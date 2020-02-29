美國減息機會急增 為何市場不炒高息股？

▲ 避險情緒高漲、企業盈利下跌等因素，令高息股在今次跌市中未能獲資青睞

美國減息預期急升溫，美國10年期國債息率降至歷史新低。過去經驗，減息會利好高息股，惟今次高息股效應不再。領展 （00823） 昨低見72.05元，創52周低；中電 （00002） 、煤氣 （00003） 等息魔愛股也難逃一跌。原因何在？

避險情緒高漲

新冠肺炎疫情（又稱武漢肺炎）在全球不斷擴散，雖然中國疫情有受控迹象，工廠已開始陸續復工，但對全球其他地方來說，疫情可能只是剛剛開始。新冠肺炎已對中港經濟已造成衝擊，若疫情蔓延至全球，後果是難以想像的。

作為環球股市指標的美股，受累疫情陰霾出現4連跌，而周四道指更挫逾千點。俗稱「恐慌指數」的VIX波幅指數亦連日抽升，最新報39.2，為2018年2月以來高位，反映市場恐慌程度急增。在疫情未受控前，避險相信仍是市場的主旋律，現金才是王道。

企業盈利減

疫情衝擊本港企業盈利，裁員、減薪、無薪假、要求減租的消息不絕於耳。踏入業績期，企業陸續公布盈喜盈警，今年發盈警企業明顯多過盈喜。值得留意，企業去年業績並未反映疫情影響，今年業績可能更差。企業派息來自盈利，沒有盈利何來派息？然而，股票目前的周息率以最新公布的派息金額計算，並不反映未來派息走勢，即可能減派息的因素，雖然在股價上可能會有部分反映。

以收租股為例，今年首季的零售數字跌幅更驚人，不少零售租戶都呼籲業主減租共渡時艱，租金收入料減。即使房託基金要求股息分派比率最少為90%，在可分派收入下跌的情況下，要維持派原本息或年年增派息的紀錄有難度。

股票套現

失業率上升，小股民可能飯碗不保，要套現當然由流動性最高資產開始。若現金不算充裕，沽貨走人比「死守」可能更好。

股份 本周表現（%） 周息率（厘） 煤氣 （00002） -0.2% 3.1 中電 （00003） -0.5% 2.1 電能 （00006） -1.6% 5.1 領展 （00823） -5.6% 3.8 香港電訊 （06823） -2.2% 6.0

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