【新股IPO】玩具製造商奇士達曾兩次更名　中國銷售額佔52.3%

▲ 圖左起為民銀資本執行董事郭嘉賢、奇士達控股董事會主席、執行董事兼集團行政總裁 余煌、執行董事兼副總經理貝烈、民銀資本副總裁陳振聲。（資料圖片）

智能車模製造商奇士達控股（新上市編號︰06918）今起公開招股，民銀資本為獨家保薦人。集團主要設計、開發、製造及銷售高品質智能車模、智能互動式玩具及傳統玩具。

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根據灼識諮詢報告，按2018年的銷售收益計，集團在中國的國內玩具製造市場上排名第9，市場份額約為0.1%。若按2018年於中國車模製造業及智能車模製造業的銷售收益計，為最大的非上市私人公司，市場份額分別為0.8%及1.4%，位列第2。

值得注意的是，奇士達控股前身是「澄海市喜木塑膠玩具有限公司」，於2001年創立，其後2003年改名為「汕頭市澄海區喜木塑膠玩具有限公司」，再於2016年正式更名為「奇士達控股」。集團曾於2016年11月18日在新三板上市，及後2018年8月28日從新三板摘牌。

中國銷售額佔比最多 達52.3%

奇士達控專注於海外市場，將產品直接售予海外客戶，同時將產品透過中國出口型批發商銷售到海外，零售客戶主要包括大型及經營大眾市場零售連鎖店的跨國及全國零售商，包括全面零售商及玩具專賣零售商。不過，對中國的銷售額佔比最多，達52.3%，其次為北美洲及歐洲，分別佔26.1%及17%。

截止去年8月底止8個月，奇士達控盈利增1.5倍至2775萬元，收入增40.7%至2.1億元（人民幣，下同），毛利率37.3%。

5大客戶收入佔比約41.6%

從產品類收入分佈看，當中智能車模佔集團收入最多達64.5%，其次為傳統玩具，佔24.8%。從品牌收入分佈看，集團主打品牌為「奇士達」品牌，佔收入49.2%。

截止去年8月底止8個月，來自5大客戶產生的收入佔總收入的41.6%，而來自最大客戶產生的收入則佔17.4%。

智能車模製造商奇士達控股將於下周三（3月4日）截止公開招股，每股招股價介乎1.17元至1.47元，一手（2000股）入場費2970元，3月18日上市。是次集資所得款項只要用於為擴張計劃提供資金、通過擴大在香港及中國的銷售及推廣部門、收購或投資下游公司，以及一般營運用途。

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責任編輯：趙偉津