連達科技 （00889） 預計，去年全年純利按年減少5成，主要因於銷售收入壓力和營運成本上升，加上投資物業減值等因素影響。

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未來世界金融 （00572） 預計去年全年虧損收窄2600萬元至5400萬元，主要因集團確認以購股權為基 礎的付款支出約1800萬元及投資物業公平值變動產生之重估虧損約2800萬元。

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富陽 （00352） 發盈警並預料虧損進一步擴大，按年增7成，主要因內地部分二、三線 城市的一手房地產市場需求出現大幅下滑，內地政府自去年年初起對房地產發展商及買家施加更多條件以增加限制力度，導致房地產市場交易量減少和部份房地產項目延遲開售。2018年全年虧損為755萬元人民幣。

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博尼 （01906） 預計由盈轉虧，去年年底業績錄得虧損。2018年全年純利錄得4594萬元人民幣。

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