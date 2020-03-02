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港數據中心發展落後新加坡　港府措施難見成效

科技 08:00 2020/03/02

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戴德梁行日前發布《全球數據中心市場》研究報告，以12項因素評測全球1162個數據中心，為全球38個地區數據中心市場進行評分，分析全球數據中心的市場發展前景。

隨著物聯網、雲端計算、大數據等新興產業高速發展，全球大數據儲量呈現爆炸式增長。近年不少企業將工作負載移至託管、公共和私有雲的混合模式，各大雲端平台營運商需尋找更多地方儲存數據，對數據中心建設的需求不斷擴大，規模亦比10年前上升十倍。戴德梁行日前發布《全球數據中心市場》研究報告，以12項因素評測全球1162個數據中心，為全球38個地區數據中心市場進行評分，分析全球數據中心的市場發展前景。

研究報吿的評分標準，是根據投資者及營運商考慮選址的因素設定，主要分為三個部分：最高權重為雲可用性、光纖速度和市場規模；中等權重的因素包括發展渠道、政府鼓勵措施、市場空缺、政治穩定性和可持續性；低權重標準則為環境風險、土地價格、電力成本和稅收。

就市場整體排名，前五名分別為：北弗吉尼亞、矽谷、達拉斯、芝加哥及紐約。新加坡則以145分排第6，成為唯一榜單前十名的亞太地區；香港則以125分排名20。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝坦言，是次得出的結果是意料之內。過去10年，北美地區在數據中心市場發展一直處於領先地位。新加坡雖然與香港同時起步，但在當地政府大力推動下，新加坡已成為亞洲數據中心樞紐。

難覓符合標準舊式工廈改建

報吿顯示，新加坡在雲可用性、環境風險及發展渠道等因素中都處於領先位置，更因其有23個在役海底光纜系統，使其成為當今具有高帶寬能力的連接最多的國家之一，因此在「發展渠道」的分數中，獲取首五名的位置。

蕭直指，土地短缺問題成本地市場發展最大困擾，短時間難以追趕或超越新加坡。（本報資料圖片）

蕭直指，土地短缺問題成本地市場發展最大困擾，短時間難以追趕或超越新加坡。雖然港府2012年開始推行不同措施，希望振興數據中心發展，例如提供土地、鼓勵改建工廈及利用工業用地等。但到底成效有多大？他則認為：「改建舊式工廈的程序繁複，而香港符合標準改建成數據中心的工廈『五隻手指數得哂』，措施在未來難持續成效。」他補充，能夠符合做的數據中心的工廈，樓底必須至少4.5米高，樓板承重量必須每平方尺承重200磅以上，但目前符合標準的舊式工廈已被改建，難再尋找合適的工廈。

港地理環境優勝　未影響外企想法

此外，早前傳出在中美貿易戰影響下，Google與Facebook因美國拒絕放行運作，放棄美國直駁香港的跨太平洋海底光纖電纜，決定先啟動台灣與菲律賓的路段。被問到會否影響更多大企拒絕到港建設數據中心，蕭則笑言，自己不清楚兩企背後的想法，但他相信這不會有太大影響。他又指，現時仍有不少歐美及中國大企，選在港設立數據中心，如微軟及亞馬遜等。

>>>阿里雲服務逾萬港企　數據中心容量倍增

>>>HMD Global夥CGI與Google Cloud　建Nokia新數據中心

蕭表示，數據中心需求在未來五年內將不斷增加，而且香港在地理環境及資源上仍有優勢，不會受到嚴重天災影響，而且大企有惰性，習慣了就不會離開，所以就算二線市場如台灣及菲律賓等崛起，都不會過分影響大企在港設數據中心的想法，對港市場依然有信心。他強調，當前最急切是解決香港土地及電力供應不足問題。當解決相應問題後，才可保持數據中心市場的地位。

數據中心發展排名：

地區 排名 分數
北弗吉尼亞 1 164
矽谷 2 160
達拉斯 3 159
芝加哥 4 148
紐約 5 147
新加坡 6 145
阿姆斯特丹 7 145
洛杉磯 8 145
西雅圖 9 142
倫敦 10 141
香港 20 125

資料來源：戴德梁行《全球數據中心市場》研究報告

記者：曾曉汶

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