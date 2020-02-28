  • 23°C
香港時間 : 2020228日 (五) 14:03
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

德國「瘟疫開始」後確診幾翻倍 一天急增22人

環球社會熱點 13:11 2020/02/28

分享：

【新冠肺炎歐洲疫情】德國確診近翻倍 一天增22例至48宗

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情蔓延歐洲多國，德國疫情突然變得嚴峻。德國衛生部長坦言德國瘟疫開始後一天，德國新冠肺炎確診人數急升80%，一日新增22宗病例，使德國確診總數急升至48人。

德國宣佈瘟疫開始 傳染鏈無法再查

口罩供應短缺 德國醫院料最多捱半年

路透社報道，德國衛生部表示，德國人口最多的州份北萊茵－威斯特伐利亞州（North Rhine-Westphalia），海因斯貝格市（Heinsberg）周四（27日）新增14人確診新冠肺炎。

其中1對夫婦為該州最早確診者，懷疑將新冠肺炎病毒傳染給其餘10多人。

北咸州衛生部指，海因斯貝格地區累計有20人確診，新增確診者目前留於家中隔離，無需前往醫院治療。德國南部的巴登-符滕堡州（Baden-Wuerttemberg）亦新增4宗病例，令該州累計增至8人確診。

南韓新天地教會 教主或遭起訴

日本終於全國停課 官員議員竟然炮轟

此前一天，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）周三（27日）指出，德國近日新增確診病例，傳染鏈已無法追查。這意味德國疫情已進入社區爆發階段。

施潘坦言，新冠肺炎已在德國本地開始成為瘟疫（epidemic）。

美國加州監控8400人 徹查社區傳播源頭

美隔離區恐變播毒區 防具不足如常回家

此外，德國部分確診病例亦與意大利疫情有關。漢堡地區1名男子由意大利返國後接受病毒檢測並確診。該名男子目前正接受隔離，病情處於穩定狀態。

巴伐利亞州（Bavaria）1名男子於國內與1名意大利人接觸，意大利人返國後確診新冠肺炎，該名巴伐利亞州男子同樣感染病毒。

美國延誤4日確診 首宗社區爆發患者

德國政府於周三晚成立防疫工作組，專責處理全國範圍內的防疫措施。防疫工作組更於周四要求，由受疫情影響地區進入德國的旅客，必須向當局通報其最近的行蹤。

英國疫情料最壞死50萬人 80%人染病

南韓新天地教會首輪檢測 82%教徒確診

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查
2020/02/27
德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查
美國加州監控8400人 徹查社區爆發源頭
今日
美國加州監控8400人 徹查社區爆發源頭
美國延誤4日確診 首宗疑似社區爆發新冠肺炎患者
今日
美國延誤4日確診 首宗疑似社區爆發新冠肺炎患者
【日本疫情】終於全國停課 官員議員竟然炮轟
今日
【日本疫情】終於全國停課 官員議員竟然炮轟
【日本疫情分佈圖】確診再大增 北海道突破50宗2死
今日
【日本疫情分佈圖】確診再大增 北海道突破50宗2死
傳染病 疫情 漢堡 德國 歐洲 冠狀病毒 武漢 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

美國債息屢創新低 或比美股暴瀉陷調整區更可怕

下一篇文章

【南韓疫情】新天地教會教主或遭起訴 首爾市研撤銷教會登記
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查
德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查
英國疫情料最壞死50萬人 80%英國人染病
英國疫情料最壞死50萬人 80%英國人染病
【南韓疫情】新天地教會首輪檢測82%教徒確診 逾7千人尚未驗
【南韓疫情】新天地教會首輪檢測82%教徒確診 逾7千人尚未驗
【日本疫情分佈圖】確診再大增 北海道突破50宗2死
【日本疫情分佈圖】確診再大增 北海道突破50宗2死
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人