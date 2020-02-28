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美隔離區恐變播毒區 工作人員防具不足並如常回家

環球社會熱點 12:34 2020/02/28

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美國新冠肺炎隔離區被揭情況混亂，防護不足的工作人員可自由進出，恐成播毒基地

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情擴散，美國疑亦開始出現社區傳播，惟美國政府處理隔離病人手法極為粗疏，有知情者爆料，稱有聯邦政府人員未經訓練便獲派處理隔離病人，期間防具不足，工作後去向未有特別安排，如常坐普通商業客機回家。這恐成巨大缺口，令病毒得以散播。

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有熟悉美國衛生部運作的人士，向傳媒披露加州軍事基地隔離區的運作情況，他稱衛生部從旗下部門調派人員到區內協助，卻並未提供訓練及恰當防具。以新冠病毒的傳染性，情況無疑極不理想。

更嚴重的問題是，知情人士指，這些在隔離區工作的人可自由進出基地，有人在附近的酒店居住，完成在這裏的工作後，便直接坐普通客機回家。如此做法，恐令軍事基地變為播毒基地。

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《紐約時報》報道指，到隔離區協助的人並非都是醫療專家，知情者指不少人不知道應每天3次量度體溫，又稱收到不少工作人員來電，表達對衛生部的安排的憂慮，直言這不僅危害工作人員，更將整個社會置於危險中。

衛生部回應事件時指，知悉有關投訴，會非常認真看待此事，正研究投訴內容，暫時沒有補充。衛生部長阿扎爾（Alex Azar）被問及有關情況時，否認軍事基地內情況混亂，又稱無發現違反隔離程序的情況。

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