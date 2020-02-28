【新股IPO】煜盛文化製電視節目　複製「超購王」新石文化爆升之路？

▲ 煜盛文化製作的節目包括《誰是你的菜》、《網紅是怎樣倒下的》等

獨立綜藝節目製作商煜盛文化 （新上市編號︰01857） 今起公開招股，為年內第二家內地影視製作商上市，1月上市的「超購王」內地影視劇發行商新石文化 （01740） ，收入來源來自電視劇播放權許可、以非執行製作人身份投資電視劇及擔任電視劇發行代理，該股公開發售超購1211倍，暗盤飈逾9成，首掛亦曾升逾1倍，收市升40%，煜盛文化能否重現新石升勢？

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煜盛專注綜藝 新石文化以電視劇為主

煜盛文化於2014年成立，主要為媒體平台（包括電視媒體平台及網絡視頻平台） 研發、營銷、製作及發行視頻內容（如綜藝節目及連續劇），並於江蘇衛視、安徽衛視及深圳衛視等內地電視台播出，同期亦在愛奇藝播放網絡節目。旗下節目包括《誰是你的菜》、《你好！面試官》及《嗨！唱起來》等，現正就《你好！面試官》2020年新季度的發佈進行磋商，同時就《嗨！唱起來》第三季（將於2020年播放）進行磋商。

根據弗若斯特沙利文報告，按2018年收入計，煜盛在中國獨立綜藝節目製作商當中排名第8，佔0.6%市場份額（當中最大份額不超過 3%），集團於2017年至2018年的綜藝節目收入增長率亦是20大行業參與者中最高者之一。

以公司名氣較大的 《誰是你的菜》 ，節目在安徽衛視播出三季，平均收視率分別為0.61、0.73、0.45，與居前列的綜藝節目至少有1點，還有一定差距。

另外，集團去年起製作多套網絡節目，包括網絡電影《網紅是怎樣倒下的》系列，以及網絡連續劇《北漂愛情故事》、《鳳唳九天》，貢獻截至去年8月底止8個月總收入10.2%；至於電視綜藝節目方面，《你好！面試官》佔收入44.3%、《從地球出發》佔26.3%、《老總來了》佔19.1%

與新石文化比較，兩股分別在於新石文化主要為電視劇，而煜盛文化主要為綜藝節目，新石文化表現較佳的劇集《歸去來》，相對同年大熱劇《延禧攻略》，《歸去來》播放量也未算非常突出，只及對方三分之一。

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14名投資者持有上市前約38.1%股權

煜盛文化分別於2017及去年進行兩輪融資，14名投資者共持有公司上市前約38.1%股權，惟不設禁售期，意味著可於集團上市後即沽貨離場。

煜盛文化客戶常包括委聘其製作及發行節目的電視媒體平台和媒體平台，截至去年8月底止8個月，來自五大客戶的收入佔總收入約99%。

截至去年8月底止8個月，煜盛文化錄收入2.2億元，按年跌14.1%，盈利亦跌33.6%至4673萬元，另外，集團毛利率較為波動，2016至2018年間，毛利率介乎39.3%至55.7%。

新石上市承港股強勢 煜盛出師不利

煜盛文化每股招股價介乎2.25元至3.37元，一手（1000股）入場費3404元，集資最多13.5億元，3月13日上市，交銀國際及海通國際為聯繫保薦人。是次集資所得款項的85%將用於為研發的儲備節目提供資金，5%用於在2020年將團隊增加75人，10%用作營運資金及一般營運資金用途。

新石文化於1月16日掛牌，當時新股市場仍享受港股強勢榮景，也早於1月20日內地更透明地公開武漢疫情，造就首日升幅一度逾倍。不過，水退時方見真章，新石文化最新報0.38元，較招股價潛水24%。

過去1個半月，疫情不斷擴散，煜盛文化上市欠東風，且看孖展能否如同興業物聯 （新上市編號：09916） 熱熾，要複製新石文化首日升幅，談何容易。

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責任編輯：趙偉津