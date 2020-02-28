【香港酒店】海港企業去年基礎盈利減15% 吳天海：危機何時了？

九龍倉置業 （01997） 旗下、擁有尖沙嘴馬哥孛羅香港酒店、The Murray等酒店的海港企業（00051），去年基礎盈利減少15%至4.35億元，收入亦減12%至13.95億元。集團指，2020年迄今已被籠罩在到達危險程度的「完美風暴」之中，1月的疲弱市場瞬間面對災難，雖然酒店房租大幅劈價，惟入住率降至10%以下，故業績報告特別以「危機何時了？」為題。

由於資產估值錄得虧損，股東應佔盈利（計入投資物業重估變動）減少86%。

全年股息減少27%

集團第二次中期股息減少35%至每股15仙，全年股息減少27%至22仙。

海港指，酒店及零售業自去年中以來最受打擊之行業，令集團去年表現平平，今年初遭逢意想不到的災難，前景難料，這無疑是酒店業和零售業可能經歷過最嚴峻的景況，公司亦不例外。「我們沒有水晶球預視這個冬天會有多長和有多嚴寒，惟極其倚重資產負債表的支持力挺過去。」

▲ The Murray因折舊及成本增加的關係，年內並錄得營業虧損。

訪港旅客大減下，酒店入住率大跌，本港酒店紛紛劈價招客，海港酒店分部表現受壓，收入減少 15%，同時因為The Murray折舊及成本增加的關係，年內並錄得營業虧損。

集團繼續撤出發展物業市場，截至去年底應佔土地儲備（扣除已確認入賬銷售額） 約40萬平方米。由於土地儲備遞減，收入和盈利雙雙下跌，截至去年底尚未確認入賬的銷售額維持於35億元人民幣，涉及面積10.8萬平方米。

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