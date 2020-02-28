【新冠肺炎】美股6連跌極速入調整區 市場迫儲局下月減息

新冠肺炎（亦即武漢肺炎）全球不斷擴散，市場憂慮成為全球大流行（pandemic）疫症，以至影響全球經濟增長急放緩，令美股短期盈利大減。美股連挫6個交易日，標普500指數累跌12%，極速跌逾一成的進入調整市（correction）界綫。

疫症橫行危及企業盈利及經濟增長，10年期美債息連日創新低， 昨一度跌穿1.25厘， 市場對聯儲局減息救市的呼聲亦愈來愈高。相對1日前預期3月減息機會不足三成半，利率期貨現預期3月減息機會已近99%。在1個月前，3月減息機會低至不足一成。

芝加哥商業交易所（CME）的利率期貨分析工具Fedwatch顯示，儲局4月第2度減息機會亦逾七成，至今年底更有近八成機會第3度減息。換言之，市場現預期儲局急減息及連續減息救市，全球減息最少3次，合共減息四分三厘。

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但儲局高層對減息仍然抗拒，繼副主席克拉里達（Richard Clarida）日前表明現時預測疫情對經濟影響及減息行動仍是言之尚早，芝加哥行行長埃文斯（Charles Evans）大致維持相同論調。儲局能否繼續力抗市場，以至預計來自總統特朗普的壓力，且拭目以待。

撰文：劉德斌