德國「瘟疫開始」後確診幾翻倍 一天急增22人

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情】德國確診近翻倍 一天增22例至48宗

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情蔓延歐洲多國，德國疫情突然變得嚴峻。德國衛生部長坦言德國瘟疫開始後一天，德國新冠肺炎確診人數急升80%，一日新增22宗病例，使德國確診總數急升至48人。

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路透社報道，德國衛生部表示，德國人口最多的州份北萊茵－威斯特伐利亞州（North Rhine-Westphalia），海因斯貝格市（Heinsberg）周四（27日）新增14人確診新冠肺炎。

其中1對夫婦為該州最早確診者，懷疑將新冠肺炎病毒傳染給其餘10多人。

北咸州衛生部指，海因斯貝格地區累計有20人確診，新增確診者目前留於家中隔離，無需前往醫院治療。德國南部的巴登-符滕堡州（Baden-Wuerttemberg）亦新增4宗病例，令該州累計增至8人確診。

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此前一天，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）周三（27日）指出，德國近日新增確診病例，傳染鏈已無法追查。這意味德國疫情已進入社區爆發階段。

施潘坦言，新冠肺炎已在德國本地開始成為瘟疫（epidemic）。

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此外，德國部分確診病例亦與意大利疫情有關。漢堡地區1名男子由意大利返國後接受病毒檢測並確診。該名男子目前正接受隔離，病情處於穩定狀態。

巴伐利亞州（Bavaria）1名男子於國內與1名意大利人接觸，意大利人返國後確診新冠肺炎，該名巴伐利亞州男子同樣感染病毒。

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德國政府於周三晚成立防疫工作組，專責處理全國範圍內的防疫措施。防疫工作組更於周四要求，由受疫情影響地區進入德國的旅客，必須向當局通報其最近的行蹤。

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責任編輯：鄭錦玲